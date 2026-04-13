LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
UBS: 4 százalékra gyorsulhat a növekedés 2027-re, ha megvalósul a Tisza Párt reformcsomagja
Gazdaság

Portfolio
Az ellenzéki Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett a parlamenti választásokon, ami a UBS elemzése szerint jelentős reformpotenciált szabadíthat fel. A lehetőségek az uniós források feloldásától a költségvetési konszolidáción át egészen az euróbevezetés előkészítéséig terjednek, amik jó lehetőségeket kínálnak a magyar állampapírok és a részvények piacán is.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A szavazatok 98,3 százalékos feldolgozottságánál a Tisza Párt 138 mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben. A Fidesz–KDNP 55, a Mi Hazánk pedig 6 helyet kapott. A UBS szerint ez a fölényes győzelem simább és gyorsabb politikai átmenetet tesz lehetővé.

A piacok figyelme most az új kormány összetételére és a tényleges költségvetési helyzet felmérésére irányul. Emellett kiemelten figyelik az uniós források feloldásához szükséges jogalkotás ütemét is.

Az elemzés három kulcsfontosságú makrogazdasági kérdést emelt ki.

Az első és legsürgetőbb feladat az uniós források felszabadítása.

A mezőgazdasági alapokat nem számítva Magyarország összesen mintegy 26,5 milliárd euró forrásra jogosult, ami a GDP 12 százalékának felel meg. Ennek jelentős része jelenleg befagyasztott állapotban van. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaira vonatkozó utolsó kifizetési kérelem benyújtási határideje 2026. augusztus 31. Emiatt az új kormány várhatóan egyetlen nagy összegű igénylést nyújt majd be a határidő környékén. Ha a kohéziós politikai projektek egy részének átcsoportosítása is megvalósul,

2026 végéig 6-8 milliárd euró érkezhet az országba. Ez a GDP 2,5-3,5 százalékát jelenti, bár a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása inkább csak 2027-ben jelentkezne.

A UBS alappályája 2027-re 2,9 százalékos GDP-növekedést vetít előre. Ehhez az uniós források további 50-100 bázispontos többletet adhatnak.

A költségvetési helyzet komoly kihívás elé állítja az új kabinetet.

A márciusi államháztartási adatok szerint a 2026-os hiánycél 83 százaléka már az első negyedévben teljesült. Emellett a tizenkét havi gördülő pénzforgalmi hiány a GDP 7,5 százalékát érte el, ami még a 2022-es választási évnél is rosszabb arány.

A Tisza Párt programja évi 3,5-4,5 százalékos GDP-arányos megtakarítást ígér. Ezt a közbeszerzési rendszer reformjából, az alacsonyabb adósságszolgálatból, az uniós forrásokból, egy új vagyonadóból és a gyorsabb gazdasági növekedésből fedeznék.

A UBS elemzői szerint a közbeszerzési megtakarítások és az uniós forrásbevonás valóban jelentős tételt jelenthetnek. A nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva azonban a svájci bank elemzői szkeptikusak a vagyonadóval és az állami vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban. A párt adócsökkentési ígéretei között szerepel a minimálbéresek személyi jövedelemadójának 15-ről 9 százalékra történő mérséklése. Emellett csökkentenék a mediánbér alatt keresők terheit, és bizonyos áfakulcsokat is lefaragnának.

A legfőbb fiskális vállalás a maastrichti kritériumok 2030-ra történő teljesítése, ami a költségvetési hiány 3 százalék alá szorítását és az államadósság-ráta csökkenő pályára állítását jelenti.

Az euróbevezetés kapcsán a Tisza Párt programja egy széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően tűzne ki megvalósítható céldátumot.

A UBS szerint a közös európai fizetőeszköz bevezetésében a legjobb összehasonlítási alapot Szlovákia példája nyújtja. Északi szomszédunk az euróövezeti csatlakozás előtt szintén egy kis, nyitott, a német autóiparhoz ezer szállal kötődő gazdaság volt, lebegtetett árfolyamrendszerrel.

Az akkori szlovákiai folyamatok fontos tanulsága, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi 3 százalékos inflációs célja valószínűleg nem lesz elegendő az árstabilitási kritérium tartós teljesítéséhez

- vélik a UBS Bank közgazdászai. Emiatt az inflációs cél mérséklése idővel elkerülhetetlenné válhat.

A szlovák tapasztalatok egyik kulcseleme a korona jelentős, közel 29 százalékos nominális felértékelődése volt 2005 és 2008 között. A UBS elemzése szerint az évi mintegy 7 százalékos erősödés évente nagyjából 150 bázisponttal mérsékelte az inflációt. Ez a felértékelődés azonban nem volt alaptalan. A szlovák gazdaság abban az időszakban évi átlagosan 8 százalékkal bővült, míg a beruházások növekedési üteme meghaladta az évi 9 százalékot. Emellett a beáramló külföldi működőtőke-beruházások (FDI) a GDP több mint 6 százalékát tették ki, ami nagyrészt a Volkswagen, a Kia és a PSA Peugeot Citroën nagyberuházásainak volt köszönhető.

Az elemzés szerint a forinttól aligha lehet hasonló mértékű erősödést várni, tekintettel a két ország eltérő gazdasági fundamentumaira és kiindulópontjára.

A tanulmány végül arra is rámutat, hogy az MNB eddigi értékelése szerint Magyarországon magasabb az egyensúlyi reálkamat. Ez az érték nálunk meghaladja a csehországi 1 százalékos, illetve a lengyelországi 2 százalékos becsült szintet. Egy 3 százalékos inflációs cél mellett ez nagyjából 5 százalékos irányadó kamatszintet vetít előre. Ha azonban a jegybank az inflációs cél mérséklése mellett döntene, az további teret nyithatna az alapkamat csökkentésére és a kritériumok teljesítésére.

Mi várható a piacokon?

A piaci stratégiák terén a UBS a magyar állampapírokban lát kiemelt lehetőséget.

Az elemzők év végére 5,5-5,6 százalékos tízéves hozamszintet várnak a múlt heti 6,2 százalékos piaci árazás helyett. Ezt az is támogathatja, hogy a kamatpálya végpontjára vonatkozó várakozások 4,75-5 százalékra árazódhatnak át.

Az euró-forint árfolyam esetében a 355-360-as szintet is elérhetőnek tartják az uniós forráskifizetések és a várható kötvénypiaci tőkebeáramlás hatására.

A hazai részvénypiacon az OTP lehet a folyamatok legfőbb nyertese

- vélik a UBS elemzői. A svájci bank szerint az alacsonyabb politikai kockázati prémium, a javuló költségvetési fegyelem és az uniós forrásbeáramlás strukturálisan csökkentheti a magyar részvények tőkeköltségét. A választások után a befektetők figyelme várhatóan a konkrét gazdaságpolitikai lépésekre terelődik át. Kiemelt fókuszba kerülhet a kamatstopok kivezetése, a különböző beruházási előírások módosítása, és legfőképpen a szektorális különadók sorsa.

Címlapkép forrása: Getty Images

