Újra kell számolni a szavazatokat az egyik kerületben

A www.valasztas.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a szavazatok újraszámlálását a helyi választási bizottságok fogják elvégezni.
A választókerületben a szavazatok 99,31 százalékos feldolgozottságnál Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 918-at,
vagyis a két jelölt közötti szavazatkülönbség 59.
Az idei választáson egy jogszabály-változás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.
Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot elnyerő jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását, ha az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség. Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.
