LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.69%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Újra kell számolni a szavazatokat az egyik kerületben
Újra kell számolni a szavazatokat az egyik kerületben

MTI
Újra kell számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú (keszthelyi) egyéni választókerületben, mert az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, és a második helyezett jelölt kérte a szavazatok újraszámlálását - derül ki a Nemzeti Választási Iroda hétfő délelőtti adataiból.

A www.valasztas.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a szavazatok újraszámlálását a helyi választási bizottságok fogják elvégezni.

A választókerületben a szavazatok 99,31 százalékos feldolgozottságnál Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 918-at,

vagyis a két jelölt közötti szavazatkülönbség 59.

Az idei választáson egy jogszabály-változás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

Friss jelentés: egy hirtelen űresemény olyan pánikot és áruhiányt hozhat, mint a koronavírus-járvány

Bjorn Lomborg: Klímapolitika helyett valódi fejlesztésekre lenne szükség a szegény országokban

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot elnyerő jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását, ha az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség. Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

