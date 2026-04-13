Történelmi Tisza-győzelem és széteső iráni béke sztorija között választhatnak a befektetők

A hét eleji gazdasági hatások szempontjából a legfontosabb esemény a vasárnap tartott országgyűlési választás lehet, ahol a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados felhatalmazást kapott, 138 mandátum elnyerésével. A Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett 98% feletti feldolgozottságnál.
A Tisza Párt fölényes győzelmére közel 2%-os forinterősödéssel reagált a forint árfolyama az euróval szemben. A következő hetekben a piaci szereplők elsősorban azokra a jelekre figyelnek, amely a Tisza Párt gazdaságpolitikájával kapcsolatosak.
Hogyan alakulhat a költségvetési pálya, illetve milyen irányt vehet Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, és hogyan kívánja kezelni a kormány az iráni háború okozta energetikai bizonytalanságot.
