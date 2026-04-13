LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Történelmi Tisza-győzelem és széteső iráni béke sztorija között választhatnak a befektetők

Mozgalmas hétnek nézünk elébe. Tegnap a Tisza Párt hatalmas fölénnyel, kétharmados győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, amire a forint rögtön 2% erősödéssel reagált és várhatóan a következő heteket is a választásokra adott piaci reakciók dominálhatják. A héten azonban több esemény is a terítéken van, ami belekavarhat ebbe a képbe. Az iráni háborúval kapcsolatos friss fejlemények, a megemelkedett energiaárak, az ebből fakadó inflációs kockázatok és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is meghatározzák a nemzetközi hangulatot, miközben a befektetők a héten érkező hazai, kínai és amerikai adatokból is igyekeznek iránymutatást nyerni.

A hét eleji gazdasági hatások szempontjából a legfontosabb esemény a vasárnap tartott országgyűlési választás lehet, ahol a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados felhatalmazást kapott, 138 mandátum elnyerésével. A Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett 98% feletti feldolgozottságnál.

Kapcsolódó cikkünk

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás

eurhuf

A Tisza Párt fölényes győzelmére közel 2%-os forinterősödéssel reagált a forint árfolyama az euróval szemben. A következő hetekben a piaci szereplők elsősorban azokra a jelekre figyelnek, amely a Tisza Párt gazdaságpolitikájával kapcsolatosak.

Hogyan alakulhat a költségvetési pálya, illetve milyen irányt vehet Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, és hogyan kívánja kezelni a kormány az iráni háború okozta energetikai bizonytalanságot.

