Választás 2026: órási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás

Lehet, hogy 80% alatt marad a részvétel?
99%-os feldolgozottság mellett 79,5% volt a részvétel, vagyis 5,9 millió ember ment el szavazni.
3 millió felett a Tisza-szavazatok
Listán átlépte a 3 milliót a Tisza-szavazatok száma, ezzel továbbra is 138 mandátumnál jár a párt a parlamentben.
Választás 2026: az Európai Unió teljes vezérkara üzent Magyar Péternek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, Roberta Metsola, az Európai Parlament, és António Costa, az Európai Tanács elnöke is reagált az eredményekre.
Zelenszkij gratulált Magyar Péternek
Gratulált Magyar Péternek a győzelemhez Volodomir Zelenszkij ukrán elnök. Az X-en közzétett bejegyzésében arról is írt, hogy kész az együttműködés előremozdítására.
Világszerte címlapon a Tisza-győzelem és az Orbán-rendszer bukása
Óriási figyelem övezi a magyar választási eredményeket, szinte minden nemzetközi lap címlapján a Tisza-győzelme és a 16 éves Orbán-korszak vége szerepel. A hírek történelmi, földcsuszamlásszerű győzelemről szólnak, ami akár Európa sorsát is új pályára állíthatja.
Süli János megfordította, de még nem végleges
Az elmúlt percekben Süli János megfordította a Tolna 3-as körzetet, de
mindössze 14 szavazattal vezet a tiszás Cseh Tamás előtt.
Ráadásul a kerületben van mintegy 2000 átjelentkezett és külképviseleti szavazat, vagyis még bőven fordulhat az állás.
Már 366 alatt az euró! Elsöprő Tisza-győzelemre erősödik a forint
Rekord magas részvételt hozott a vasárnapi országgyűlési választás, a legfrissebb adatok alapján pedig úgy tűnik, hogy meglesz a kétharmad a Tisza pártnak. Erre a hírre nagy erősödésbe kapcsolt a forint. Ugyan a befektetők már előzetesen is a Tisza győzelmét árazták, de a mostani forinterősödés különösen látványosnak mondható annak fényében, hogy a hétvégén gyakorlatilag összeomlottak az iráni béketárgyalások, melynek hatására ismét látványosan erősödni kezdett a dollár és kilőtt az olajár is.
Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le
Magyar Péter győzelmi beszédében felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérje fel a kormányalakításra. Emelett lemondásra szólította fel, ahogy
- a legfőbb ügyészt,
- a médiahatóság elnökét,
- a Kúria elnökét,
- az Alkotmánybíróság vezetőjét,
- valamint az Állami Számvevőszék elnökét is.
Magyar Péter elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből
Győzelmi beszédet tartott Magyar Péter, miután pártja, a Tisza elsöprő eredményt ért el a parlamenti választáson. A politikus rögtön beszéde elején kijelentette: „megcsináltuk”, majd úgy fogalmazott, hogy nemcsak szűken, hanem „nagyon, sőt nagyon-nagyon” megnyerték a választást. Azt is elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből.
Giorgia Meloni is gratulált
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – aki a kampányban még Orbán Viktor leköszönő kormányfőt – is támogatta, most az X-en gratulált Magyar Péternek a választási győzelméhez.
Gratulálok a kiemelkedő választási győzelemhez Magyar Péternek, akinek az olasz kormány sikeres munkát kíván. Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és tudom, hogy az ellenzék soraiból is továbbra is hűségesen fogja szolgálni hazáját. Olaszországot és Magyarországot mély barátság köti össze, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is konstruktív szellemben fogunk együttműködni népeink érdekében
– írta bejegyzésében Meloni.
Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026
80 százalékos feldolgozottáságnál kevés bástyája marad a Fidesznek
Elsöprő eredményt produkált a Tisza párt, egyelőre minden jel arra mutat, hogy kétharmados felhatalmazással kormányozhatnak. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök beszédében az ellenzéki működésre készítette szavazóit, 80 százalékos feldolgozottságnál mindössze 11 körzetben áll nyerésre a Fidesz, de ezek közül is van, ami átfordulhat.
Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac
A szavazatok több mint 70 százalékának megszámlálása után minden jel arra mutat, hogy Magyar Péter Tisza Pártja véget vet Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának - írja friss kommentárjában Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere. A rekord magas részvétel pedig akár kétharmados többséget is hozhat az ellenzéknek, ami a forint és a magyar részvénypiac további erősödését hozhatja.
Gratulált Emmanuel Macron is Magyar Péternek
A francia elnök már telefonon beszélt Magyar Péterrel.
Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét
– írta X-bejegyzésében Macron.
Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs https://t.co/GXBxreTMSs— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026
Lemondott a DK elnöksége
A totális választási kudarc után lemondott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnök, valamint a párt teljes elnöksége. A baloldali tömörülés egyelőre 1,2 százalékos listás eredményen áll, de a külföldi és külhoni, valamint átjelentkezési szavazatok miatt szélsőséges esetében akár az is előfordulhat, hogy az 1 százalékos szint alá esik be a párt.
A forint a sztár a régióban
A lengyel zlotyval szemben nagyon jelentős, mintegy 2,3 százalékot erősödött már a forint a Tisza elsöprő győzelme után, ezzel pedig már egészen 2024 január óta nem látott szinten áll a kurzus.
Már 138 tiszás képviselőnél járunk
Már 138-nál jár a Tisza Párt mandátumainak száma, ez magasabb, mint a Fidesz eddigi legtöbb, 135 parlamenti képviselője. A Fidesz-KDNP-nek jelenleg 54, míg a Mi Hazánknak 7 képviselője van.
Gratulált Magyar Péternek a német kancellár és a NATO-főtitkár is
Magyar Péter Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy telefonon gratulált a győzelmükhöz Friedrich Merz német kancellár, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára is.
Ursula von der Leyen magyarul gratulált Magyar Péter győzelméhez
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen a közösségi médiában magyar nyelven is gratulált a Tisza párt győzelméhez.
Hungary has chosen Europe.Europe has always chosen Hungary.A country reclaims its European path.The Union grows stronger.Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Egy külön bejegyzésben azt is leírta, hogy
Ma este Európa szíve erősebben dobog Magyarországon.
Hadházy Ákos újra állatorvos lesz
A jövő hónaptól a szekszárdi Központi Állatkórház kibővített éjszakai és hétvégi ügyelettel áll az állattartók és kedvenceik rendelkezésére
- írta Hadházy Ákos a Facebookon, miután 73 százalékos feldolgozottság mellett 16 százalékot szerzett a 6-os számú, budapesti körzetben.
"Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok" - tette hozzá.
A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. A mostani nagy felhatalmazás lehetőséget és kötelezettséget is ad erre.
Alakul a Tisza-kétharmad a parlamentben
Miután Orbán Viktor is elismerte a Fidesz-KDNP vereségét, már csak egy kérdés maradt: lesz-e kétharmada a parlamentben a Tisza Pártnak. Jelenleg 60% feletti feldolgozottság mellett 137 mandátumnál jár a párt, ez alapján jó esélye van a kétharmados többségre.
Megtartotta beszédét Orbán Viktor: egyértelmű, de fájdalmas választási eredmény született
Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz eredményváróján tartott beszédében elismerte a választási vereséget, és egyértelműen kijelölte a párt előtt álló új irányt: az ellenzéki szerepet.
Pest megyében egyetlen mandátumot sem szerez a Fidesz-KDNP
A legismertebb fideszes jelöltek is alulmaradnak Pest megyében.
A pilisvörösvári központú Pest 3-as körzetben a tiszás Bujdosó Andrea Anna 56,8 százalékon állt 32,88 százalékos feldolgozottság mellett, míg Menczer Tamás (Fidesz–KDNP) 35,6 százalékot kapott.
A szentendrei Pest 4-es körzetben Tóthmajor Balázs, aTisza Párt jelöltje 55,4 százalékon állt, Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig csak 36,3 százalékon, 70,73 százalékos feldolgozottság mellett. Itt már csak matematikai esélye maradt a Fidesz-KDNP egyik arcának.
A dunakeszi központú, Pest megye 5-ös körzetben Miskolczi Orsolya (Tisza) 60,9 százalékot szerzett, Tuzson Bence igazságügyi miniszter 31,64 százalékon áll 54,9 százalékos feldolgozottságnál.
A gödöllői Pest 6-os körzetben László Endre Márton (Tisza) 61,3 százalékon állt, Hankó Balázs innovációs és kulturális tárcavezető csak 31,6 százalékon áll, 36,5 százalékos feldolgozottság mellett.
A váci Pest 11-es körzet volt a kivétel, ahol Rétvári Bence vesztésre áll: míg Szimon Renáta, a tiszás kihívója 54,2 százalékos eredménynél jár, az államtitkár csak a szavazatok 37,6 százalékát szerezte meg. Itt már 53 százalékos a feldolgozottság.
Orbán Viktor beszél
A választási eredmény világos és egyértelmű, számunkra fájdalmas
- mondta Orbán Viktor a mai értékelő beszéde elején, elismerve a választási vereséget.
Elsöprő Tisza-győzelemre erősödik a forint
Rekord magas részvételt hozott a vasárnapi országgyűlési választás, a legfrissebb adatok alapján pedig úgy tűnik, hogy meglesz a kétharmad a Tisza pártnak, erre a hírre nagy erősödésbe kapcsolt a hazai fizetőeszköz. Ugyan a befektetők már előzetesen is a Tisza győzelmét árazták, de a mostani forinterősödés különösen látványosnak mondható annak fényében, hogy a hétvégén gyakorlatilag összeomlottak az iráni béketárgyalások, melynek hatására meredeken emelkedik a dollár és kilőtt az olajár is.
Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek
Telefonon hívta a Tisza elnökét.
Elveszti Debrecent a Fidesz
A három debreceni központú körzetben az alábbiak szerint áll az helyzet:
- Hajdú-Bihar 1: feldolgozottság: 51,67%, Tárkányi Zsolt (Tisza) 58,98%, Dr. Barcsa Lajos (Fidesz) 34,36%
- Hajdú-Bihar 2: feldolgozottság: 68,85%, Tompa Enikő (Tisza): 57,84%, Dr. Széles Diána (Fidesz) 35,22%
- Hajdú-Bihar 3: feldolgozottság: 43,37%, Csák László (Tisza): 50,42%, Antal Szabolcs (Fidesz) 42,95%
Debrecen 1998 óta fideszes jelöltet delegált az országgyűlésbe.
Választás 2026: az 1 százalékos küszöb alá csúszhat be a Demokratikus Koalícó
Az 1 százalékos eredményt sem érheti el a Demokratikus Koalíció, Dobrev Klára pártja így az állami támogatását is elveszítheti.
Most épp megvan a Tisza kétharmad
Jelenleg épp a kiosztott mandátumok alapján a Tisza elérte kétharmadot (133+ mandátum). Nagyon sok a billegő kerület, nem dőlt el még a kétharmad sorsa, de egyre nagyobb rá az esély.
Budapest eldőlt
Bár még nem minden kerületben magas a feldolgozottság, a különbségeket elnézve gyakorlatilag kijelenthető, hogy minden fővárosi egyéni mandátumot elvisz a Tisza. A leginkább billegőnek gondolt kerületben a független Hadházy Ákos 20% alatt jár.
Iszonyú szoros a verseny egy olyan körzetben, ahol 4 éve még kiütéses győzelmet aratott a Fidesz
Nógrád vármegye 2-es, Balassagyarmat központú egyéni választókerületében 1 százalékponttal vezet Balla Mihály fideszes képviselő a tiszás Molnár Zoltán előtt 57,25 százalékos feldolgozottságnál, jelenleg 44,82 százalékon áll. Balla 4 éve a szavazatok 60 százalékát szerezte meg, 36 százalékponttal lehagyva az akkori összellenzéki jelöltet.
Bács-Kiskunt is zsebre teszi a Tisza
30-50 százalékos feldolgozottságnál a vármegye mind a hat választókerületében nagyjából 50 százalékkal vezet a Tisza.
A párt legkisebb előnye is 8-9 százalékos, kiemelkedik azonban a kecskeméti központú 2-es választókerület, ahol
Molnár Zsolt 57 százaléka 22-al előzi a fideszes Cseh Tamás eredményét.61,5 százalékos feldolgozottságnál.
Rétvári Bence is vereségre számíthat
A Pest megyei külső körzetek újabb adatai alapján továbbra is több helyen a Tisza vezet, és már nemcsak korai, párszázalékos feldolgozottságú állásokról van szó. A váci központú Pest 11-es körzetben Szimon Renáta (Tisza Párt) 52,4 százalékon áll, míg Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes (Fidesz–KDNP) 39,1 százalékot kapott 24,1 százalékos feldolgozottság mellett. A monori Pest 12-es körzetben Polgár György (Tisza) 49,5 százalékkal vezet, Pogácsás Tibor János (Fidesz–KDNP) 42 százalékon áll, itt már 51,85 százalékos a feldolgozottság, vagyis ez az egyik legelőrehaladottabb állás a mostani adatok között.
A dabasi Pest 13-as körzetben Hende Pál Máté (Tisza) 50,05 százalékon áll, miközben Feldman László (Fidesz–KDNP) 40,6 százalékot ért el 23,5 százalékos feldolgozottság mellett. A ceglédi Pest 14-es körzetben még erősebbnek tűnik a kép: Muhari Gergely (Tisza) 50,7 százalékon áll, Földi László (Fidesz–KDNP) 40,4 százalékot kapott, a feldolgozottság pedig már 57,95 százalékos.
A Mi Hazánk mind a négy körzetben jelen van, de egyelőre egyikben sem került közel a két nagyobb szereplőhöz: Páli Jenő (Mi Hazánk) Vácon 6,3 százalékon, Lendvay Endre (Mi Hazánk) Monoron 7,1 százalékon, László Attila Tibor (Mi Hazánk) Dabason 7,9 százalékon, Bartha Barna (Mi Hazánk) pedig Cegléden 7,8 százalékon áll.
Az újabb adatok összességében azt mutatják, hogy Pest megye keleti és déli körzeteiben is tartja az előnyét a Tisza a Fidesz–KDNP előtt, és több helyen már közepes vagy kifejezetten magas feldolgozottság mellett is állandosult a különbség.
Sorra válik egyértelművé, hogy Pest megyében egyetlen körzetet sem hoz el a Fidesz
A frissebbnek tűnő, magasabb feldolgozottságú pesti körzetek alapján egyelőre elég erős Tisza-fölény rajzolódik ki a közép-magyarországi térség Pest megyei részein. A legnagyobb előnyök közé tartozik a budaörsi központú Pest 2-es körzet, ahol Pósfai Gábor (Tisza) 60,2 százalékon áll 14,77 százalékos feldolgozottság mellett, miközben a Fidesz–KDNP jelöltje, Czuczor Gergely (Fidesz–KDNP) 32,1 százalékot ér el. Szintén nagy különbség látszik a vecsési Pest 8-as körzetben, ahol Balajti István (Tisza) 57,4 százalékkal vezet 24,7 százalékos feldolgozottságnál, míg Szűcs Lajos (Fidesz–KDNP) 34,8 százalékon áll, valamint a szigetszentmiklósi Pest 10-es körzetben, ahol Perticsné Kácsor Andrea (Tisza) 61,25 százalékkal áll az első helyen 17,1 százalékos feldolgozottság mellett, szemben Vántsa Botond Zoltán (Fidesz–KDNP) 30,5 százalékával.
A szentendrei Pest 4-es körzetben is viszonylag markáns különbség látszik: Tóthmajor Balázs (Tisza) 55,9 százalékon áll 10,9 százalékos feldolgozottságnál, míg Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fidesz–KDNP) 36,5 százalékot kapott eddig. A péceli Pest 7-es körzetben Trompler Ildikó (Tisza) vezet 51 százalékkal, Katus Norbert (Fidesz–KDNP) 39,9 százalékon áll, itt 13,9 százalékos a feldolgozottság. A ráckevei Pest 9-es körzetben szintén Tisza-előny látszik: Bilisics Zita (Tisza) 51,1 százalékon áll 24,4 százalékos feldolgozottság mellett, míg Bóna Zoltán (Fidesz–KDNP) 39,5 százalékot ért el. Ezekben a körzetekben tehát nemcsak vezet a Tisza, hanem több helyen már két számjegyű különbség is kialakult.
A gyengébben feldolgozott, ezért óvatosabban kezelhető körzetek közé tartozik a dunakeszi Pest 5-ös és a gödöllői Pest 6-os körzet is. Előbbiben Miskolczi Orsolya (Tisza) 59,6 százalékon áll Tuzson Bence (Fidesz–KDNP) 32,2 százalékával szemben 5,6 százalékos feldolgozottság mellett, utóbbiban pedig László Endre Márton (Tisza) 63,14 százalékon áll, míg Hankó Balázs (Fidesz–KDNP) 30,1 százalékot kapott 5,4 százalékos feldolgozottságnál. Ezek az adatok ugyan egyértelmű Tisza-előnyt mutatnak, de még viszonylag korai állásnak számítanak. A Mi Hazánk jelöltjei a felsorolt körzetekben jellemzően 5–7 százalék közötti eredményt érnek el.
Nagy verseny Seszták Miklós kerületében
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3-as, Kisvárda központú választókerületében Dr. Seszták Miklós, aki 2010 óta a kerület egyéni képviselője 44,65 százalékon áll 23,47 százalékos feldolgozottságnál.
Ezzel elmarad a tiszás Dicső Viktória mögött (48,81%), pedig a Választási Földrajz becslése még arra az esetre is fideszes vezetést jósolt erre a körzetre, ha a Tisza országosan kétharmadot szerez.
Nyugat-Magyarországon tarol a Tisza
Az összesen 34 nyugat-magyarországi kerületből mindössze 5-ben vezet jelenleg a Fidesz-KDNP jelöltje, azok közül is négy nagyon szoros, csak V. Németh Zsolt tűnik győztesnek Vas 3-ban.
Tűnnek el a narancs kerületek
Ahogy a feldolgozottság nő a választókerületekben, és egyre több nagyvárosi, nagyobb méretű szavazóhelység eredményeit számolják meg, úgy fogynak a narancs színű megyék a térképen.
Egyelőre az ország két sarkában, Vas megye és a Nyírség környékén látunk több Fidesz-vezetést, de összességében csak 13 körzetben áll jobban a Fidesz.
Emlékeztetőül: a kormányzati politikusok az utolsó pillanatig 60 feletti egyéni mandátumról beszéltek.
Hatalmas Gajdos László fölénye Nyíregyházán
A szavazatok 61,25 százalékának feldolgozása után Gajdos László tiszás jelöltnek több, mint kétszer annyi szavazata van (64,16%), mint a fideszes Halkóné Dr. Rudolf Évának (30,07%). Ebben a választókerületben 4 éve még szűken a kormánypárt nyert.
Fordított a Tisza Gyulán
Közel 50 százalékos feldolgozottságnál a tiszás Ráki Zsolt átvette a vezetést Kónya Istvántól, így jelenleg 50,74-42,1 az állás a gyulai központú Békés 3-as választókerületben.
Somogyban 3:1 a Tisza javára
Somogy vármegyéből is érkeznek az adatok, a négy körzetből háromban a Tisza jelöltje vezet. A kivétel a marcali székhelyű 3-as kerület, ahol Móring József Attila 46,6-45,8-ra vezet Bakos Csaba Attila előtt közel 50%-os feldolgozottság mellett.
Somogy 1-ben 56,5-33,8% a Tisza jelöltje javára szintén 50% feletti feldolgozottság mellett. A 2-es körzetben 45,5-43,5% a verseny a Tisza jelöltje javára, míg a 4-esben szintén szorosnak tűnik a 47,6-46,1%-os arány most.
Vezet Ruszin-Szendi Romolusz
Hajdú-Bihar vármegye 5-ös, Hajdúszoboszló központú választókerületében indult az egyik legismertebb tiszás, Ruszin-Szendi Romolusz. A körzet a korábbi ismereteink szerint nem az ellenzéknek kedvez, 4 éve a szavazatok 60,61 százalékát szerezte meg a fideszes jelölt, Bodó Sándor. Most 45,62 százalékon áll 44 százalékos feldolgozottságnál, míg Ruszin-Szendire a megszámolt voksok 47,84 százalékát adták le.
A Fidesz csúcspolitikusa, köztük két miniszter is nagy bajban
A további pesti körzetek részadatai alapján ezekben a választókerületekben is a Tisza jelöltjei vezettek az adott pillanatban, több helyen kifejezetten jelentős különbséggel. A Pest 7-es választókerületben Trompler Ildikó állt az első helyen 51 százalékkal, míg a Fidesz–KDNP jelöltje, Katus Norbert 39,9 százalékon állt, a Mi Hazánk színeiben induló Orosz Patrik Péter pedig 7,1 százalékot ért el. Itt már 13,9 százalékos feldolgozottság mellett rajzolódott ki valamivel stabilabb Tisza-előny.
A Pest 6-os, gödöllői központú körzetben ennél is látványosabb különbség látszott: László Endre Márton, a Tisza jelöltje 63,14 százalékon állt, míg Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, a Fidesz–KDNP indulója 30,1 százalékot szerzett. A Mi Hazánk jelöltje, Regős Balázs Sándor 4,8 százalékon állt.
A Pest 5-ös, dunakeszi központú körzetben Miskolczi Orsolya, a Tisza jelöltje 59,6 százalékkal vezetett, miközben Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a Fidesz–KDNP jelöltje 32,2 százalékon állt, Bognár László Gábor, a Mi Hazánk indulója pedig 4,9 százalékot kapott.
A Pest 3-as választókerületben Bujdosó Andrea Anna 52 százalékon állt, míg Menczer Tamás, aki a kormánypártok kommunikációs vezéregyénisége, aki korábban a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára volt 39,3 százalékot szerzett, Borvendég Zsuzsanna pedig 6,4 százalékot ért el a Mi Hazánk színeiben. Ennél a körzetnél még csak 1,4 százalékos volt a feldolgozottság, vagyis ez különösen korai állásnak számított.
Az eddigi számok alapján ezekben a körzetekben is az látszott, hogy a Tisza nemcsak vezetni tudott, hanem több helyen kormányzati szinten ismert Fidesz-politikusokkal szemben is komoly előnyt épített ki.
Ugyanakkor a feldolgozottság több körzetben továbbra is alacsony volt, ezért ezek az adatok inkább az éjszaka eleji trendeket, mintsem a végleges erőviszonyokat mutatják.
Komárom-Esztergom is kizöldülni látszik
Komárom-Esztergom vármegyében a három körzetből háromban vezet a tiszás jelölt. Az 1-esben 36% aq feldolgozottság, Sopov Ildikó 59,1%-on áll, Bencsik János 34,7%-ot kapott. A vármegye 2-es kerületében 35% feldolgozottság mellett Radnai Márk 55%-ot kapott, Erős Gábor (Fidesz) 37,1%-on áll. A Komárom-Esztergom 3-asban pedig Árvay Nikolett 53,5%-on áll, Czunyiné Bertalan Judit 38,3%-ával szemben.
Tarol a Tisza Csongrád-Csanádban
A dél-magyarországi vármegye mind a négy körzetében elég magabiztosan vezetnek a Tisza jelöltjei.
Az 1-es kerületben még csak 20 százalékos a feldolgozottság, de
a tiszás Stumpf Péter 68-24 százalékos masszív előnnyel bír a fideszes Farkas Leventével szemben.
A szintén Szeged központú 2-es kerületben 56-31-re vezet az inkumbens Mihálffy Bélával szemben.
A vármegye 3-as választókerületében 15, a 4-esben 25 százalékkal vezet a tiszás jelöltek 54, és 61 százalékos feldolgozottságnál..
Jelentős Tisza előny Hajdú-Bihar 2-es, Debrecen központú választókerületében
Tompa Enikő tiszás jelölt a szavazatok 57,74 százalékát szerezte meg a szavazatok negyedének megszámolása után, a fideszes Széles Diána 34,76 százalékon áll.
47,8 százalékon áll a Tisza a listás eredmények alapján
Közel 15 százalékos feldolgozottság mellett a listás eredmények alapján a Tisza 47,8, a Fidesz pedig 43,7 százalékon áll, a Mi Hazánk pedig 6,2 százalékot szerzett.
Fontos, hogy az NVI által megadott 15%-os feldolgozottság megtévesztő, a listás szavazatfeldogozottság csak néhány %-os.
Tolnában is tarolhat a Tisza, de két helyen is szoros
A három Tolna vármegyei körzet közül az 1-esben 34% a feldolgozottság, 51,9%-on áll Sárosi József, a Tisza jelöltje, a fideszes Horváth istván 39,1%-ot kapott. Tolna 2-ben szintén 30% felett van a feldolgozottság, Szijjártó Gábor (Tisza) 45,9%-ot kapott, de szoros a verseny, mert Csibi Krisztina 45,5%-on áll. Tolna 3 is nagyon szoros, 30%-os feldolgozottság mellett mindössze 20 szavazat Cseh Tamás előnye.
Csézi Erzsébet vezet Tállai András ellen Mezőkövesden
A szavazatok hajszálpontosan ötödének megszámolása után Csézi Erzsébet 52,78 százalékon áll, míg fideszes ellenfele, Tállai András 40,4 százalékon. Tállai András 1998 óta országgyűlési képviselő, 2022-ben 33,46 százalékponttal több voksot szerzett, mint az egyesült ellenzék akkori jelöltje.
Budapest refresh: teljes a zöldség
Budapesten összességében már 15%-os a feldolgozottság, és minden választókerületben a Tisza vezet. Budán még csak kevés szavazatot számoltak össze.
- Magyar Péter minimális feldolgozottság mellett 57%-kal vezet.
- A pesti nagy területű kerületekben 55-65%-os eredménnyel vezetnek a tiszás jelöltek 20% körüli feldogozottságnál.
Pest megyében az alacsony feldolgozottságú adatok szerint nagy vereségre számíthat a Fidesz
A további pesti körzetekből beérkező adatok szintén azt mutatják, hogy egyelőre több helyen is a Tisza jelöltje áll az élen, bár a feldolgozottság ezekben a körzetekben is többnyire még viszonylag alacsony. A Pest 9-es, ráckevei központú választókerületben Bilisics Zita vezet 49,5 százalékkal, míg a Fidesz–KDNP jelöltje, Bóna Zoltán 40,9 százalékon áll, a Mi Hazánk jelöltje, Tassi Róbert László pedig 7,5 százalékot ért el eddig.
Itt 5,1 százalékos feldolgozottság mellett látszik közel 9 százalékpontos Tisza-előny.
A Pest 13-as, dabasi központú körzetben Hende Pál Máté szerepel az első helyen 51,8 százalékkal, Feldman László, a Fidesz–KDNP jelöltje 40,8 százalékon áll, míg a Mi Hazánk indulója, László Attila Tibor 6,6 százalékot kapott. Ebben a körzetben az NVI szerint egyelőre csupán 2,5 százalékos a feldolgozottság, vagyis az állás itt még különösen korai.
A Pest 14-es, ceglédi központú választókerületben valamivel előrehaladottabb a számlálás, itt 17,05 százalékos feldolgozottság mellett Muhari Gergely, a Tisza jelöltje 49,6 százalékon áll, Földi László, a Fidesz–KDNP indulója 43,25 százalékot szerzett, Bartha Barna, a Mi Hazánk jelöltje pedig 8,8 százalékon áll. Ez azért is figyelemre méltó, mert ebben a körzetben már valamivel stabilabb képet adhatnak az adatok, mint a 2-5 százalékos feldolgozottságú helyeken.
A Pest 12-es, monori központú körzetben Polgár György vezet 50,3 százalékkal, miközben Pogácsás Tibor János, a Fidesz–KDNP jelöltje 41,6 százalékon áll, Lendvay Endre, a Mi Hazánk indulója pedig 6,5 százalékot ért el. Itt 8,6 százalékos feldolgozottság mellett rajzolódik ki a csaknem 9 százalékpontos különbség a Tisza és a kormánypártok között.
Az eddigi részadatok alapján ezekben a Pest megyei körzetekben is az látszik, hogy a Tisza több helyen előnnyel kezdett a Fidesz–KDNP-vel szemben, miközben a Mi Hazánk jellemzően 6 és 9 százalék közötti eredményt ér el. Ugyanakkor a legtöbb körzetben továbbra is alacsony a feldolgozottság, ezért ezek inkább pillanatfelvételnek, mintsem végleges trendnek tekinthetők.
Vas fideszesnek tűnik
Vas vármegyében egy körzetből még nincs eredmény, a másik kettőben a Fidesz-KDNP jelöltje vezet. V. Németh Zsolt 50,2%-on áll, a tiszás Horváth Nándor 42,8%-ot kapott, a feldolgozottság 24,2%, Vas 2-ben már 40 feletti a feldolgozottság, Ágh Péter 47,4%-on áll a tiszás Stompová Viktória előtt, a különbség mindössze 5000 szavazat.
Pócs jános 10 százallékos hátrányban, Jász-Nagykun-Szolnokban is a tiszának állnak az eredmények
Jász-Nagykun-Szolnok 4-es választókerületében 40 százalékos feldolgozottságnál 11 százalékkal vezet Farkas Csongor, a Tisza jelöltje.
Jelenleg 52,55-39,67 százalék az állás a fideszes Herczeg Zsolttal szemben.
A vármegye másik három körzetében 15 százalékos feldolgozottságnál eddig két tiszás vezet és egy fideszes politikus.
Rost Andrea 53 százalékkal vezet az 1-es választókerületben, a 3-as választókerületet viszont egyelőre a fideszes újrainduló F. Kovács Sándor viszi 13 százalékos előnnyel.
Bár Pócs János alacsonyabb feldolgozottságnál vezetett, a tiszás Halmai Ferenc Tibor fordított, és jelenleg 50,4-41,2-re vezet.
Győrben is erős a Tisza
Győr-Moson-Sopron vármegyében az öt körzetből egyelőre négyben a Tisza jelöltje vezet, az egyetlen kakukktojás a csornai, 3-as kerület, ahol Gyopáros Alpár 51,2%-ot kapott, de mindössze 8,5% a feldolgozottság.
A vármegye 4-es körzetében 16% a feldolgozottság, a tiszás Hallerné nagy Anikó 50,8%-on áll a fideszes Barcza Attila 41,1%-ával szemben.
Koncz Zsófia izgulhat - váltás jöhet Tiszaújvárosban?
A szavazatok majdnem ötödét (19,05%) megszámolták már Borsod-Abaúj-Zemplén 6-os számú választókerületében. A tiszás jelölt, Dr. Bihari Zoltán 60,43 százalékon áll, míg Dr. Koncz Zsófia fideszes képviselő 33,79 százalékon. Koncz 2022-ben a szavazatok 59 százalékát szerezte meg.
Nagyot nyerhet Nagy Ervin
A Fejér 4-es dunaújvárosi kerületben 60%-on áll Nagy Ervin, a Tisza Párt jelöltje, mögötte Mészáros Lajos 31,5%-ot kapott, de még csak 4,4% a feldolgozottság.
A többi fejér vármegyei kerület közül az 5-ösben vezet a fideszes Varga Gábor közel 20%-os feldolgozottság mellett. A két székesfehérvári kerületben (Fejér 1-2) alacsony feldolgozottság mellett vezetnek a tiszás jelöltek, Borics Mihály és Csiszár Béla. Fejér 3-ban még csak 4% a feldolgozottság, de egyelőre Bögi Viktória magabiztosan vezet Tessely Zoltán előtt.
A Viharsarokban eddig csak egy helyen vezet a Fidesz jelöltje, de ott is csak éppen
Békés vármegyében négyből három választókerületben a Tisza jelöltje vezet 11-14 százalékos feldolgozottság mellett.
A Békéscsaba központú 1-es kerületben Bodóczi István 55 százaléka 20 százalékkal van a fidesz jelöltje előtt.
A Békés város központú 2-es választókerületben szorosabb a helyzet, 48,4-42,8-ra vezet a Tisza jelöltje Gombár Dávid fideszes kihívójával szemben.
Orosházán a 4-es kerületben Gurzó Mária tiszás jelölt 48,2-39,6-ra vezet.
Csupán a gyulai központú 3-as körzetben vezet a fideszes jelölt
Kónya István, aki 47,7-es eredményével csupán 2 százalékkal vezet a tiszás Ráki Zsolttal szembe.
Meglepő állás Ózdon
Borsod-Abaúj Zemplén vármegye 3-as választókerületében már most 19,23 százalékos a feldolgozottság. Jelenlegi állás szerint a fideszes Dr. Csuzda Gábor 49,65 százalékon áll, míg Dr. Németh Csilla, a Tisza jelöltje 42,99 százalékon. Ez arra utal, hogy meglepően szoros lehet az eredmény a kormánypárti és ellenzéki jelölt közt, miközben a 4 évvel ezelőtti választásokon még 32 százalék volt a fölénye a kormánypártok jelöltjének az akkori egyesült ellenzékkel szemben.
Baranyában teljes Tisza-fölény látszik
A négy baranyai választókerületből mindegyikben a Tisza Párt jelöltje vezet: a legnagyobb a feldolgozottság a 4-esben, ahol 20%-nyi szavazat megszámolása után Kapronczai Balázs 47,3%-ot kapott, de a Fidesz-KDNP jelöltje Nagy Csaba mintegy 50 szavazattal áll mögötte.
Baranya 1-ben 6,8%-os feldolgozottság mellett vezet Ruzsa Diána Melinda 60%-nyi szavazattal. A vármegye 2-es körzetében a tiszás Kovács Áron 63%-on áll 9%-os feldolgozottság mellett. A Baranya 3-as körzetben pedig Rózsahegyi Áron és Hargitai György fej-fej mellett állnak 15%-os feldolgozottság mellett.
Vesztésre áll Rétvári Bence és Vitályos Eszter
A beérkezett, még alacsony feldolgozottságú adatok alapján Pest megye több választókerületében is erős Tisza-párti szereplés látszik. A Pest 11-es körzetben Szimon Renáta áll az élen 54,5 százalékkal, míg a Fidesz–KDNP jelöltje, Rétvári Bence 37,5 százalékon áll, a Mi Hazánk színeiben induló Páli Jenő pedig 6 százalékot szerzett eddig. A Portfolio által közölt adatok itt 5 százalékos feldolgozottság mellett rajzolnak ki egyelőre jelentős Tisza-előnyt.
A Pest 4-es választókerületben jóval szorosabb a verseny. Itt Tóthmajor Balázs, a Tisza jelöltje 46,5 százalékkal vezet, közvetlenül mögötte Vitályos Eszter, a Fidesz–KDNP indulója 45,2 százalékon áll. A Mi Hazánk jelöltje, Pál Béla András 7 százalékot kapott eddig. Ebben a körzetben az NVI adatai szerint egyelőre csak 2,4 százalékos a feldolgozottság, ezért ez az állás még különösen korainak számít.
A Pest 2-es körzetben viszont ennél is markánsabb Tisza-fölény látható: Pósfai Gábor 64,6 százalékon áll, miközben a Fidesz–KDNP jelöltje, Czuczor Gergely 28,9 százalékot ért el, a Mi Hazánk színeiben induló György József pedig 3,5 százalékon áll. Itt az NVI 5,7 százalékos feldolgozottság mellett közölte az adatokat. Az eddigi számok összességében azt jelzik, hogy ezekben a Pest megyei körzetekben a Tisza egyelőre kifejezetten erős kezdést mutatott, de a nagyon alacsony feldolgozottság miatt messzemenő következtetésekkel még érdemes óvatosan bánni.
Zöldül Pest
Egyelőre csak pesti kerületek eredményei érkeznek, azok is nagyon alacsony feldolgozottságnál. Néhány érdekesség:
- Mindenhol a Tisza vezet.
- Az erősnek gondolt DK-s Varju László egyelőre óriásit bukik.
- A fideszes Németh Balázs közel 30%-on áll, de ezzel is nagy a lemaradása a Tisza jelöltjével szemben (59%).
- Egyelőre Hadházy Ákos függetlenként 23% alatt jár, a Tisza-jelölt Velkey György közel a szavazatok felét begyűjtve vezet.
- A sportért felelős olimpikon Tisza-politikus Kulcsár Krisztián már 6%-os feldolgozottság mellett vezet nagyon (62%), Novák Előd 5,4%-kal nagyon gyengén áll,
- Bódis Kriszta is 60% feletti részeredménnyel vezet a VIII. kerületben,
- ahogyan Tanács Zoltán is hasonlóképp vezet a 29%-on álló fideszes jelölt előtt.
- Már 10%-os feldolgozottság van a XVII. kerületben, ezt a Nézőpont például billegőnek gondolta, de Porcher Áron Tisza-jelölt 60%-on áll. Gy. Németh Erzsébet DK-jelölt 1,75%-on áll.
Zalában is háromból két körzet tiszás egyelőre
Zala vármegyében a 3-as körzetben már 11% a feldolgozottság, a tiszás Lovkó Csaba 51%-on áll, mögötte Cseresnyés Péter 40,3%-ot kapott. A másik két zalai kerületből az 1-esben már 25%-os feldolgozottság mellett vezet a tiszás Nagy Márta 49,6%-kal, Szilasi Gábor 43,8%-ot kapott. A harmadik zalai kerületben viszont a fideszes Nagy Sándor Bálint 49,4%-ot kapott, igaz itt a legalacsonyabb, 9%-os a feldolgozottság.
Alacsony feldolgozottság mellett:
3,3%-os feldolgozottság mellett a kormánytól független kutatók által közzétett eredményekhez hasonló kép látszik:
Nagy István is vezet
Győr-Moson-Sopron 5-ös körzetében 7,4%-os feldolgozottság mellett eddig 52,2%-ot kapott Nagy István agrárminiszter, a második helyen áll a tiszás Porpáczy Krisztina 40,3%-kal.
Fejér 5-ben Fidesz-előny
A Fejér vármegyei 5-ös körzetben 14,1%-os feldolgozottság mellett 51,7%-on áll Varga Gábor, a Fidesz-KDNP jelöltje, mögötte 40,3%-ot kapott Nagy Richárd.
Navracsics Tibor körzete szoros lesz
9,5%-os feldolgozottság mellett Veszprém 3-as körzetben 47,3%-on áll a tiszás Balatincz Péter, mindössze 2 szavazattal vezet Navracsics Tibort területfejlesztési miniszter előtt, vagyis
ebben a körzetben kiemelten szorosnak ígérkezik a verseny.
Jönnek az első választási eredmények
Egyelőre még az első szavazatok megszámolása utáni képet látjuk.
Forsthoffer Ágnes vezet
A Tisza Párt jelöltje 50,9%-os eredménnyel vezet Veszprém 2-es választókerületben, a fideszes Hegedűs barnabara Szilvia 40,6%-on áll kicsivel több mint 10%-os feldolgozottság mellett.
Masszívan vezet a Tisza Lázár János kerületében 15 százalékos feldolgozottság mellett
Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületében
15 százalékos feldolgozottságnál 60,15 százalékos eredménnyel vezet Ferenczi Gábor, a Tisza jelöltje.
Czibrus Gábor fideszes jelölt 32,3, Veres Csaba, a Mi Hazánk jelöltje 6,1 százalékon áll.
A többi induló jelenleg az 1 százalékot sem éri el, pedig a DK-s Mucsi Zoltán egykor Márki-Zay kihívójaként indult a 2022-es választást megelőző eredményvárón.
A kerületet akkor Lázár János nyerte közel 52 százalékkal, amely 11 százalékkal volt magasabb Márki-Zay Péter eredményénél.
Megjöttek az első listás eredmények – szinte az első szavazatok alapján
Az NVI által közzétett, 1,4 százalékos feldolgozottságnál készült eredmények szerint jelenleg
- a Fidesz 45,
- a Tisza 39,
- a Mi Hazánk 9 százalékon áll.
Ugyanakkor a Mandátumoknál a Tisza esetében 52, a Fidesznél 31 győzelem látszik az első hivatalos adatokból.
Sulyok Tamás megszólalt a kormányalakítási felkérésről
A rendkívül magas részvétel mellett lezajlott 2026-os országgyűlési választás után már nemcsak az a kérdés, hogyan alakul a parlamenti erőtér, hanem az is, milyen politikai felhatalmazást olvasnak majd ki a szereplők az eredményből. Miközben a végleges számokra még várni kell, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelezte, hogy a kormányalakítási felkérést is megteszi.
Itt a kakukktojás
Az Alapjogokért Központ az M1-en tette közzé a többi kutatóintézettől merőben eltérő eredményt a várható listás kimenetre. Eszerint:
- Tisza: 42%
- Fidesz: 44,5%
- Mi Hazánk: 7%
- DK: 4%
- MKKP: 2,5%
Valakinek nagyon nem lesz igaza. Amúgy teljesen érthetetlen, hogy még a választás után is miért van ekkora eltérés a felmérések között.
Magyar Péter: ahogy reméltük, Magyarország történelmet írt
A Tisza Párt elnöke a választás lezárása utáni első nyilatkozatában kiemelte a választáson kialakult magas részvételt, a magyarok még sosem éltek ilyen arányban a választójogukkal - mondta.
Optimisták, óvatosan bizakodók vagyunk, de nem közvélemény-kutatást akarunk nyerni, ezért türelmet kérünk.
Magyar megköszönte az 50 ezer önkéntes munkáját. A pártelnök elmondta, hogy több ezer, különböző súlyú választási visszaélésről kaptak információt, aminek a felelősei a törvény előtt fognak felelni.
Magyar szerint az önkéntesek és civilek munkája is kellett ahhoz, hogy a visszaélések ne legyenek súlyosabbak. Szimpatizánsait a pártvezető arra kérte, hogy az este során ne üljenek fel a provokációnak. Hangsúlyozta, hogy a várható eredmények fényében a Tiszának semmiféle érdeke nincs rendbontásra, ezért az erről szóló esetleges hírek nem lesznek igazak.
Mandátumkiosztás
A (hangsúlyozottan nem tényadatokon alapuló) közvélemény-kutatói eredményeket átlagolva, azt a 21 Kutatóközpont mandátumbecslőjébe rakva a Tisza a kétharmad (133 mandátum) határán lehet, de inkább alulról. Fontos megjegyezni, hogy ha valóban helytállók az adatok, akkor könnyen lehet, hogy a kétharmad kérdése csak egy hét múlva, a más lakóhelyen szavazók voksainak megszámolásakor dől el.
A Závecz Research: Tisza: 54, Fidesz 40 százalék
A Závecz Research legfrissebb reprezentatív felmérése szerint a Tisza Párt magabiztos előnnyel nyerné az országgyűlési választásokat a Fidesz-KDNP előtt. Magas részvételi arány esetén a Tisza akár a kétharmados többséget jelentő mandátumszámot is megszerezheti. Eközben az összes többi politikai erő kiesne a parlamentből - tudósított az ATV.
Gulyás: a választás megfelelő demokratikus keretet biztosított
Gulyás Gergely az urnazárás utáni beszédében kiemelte a magas választási részvételt, és leszögezte, hogy a döntéshez a választás megfelelő demokratikus keretet biztosított.
Ez pozitív hír a választás legitimként való elismerés szempontjából.
íme a két felmérés eredménye röviden:
Medián:
- Tisza: 55,5%
- Fidesz: 37,9%
- Mi Hazánk: 3,9%
- DK: 1,4%
- MKKP: 1,3%
21 Kutatóközpont:
- Tisza: 55%
- Fidesz: 38%
- Mi Hazánk: 5%
- DK: 1%
- MKKP: 1%
Itt vannak a Medián friss számai
A kétharmad körül ingadozhat a Tisza a Medián friss mérése szerint, amelyet a HVG megrendelésére készítettek.
21 Kutatóközpont: a Tisza 55, a Fidesz 38 százalékot szerezhetett
A Tisza Párt 55, a Fidesz 38 százalékot szerezhetett – derül ki a 21 Kutatóintézet exkluzív, a Telex számára készített, a választás eredményéről szóló kutatásábó.
77,8 százalék a részvételi arány 18:30-ig
A választásra jogosultak 77,8 százaléka járult az urnák elé 18:30-ig. A nap végére azért látványosan elfogyott a lendület, ugyan fél óra van még urnazárásig, de a 80 százalékos részvétel végül nem jön össze. Ugyanakkor a 78-79%-os arány így is óriási új történelmi rekord.
Választás 2026: ez történne, ha súlyos választási csalást állapítanának meg
Ahogy minden országgyűlési választásnál, ismét sok hír és összeesküvés-elmélet terjed csalásokról. Azonban a szabálysértésről szóló bejelentések önmagukban nem vezetnek automatikusan a voksolás megismétléséhez, még akkor sem, ha a közbeszédben és az interneten sokan ettől tartanak. A hatályos magyar szabályok szerint csak bizonyított, az eredményre is kiható jogsértés esetén jöhet szóba újraszámlálás vagy az érintett szavazás megismétlése, és ez is főszabály szerint csak az érintett szavazókörre vagy választókerületre vonatkozik.
Mi következik most?
Mi lesz a további menetrend?
- A szavazókörök este 7 órakor zárnak, azonban ez még nem jelenti a választás végét: az eljárási szabályok szerint, aki még sorban áll 18:59-kor, az leadhatja a voksát.
- A választási pártlistás és egyéni képviselői eredményeket addig nem lehet közzétenni, amíg még van nyitott szavazókör Magyarországon. A korábbi évek tapasztalatai alapján – valamint a Nemzeti Választási Iroda mostani tájékoztatása szerint – így 8 és 9 óra között jöhetnek az első részeredmények.
- Ami viszont biztosan érkezik: este 7-kor jön a Medián és a 21 Kutatóközpont utolsó választás előtti felméréseinek eredményei.
- Valamint nagyjából ugyanekkor, 19:00-kor ismerjük meg a 18:30-as részvételi adatot.
Északnyugati hajrá
Bár az még kérdés, hogy országosan eléri-e a részvétel a 80%-ot a nap végére, néhány választókerületben már 17 órakor is meghaladta a lélektani határt a szavazók aránya. Ilyen körzet Budaörs, Gödöllő, Dunakeszi, Pilisvörösvár környéke, vagyis a fővárosi agglomeráció továbbra is a legaktívabb. Budapesten a budai és a keleti kerületekben van a legtöbb lelkes szavazó.
A vidéki választókerületek közül az északnyugatiakban látunk 80%-ot közelítő (Sopron esetében azt meghaladó) részvételi számokat.
Tényleg a 80% lesz a kérdés
A 17 órás országos részvételi adat alátámasztja azt a korábbi számításunkat, hogy a részvétellel kapcsolatos fő kérdés, hogy eléri-e a 80%-ot. Ahogy írtuk, számítani lehetett arra, hogy a délelőtti magas szavazási kedv nem csak általánosságban növeli a teljes részvételt, hanem apasztja is a délutáni "tartalékot". Ennek megfelelően a 13 és 15 óra közötti részvétel már nem lógott ki felfelé a korábbi választások sorából, a 15 és 17 óra közötti pedig egyenesen kisebb volt azoknál. A 10-12 százalék közötti szavazó helyett most a választásra jogosultaknak csak a 8,2 százaléka jelent meg az utóbbi két órában.
Természetesen ezzel együtt is toronymagasan a legnagyobb részvételi arány lesz az 2026-os országgyűlési választáson, sőt, már a 17 órás adat is olyan magas, hogy rekordot jelentene.
De eléri-e a részvétel a 80%-ot? Ezzel kapcsolatban a korábban írt bizonytalansági tényezők mellett azért is nehéz számításokat végezni, mert csak az előző két választáson volt 17 órás adatközlés, előtte 17:30-as, tehát kevés múltbeli adatot látunk az utolsó két órára. Az alapján 6-7 százalékpontos növekedés várható még 19 óráig, tehát épp a 80% körüli szintig emelkedhet a végső részvételi arány. Ha viszont az utolsó két órában is azt a lendületvesztést látjuk, mint 15 és 17 óra között, akkor egy hajszállal a lélektani határ alatt maradhat a mutató.
Választás 2026: tömött sorok a külképviseleteken és több budapesti szavazókörnél
Több európai külképviseleten hosszú sorok alakultak ki, idehaza is vannak olyan körzetek, ahol a nagy forgalom miatt órákkal kitolódhat a tényleges zárás. Ez azért különösen fontos, mert a külképviseleti voksok lezárása nem feltétele az eredményközlésnek, a magyarországi szavazókörök bezárását viszont mindenképpen meg kell várni.
Megérkeztek a 17 órás részvételi adatok
Délután 5 óráig a választásra jogosultak 74,2%-a adta le a voksát. Az előző két választáson 63 százalékos volt az erre az időpontra vonatkozó részvételi eredmény.
A szokásosnál sokkal több a választás tisztaságát megkérdőjelező szöveg mind a két oldalról
Egész nap sok olyan információ, vélemény, híresztelés érkezik, amelyek megkérdőjelezik a választások tisztaságát. Ezekre lehetett számítani, a Fidesz kapcsán többször felmerült, hogy a "bizonytalan szavazók" urnákhoz csábítását nem mindig törvényes eszközökkel segítette a múltban, de közben a kormánypárt ellentámadásba ment át, és hasonló cselekményekkel kapcsolatban fogalmaz meg vádakat a Tiszával szemben. A Tisza "fürkészeket" vet be, a Fidesz Demokrácia Központot hozott létre, de vannak civil szervezetek is, amelyek a választásokat figyelik.
A Fidesz kampányát vezető Orbán Balázs a Facebookon megjelent posztjában nap közben már Tisza-csalást kiáltott, szerinte 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést a Tisza Párttal szemben, és 74 feljelentés van folyamatban. Eközben a Tisza is arról számolt be, hogy több visszaéléssel és csalással kapcsolatos bejelentés érkezett hozzájuk, természetesen ezek a Fidesz jogsértését sérelmezik.
Ezekkel kapcsolatban két lényeges kérdés merül fel:
- A visszaélések okoznak-e olyan rendszerszintű problémát, ami a választás eredményét érdemben befolyásolja. Ez jelenleg eldönthetetlen.
- A jelenségek kapcsán megkérdőjelezi-e a valamelyik politika erő a választási végeredmény legitimitását. Az elmúlt napokban voltak olyan politikusi célozgatások, amelyekbe bele lehetett látni, hogy a következő lépés a választási eredmény megkérdőjelezése lesz, de erre egyelőre direktben nem került sor.
Választás 2026: az egész világ Orbán Viktor és Magyar Péter párharcára figyel, stressztesztnek nevezik a voksolást
A magyar országgyűlési választás a nemzetközi sajtó értelmezésében messze túlnőtt egy szokásos belpolitikai erőpróbán: egyszerre lett a magyar gazdasági és társadalmi elégedetlenség, a választási rendszer működése, valamint az európai hatalmi és geopolitikai törésvonalak tesztje. A külföldi lapok eltérő hangsúlyokkal, de feltűnően egy irányba mutatva írnak arról, hogy a voksolás tétje nemcsak az, milyen kormány alakul Budapesten, hanem az is, milyen pályára áll Magyarország viszonya az Európai Unióhoz, a külső szövetségi rendszerekhez és a saját intézményeihez. Ezt a rendkívüli figyelmet a történelmi részvétel lehetősége is erősíti, amely a választást nemcsak politikai fordulóponttá, hanem a magyar társadalom mozgósítottságának ritka erejű pillanatává is teszi.
Török Gábor is megszólalt a brutális részvételi aránnyal kapcsolatban
A részvétel tekintetében szinte biztosan történelmi választásról beszélhetünk - írta Török Gábor a Facebookon. 15 óráig a szavazásra jogosultak 66%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 52,8%, 2018-ban 53,6%-os volt az arány.
Buda beindult
Budapesten (69,2%) egyre inkább az országos átlag (66%) fölé emelkedik a részvételi arány. Ennek fő oka, hogy a korábbi évek mintáinak megfelelően a budai kerületek délutáni felébredését mutatják a 15 órás adatok. A külső kerületek alkotta gyűrű 70% feletti részvételi arányt mutat.
Az időközi csúcsot a budaörsi körzet tartja 73,7%-kal, de tulajdonképpen a teljes fővárosi agglomerációs terület kiemelkedő aktivitást mutat. Eközben a keleti régió relatív lemaradásba kezd kerülni a nyugatihoz képest.
Simul a részvétel
Az előző nap közbeni jelentésről szóló értékelésünkben ezt írtuk:
Az idei napon belüli részvételi lefutás egészen biztosan extrém módon különbözni fog az előző választásokétól. Ha nem így lenne, akkor a délelőtti adatok alapján a nap végére többen mehetettek volna el szavazni, mint ahány választópolgár van.
Tehát a nagy választási lelkesedés nem csak abban mutatkozik meg, hogy várhatóan rekord részvétel lesz, hanem abban is, hogy a szokottnál sokkal többen minél előbb el akartak menni szavazni.
Ebből pedig az következik, hogy ahhoz, hogy a nap végére kialakuló részvételi arányt meg tudjuk becsülni, meg kellene tudni mondani, hogy az eddig látott, extrém magas részvételi adatban
- mekkora szerepe van az általánosan nagy szavazási kedvnek,
- és mekkora a korai szavazás megnövekedett népszerűségének.
Érthető módon, ha az előbbi hatás a nagyobb, akkor a következő órákban is magas részvételi számokat láthatunk, ha utóbbi, akkor a szavazóhelyiségekből délután hiányozni fognak azok, akik már délelőtt elmentek.
A 13 órás adatban már láttuk annak a jelét, hogy az erős kezdés a nap második felében visszaüthet, a 15 órás már világosan mutatja ezt. A legutóbbi két órában a választásra jogosultak 11,9%-a szavazott, ami teljesen belesimul az előző választások mintájába. Vagyis nincs dráma, de ahogy várható volt, egy reális nap végi részvételi arány kialakulásához a délutáni szavazatszám már nem tud olyan extrém magas lenni, mint amit délelőtt láttunk.
A friss adat tovább növeli annak az esélyét, hogy a 2026-os választási részvétel eléri a 80%-ot.
Itt a 15 órás adat
15 óráig a szavazásra jogosultak 66%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 52,8%, 2018-ban 53,6%-os volt az arány.
A részvétel már most magasabb, mint négy éve a két órával későbbi, 17 órás jelentéskor.
Új kutatás érkezett, amely szerint a Fidesz mozgósíthatta a tartalékait
A McLaughlin & Associates kutatócég vezetője szerint a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel a Fidesznek kedvez és azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka. A kormányközeli cég kutatási eredménye továbbra is óriási távolságra van a kormányfüggetlen mérésektől, például a Medián kiszivárgott mai eredményétől.
Választás 2026: őrületes 13 órás adatok, mi lesz így a vége?
A 13 órás adatok alapján elsősorban az lehet a kérdés, hogy meglesz-e a 80%-os részvétel.
Hivatalos: ekkor jönnek az eredmények
A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését; a szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltek szavazólapjait számolják össze.
Budapest meglódult
Az előző két jelentéskor a fővárosi részvétel minimálisan elmaradt az országos átlagtól, a 13 órás jelentésre ez megváltozott. Az 54,1%-os országos átlaggal szemben a fővárosban a szavazásra jogosultak 56,8%-a jelent már meg az urnáknál. A peremkerületek aktivitása összességében továbbra is nagyobbnak mondható, de a különbségek csökkennek, immár a budai térségben is az országos átlag feletti részvételt látunk.
Nem csak a főváros, hanem az agglomerációja is felélénkült. Pest megye egészében 58 százalékos a részvétel 13 óráig, ezzel a legaktívabb az országban. Érd, Budaörs, Dunakeszi, Gödöllő térségében 60% feletti részvételi arányokat látunk.
Továbbra is viszonylagosan gyenge a szavazói kedv Ózd környékén, de jellemző az általánosan erősebb választói hangulatra, hogy a mostani 41,8%-os adata jóval meghaladja a négy éve ugyanilyenkor látott 32%-ot.
Itt vannak a 13 órás részvételi adatok
13 óráig a választásra jogosultak 54,1%-a jelent meg a szavazókörökben az országgyűlési választáson. A részvétel továbbra is kimagasló, négy éve 40, nyolc éve 42,3%-os volt az arány.
Új Medián előrejelzés terjed, kitart a számai mellett a kutatóintézet
Este teszi közzé legutolsó felmérését a Medián - a kutatócég erről küldött levelet a támogatóinak. Ebben annyit írnak, hogy nagy változásra nem kell készülni az eddigiekhez képest.
Hatalmas csúszás lehet egyes szavazóközökben
Több órás sorállás van az Ajtósi Dürer sornál, Zuglóban. A körzet különlegességét az adja hogy ide várják az átjelentkezőket.
A sor felénél állók a Kontroll riporterének azt mondták, hogy 40 perce állnak sorba.
Választás 2026: Megjöttek a 11 órás, gigantikus részvételi adatok
Az óriási szavazási kedv nem csak a rekord részvételben, hanem abban is megnyilvánul, hogy sokkal többen akartak minél korábban szavazni. Bár a részvételi arányból továbbra is nehéz választási esélyekre következtetni, úgy tűnik, a délelőtti mozgósítás a Tisza Pártnak sikerülhetett jobban. Ám ez egyelőre alig több, mint spekuláció.
A főváros lépést tart, a Dél-Alföld délelőtti lázban ég
A budapesti részvételi arány (37%) az országos átlag (38%) közelében van a 11 órás állás szerint. A XVII. kerületben már 41% felett jár a mutató, de a déli, keleti peremkerületek általában is erős szavazási kedvet mutatnak. A belváros viszont "alszik", a VIII. kerületben épp csak eléri a részvételi arány a 30%-ot - ami persze a 2022-es 21%-hoz képest még mindig óriási növekedés.
Hódmezővásárhely központú választókerületben már 43% felett jár a részvétel, vagyis a választásra jogosultak közel fele már szavazott. Ez a terület egyébként hagyományosan délelőtti szavazó, négy éve is hasonló mintát láttunk. 11 órakor még ezt a kerületet is lehagyta egy hajszállal a békéscsabai körzet (43,2%).
Éledezik Északnyugat-Magyarország is, 40 százalék körüli arányokat látunk Győr, Sopron, Veszprém és Balatonfüred környékén.
Itt vannak a 11 órás adatok!
11 óráig a szavazásra jogosultak 38%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 25,8%, 2018-ban 29,9%-os volt az arány.
Még mindig a "tiszás" kerületek az aktívabbak
A Választási Földrajz a 9 órás adatokra is elkészítette a korábban látott ábráját (lásd lentebb).
Ez alapján a szakértők továbbra is azokban a szavazókörökben látnak magasabb részvételt, ahol a Tisza Párt volt 2024-ben előnyösebb helyzetben. Az, hogy az ábra bal oldala zöldellik azt jelenti, hogy a választókerületeken belül az ellenzékibb szavazókörökben nagyobb a részvétel növekménye. Viszont a jelmagyarázatról is látszódik, hogy az egyes kategóriák közötti eltérés még mindig nagyon szűk, hiszen a pirossal jelölt szavazókörökben is növekedett a részvétel.A 13-15 órási részvételből mindenképpen okosabbak leszünk, de eddig inkább a Tiszának kedvező a napközbeni részvétel lefutása - értékel a Választási Földrajz.
Választás 2026: mit mutatnak a 9 órás részvételi adatok?
Óriási a részvételi kedv a szavazás első három órájában, amit az általánosan erős szavazási kedv mellett biztosan az is magyaráz, hogy sokkal többen időzítik korábbra a voksolást, mint korábban.
A délkeleti országrész ébredt korán
A fővárosban a 16,9%-os országos átlagtól kissé elmaradó, 16%-os volt a részvételi arány a szavazás első három órájában. A déli választókerületek országos átlag feletti számokat hoztak, Buda és a belváros tűnik egyelőre inaktívabbnak.
Országosan a hódmezővásárhelyi körzet mutatja a legnagyob aktivitást, a szavazásra jogosultak több mint ötöde már az urnákhoz járult.
Itt a 9 órás részvételi adat!
9 óráig a belföldön szavazásra jogosultak 16,9%-a jelent meg a szavazóhelyiségekben. Négy éve ez a szám 10,3% volt, nyolc éve 13,2%.
A Választási Földrajz is óvatos, de azért számolgat
Sokszor sok helyen elmondtuk, hogy a napközbeni részvétel országos szintje szinte semmit nem fog mutatni - írja Facebook oldalán a Választási Földrajz, de hozzáteszi: az viszont már látszik, hogy az ellenzéki vagy fideszes kerületekben, azon belül is hol magasabb a részvétel.
Az elemzők úgy látják, hogy az ellenzéki választókerületekben mentek el többen, ráadásul azokban a szavazókörökben, ahol 2024-ben gyengébben szerepelt a Fidesz (bal felső sarok). Ott pedig gyengébb volt a részvétel 2022-höz képest, ahol fideszes kerületek fideszes szavazókörei vannak (jobb alsó sarok).
A szakértők szerint is igaz azonban, hogy teljesebb képest majd csak 13-15 óra környékén fogunk látni. A mostani nagy részvétel bőven lehet még a napon belüli eloszlás ingadozása, különösen, hogy egy új politikai erő szavazóinak magatartása még annyira sem ismert, mint a többié. Úgy tudjuk, hogy a Tisza ösztönözte a híveit a korai szavazásra, ezért is érdemes még a mostani számokat a helyén kezelni.
Mi következik a magas 7 órás részvételi arányból?
Nem olyan sok minden, nem érdemes túlzottan előreszaladva spekulálni. A részvételi adat annyira kilóg az eddigiek közül, hogy még arra sem nagyon alkalmas, hogy homályos tippet fogalmazzunk meg a végső részvételre. Az utóbbi választásokon utólag az derült ki, hogy 7 óráig nagyjából a végül az összesen leszavazóknak a közel 3%-a voksolt (kivételt jelent a 2002-es furcsa lefutású választás 2,2%-kal, illetve a 2018-as 3,5%-kal). Ha ránézünk a múltbeli adatokra, hogy a 7 órás részvétel mennyiben magyarázta a végső részvételt, akkor még nem találunk nagyon erős összefüggés (a 13 órás adatnál ugrik meg a magyarázó erő), de annyit azért elmondhatunk, ohgy most már óriási meglepetés lenne, ha az idei választási részvétel nem lenne a legmagasabbak között, sőt, jó eséllyel a legmagasabb lesz.
A részvételi adatok nagyon mély elemezgetése a választási kimenetel szempontjából még inkább csak spekuláció, hiszen nem tudni, hogy melyik párt mozgósítási akciói a sikeresebbek. Ugyanúgy gondolhatjuk, hogy a Tisza elkötelezettebbnek mért szavazói jelentek meg, mint hogy a Fidesz aktivizálja a kicsivel kevésvé magabiztos (de szintén magas részvételt ígérő) szimpatizánsait.
Ugyanezt fogalmazta meg Török Gábor politológus is még a 7 órás adat előtt: "...még ha területi, akár szavazóköri részvételi adatokat is hasonlítunk össze, biztos tudásunk akkor sem lehet arról, hogy a nagyobb/kisebb részvétel kinek kedvez. Lehet erről persze gondolkodni, ahogy négy évvel ezelőtt is sokan megtették, de ezek a választási adatok megjelenéséig csak hipotézisek. Most leginkább azt gondoljuk, hogy a 70 százalékot jelentősen meghaladó (mondjuk 75 feletti) részvétel a két nagy versenyében inkább a Tiszának kedvezhet, míg a kisebb pártokat nagy valószínűséggel inkább sújtja. Aztán majd kiderül."
A magas részvételt általában még a kisebb pártokra nézve tartják kedvezőtlennek, mondván, azok szavazói köre a tudatosabb pártválasztók közül kerülnek ki, a bizonytalanabb választók, akik mégis elmennek szavazni, inkább a nagyobb pártokhoz csapódnak. Így viszont az 5%-os parlamenti küszöb emelkedik, amit a kis pártoknak nehéz megugrani. Ez a vélekedés azonban ugyanúgy ködszurkálás, hiszen a változó pártszerkezet mellett bármikor elfordulhattak úgy a választók egy nagyobb párttól egy kisebb felé úgy, hogy ezt a közvélemény-kutatások már nem észlelik. Tehát mindkét ökölszabályt fenntartásokkal érdemes kezelni, ami tovább fokozhatja az izgalmakat.
Kik keltek még korán?
Bőven 4% feletti volt a részvételi arány 7 óráig a debreceni (4,4%) körzetekben és a szentendrei (4,2%) választókerületekben. A fővárosi agglomeráció igen aktív volt, különösen Budaörs és Érd környéke.
A fővárosban is 3,5%-os a részvétel
Már rég nem igaz, hogy a szavazás első órája a falvaké, és ma sem igazolják ezt a számok. Budapesten az országos átlagnak megfelelő 3,5%-os részvétel volt 7 óráig. A VII. kerületben volt a legtöbb korán kelő, a választásra jogosultak 4,15%-a járult az urnához.
Megérkeztek az első részvételi adatok
7 óráig a belföldön szavazásra jogosultak 3,5%-a jelent meg a szavazóhelyiségekben. Négy éve ez a szám 1,8% volt, nyolc éve 2,2%.
A 3,5 (egészen pontosan 3,46) százalékos első részvételi adat igen magas, közelében sem volt ebben az évszázadban egyetlen 7 órás közlés sem.
Választunk a világban - több helyen már le is zárult a külképviseleti szavazás
A külképviseleteken a szavazás az időeltolódás miatt több helyszínen már megkezdődött, sőt egyes helyeken már le is zárult. Az amerikai kontinensen április 11-én, szombaton helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11 órakor nyíltak meg az első szavazókörök. Az amerikai kontinenst Új-Zéland és Ausztrália követte.
A 149 rendelkezésre álló külképviseleten azok a magyar állampolgárok adhatják le szavazatukat, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, a választás napján külföldön tartózkodnak, és kérték a felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, megjelölve a szavazás helyszínét. A külképviseleteken szombaton és vasárnap közel 91 000 választó adhatja le szavazatát.
A szavazás szinte minden helyszínen helyi idő szerint 6 és 19 óra között zajlik azzal, hogy a választásokat közép-európai idő szerint 19 órakor mindenhol le kell zárni. Ennélfogva például Nagy-Britanniában, Írországban és Tunéziában 18 órakor, Ghánában 17 órakor zárul a szavazás.
Az elsőként nyitó külképviseleteken – többek között Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és São Paulo), valamint Uruguayban (Montevideo) – a szavazás közép-európai idő szerint szombat éjfélkor, de vasárnap hajnali 4 órakor már a teljes amerikai kontinensen lezárult.
Az amerikai kontinensen idén is a legnagyobb érdeklődés New Yorkban mutatkozott, ahol több mint 1400 választópolgár kérte felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Az Amerikán kívüli térségben elsőként Új-Zélandon, Wellingtonban nyílt meg a szavazókör közép-európai idő szerint szombat este 20 órakor, ezt követték az ausztráliai külképviseletek, Canberra, Melbourne és Sydney 22 órakor. Közép-európai idő szerint vasárnap reggel 6 órakor Európa és Afrika számos külképviseletén is megkezdődött a szavazás.
A külképviseleteken leadott szavazatokat a szavazás lezárását követően a külképviseleti választási irodák munkatársai a Nemzeti Választási Irodába szállítják, mivel a szavazatokat Magyarországon számolják. Miután a Nemzeti Választási Bizottság ellenőrizte az urnák sértetlenségét, az NVI munkatársai a 106 választókerület szerint különválogatják a szavazatokat tartalmazó zárt borítékokat, majd visszajuttatják azokat az egyes választókerületek kijelölt szavazóköreibe, ahol választás estéjén nem bontottak urnát és nem számoltak. A külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatokat ezekben a szavazókörökben összekeverik a még felbontatlan urnákban található szavazólapokkal, és együtt számolják azokat meg, ezáltal biztosítva a szavazás titkosságát. (NVI)
Egy kis áttekintés: mi változott 2022-höz képest?
A négy évvel ezelőtti országgyűlési választásokhoz képest a 106 egyéni képviselőjelölt számában nincs változás, viszont míg a fővárosban a lakosságszám csökkenése miatt 2 képviselővel kevesebbet, addig Pest vármegyében kettővel többet választunk meg. További körzethatár-módosítások történtek Fejér és Csongrád-Csanád vármegyékben.
Természetesen a szavazók száma is változott. Az idén mintegy 100 ezer fővel kevesebben voksolhatnak, mint 2022-ben. Ezen belül a lakhelyükön szavazók közel 233 ezerrel vannak kevesebben, viszont a más belföldi szavazókörbe átjelentkezők száma 67 ezerrel, a külképviseleten szavazók 25 ezerrel, a levélben szavazók 40 ezerrel lettek többen.
|Választásra jogosultak száma
|2022
|2026
|Változás
|Összesen
|8 215 304
|8 114 688
|-100 616
|Lakhelyükön szavazók
|7 536 306
|7 303 661
|-232 645
|Más belföldi szavazókörben szavazók
|157 551
|224 081
|66 530
|Külképviseleten szavazók
|65 480
|90 730
|25 250
|Levélszavazók
|456 129
|496 286
|40 157
|Pártlistára szavazó választópolgárok
|8 174 734
|8 040 897
|-133 837
|Nemzetiségi listára szavazó választópolgárok
|40 570
|73 791
|33 221
|Bolgár
|218
|156
|-62
|Görög
|355
|267
|-88
|Horvát
|2 268
|1 656
|-612
|Lengyel
|369
|198
|-171
|Német
|31 856
|22 906
|-8 950
|Örmény
|278
|180
|-98
|Roma
|0
|44 790
|44 790
|Román
|966
|857
|-109
|Ruszin
|1 044
|744
|-300
|Szerb
|641
|0
|-641
|Szlovák
|1 563
|1 160
|-403
|Szlovén
|280
|232
|-48
|Ukrán
|732
|645
|-87
|Forrás: NVI, Portfolio
A nemzetiségi lista számaiból látszik, hogy az idén nem a német, hanem a roma nemzetiségnek lehet saját képviselője a parlamentben.
Mikor, hogyan és hol szavazhatok?
Az vehet részt a voksoláson, aki nagykorú magyar állampolgár, illetve nem zárta ki a bíróság a választójogból. Aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, az csak személyesen szavazhat, levélben nem.
Vasárnap reggel 6 és este 7 között lehet szavazni a 2026-os országgyűlési választáson. Ha valaki már este 7 óra előtt beállt a sorba, akkor a voksát még leadhatja akkor is, ha a hivatalos határidő már letelt.
Bár elvileg mindenki megkapta április 10. előtt, az értesítő nem feltétele a szavazásnak, és lakcímkártyát sem kell vinni a szavazókörbe. Fontos viszont, hogy a DÁP alkalmazással nem lehet igazolni magunkat, tehát valamilyen fizikai okmány mindenképp kell.
Ez lehet személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély.
Mindenki az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségében köteles szavazni – kivéve, ha péntek 10 óráig átjelentkezett –, ha valaki nem tudja, hogy ezt merre találja, akkor a legegyszerűbben a választás.hu kereső felületén találhatja meg a saját szavazókörét.
Lejárt okmánnyal nem lehet voksolni, akkor sem, ha a bizottság tagjai egyébként ismerik a választót. További tudnivalók itt olvashatók a választás menetéről.
Szavazatokból mandátumok
A listás szavazatarányokból csak nagy bizonytalansággal lehet parlamenti mandátumszámot becsülni, ugyanis több választókerületben hagyományosan szoros eredmény születik. A mandátumkalkulátorok által szimulált eredményekből az alábbi (rendkívül óvatos) következtetésekre juthatunk.
- Kétpárti parlament kialakulása esetén a Tiszának 4 százalékpont előnyre lehet szükség a szavazateloszlásban, hogy parlamenti többséget szerezzen.
- Hárompárti parlament esetén, ha a Fidesz 1-5 százalékpontos hátrányban végez, akkor a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve. Ennél jobb kormánypárti eredmény abszolút Fidesz-többséget, ennél rosszabb viszont abszolút Tisza-többséget jelenthet az országgyűlésben.
Jönnek a részvételi adatok - A mai várható menetrend
A nap során - hacsak nem történik valami rendkívüli esemény - a legérdekesebb információk a részvételi jelentések lesznek. A Nemzeti Választási Iroda 7, 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órás időpontokra közli, hogy a választásra jogosultak mekkora része járult addig az urnákhoz. A múltbeli tapasztalatok alapján az adatközléshez szűk egy órára van szüksége az NVI-nek, vagyis az első adat 8 óra előtt érkezhet - ebben természetesen még csak az első egy óra (igen alacsony) részvételi számait láthatjuk.
19 órakor bezárnak a szavazókörök, és elkezdődik a szavazatszámlálás.
Magyarországon exit pollok (a szavazókörből távozó szavazók körében készült felmérések) nem készülnek, de néhány közvélemény-kutató közzé szokta tenni a szavazás előtti utolsó felmérésének eredményeit, illetve a mandátumbecslését.
Négy éve az volt a gyakorlat, hogy a Nemzeti Választási Iroda az első eredményeket országosan 10 százalék körüli feldolgozottságnál tette közzé. Normál esetben akár 21 óra körül megérkezhetnek az első részeredmények. Elcsúszást elsősorban az okozhat, ha valamilyen fennakadás miatt 19 órakor nem tud minden szavazókör bezárni. Erre a múltban akkor volt példa, amikor a távszavazók szavazóhelyiségeiben torlódás alakult ki. A más belföldi szavazókörbe átjelentkezettek száma idén rekord magas, de a szervezők tettek lépéseket a csúszás elkerülésére.
Egy kis esélylatolgatás nyitás előtt
Az utolsó közvélemény-kutatások alapján két- vagy hárompárti parlament alakulhat, legalábbis az öt országos listát szerzett párt közül az MKKP és a DK támogatottságát már senki nem mérte az 5 százalékos bejutási küszöb fölé. A Mi Hazánk Mozgalom az utolsó mérésekben a bejutás határán billegőnk tűnt.
Az idei választás sajátossága, hogy a közvélemény-kutatások sosem látott mértékben szórnak. A kormányközelinek nevezett kutatóintézetek (a belföldön szavazó, biztos szavazó pártválasztók körében) 6 százalékpont körüli Fidesz-előnyt mérnek:
A kormányfüggetlennek nevezett kör eredményeiből viszont 10 százalékpont feletti Tisza győzelem következne. Tovább növeli a zavart, hogy a legpontosabb előrejelzők közé sorolt Medián és 21 Kutatóközpont még ebből a körből is kilógnak, 20 százalékpont körüli ellenzéki előnyt mérve. A Medián utolsó mandátumbecslése egyenesen kétharmados Tisza-győzelmet jósolt:
Választási rendszer gyorstalpaló
Bizonyára sokan kívülről fújják a magyar választási rendszer apróbetűs részeit is, de talán nem árt egy kis emlékeztető a választás napjára.
A magyarországi választási rendszer vegyes, azaz a többségi és arányossági elv egyaránt megjelenik benne.
- Az egyéni választókerületi képviselőkre leadott szavazatok esetében a relatív többségi elv érvényesül (a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt lesz a képviselő),
- míg a listás mandátumokat arányossági elv mentén osztják fel (a leadott szavazatok arányosan alakulnak át parlamenti mandátummá). Az eljárás neve d’Hondt módszer, amit itt ismertettünk.
Míg előbbi egészen kézenfekvő, utóbbinál érdemes tudni, hogy a listás mandátumokká alakuló szavazatok három forrásból tevődnek össze:
- a magyarországi lakóhellyel rendelkezők listás szavazataiból,
- a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők listás szavazataiból (külföldön élő magyar állampolgárok levélszavazatai),
- a töredékszavazatokból, amelyek az egyéni kerületi jelöltekre leadott szavazatokból képződnek.
A töredékszavazatok az egyéni képviselőjelöltekre leadott voksokból, úgynevezett vesztes- és győzteskompenzáció alapján keletkeznek. A veszteskompenzáció keretében a vesztes jelöltekre leadott összes szavazatot hozzáadják a listás szavazatokhoz. A győzteskompenzációban az a többletszavazat számít, ami már nem kellett a nyertes jelölt győzelméhez. Vagyis minél nagyobb fölénnyel nyer egy jelölt, annál több törekszavazatot szállít a nyerteskompenzáció révén listás szavazatok mellé.
Az NVI áttekintő ábrájában ez így néz ki:
Kik indulnak a 2026-os országgyűlési választásokon?
Az idei országgyűlési választásokon öt párt vagy pártszövetség listája közül lehet választani. A nemzetiségi választók nemzetiségi listára voksolnak. Az egyéni képviselőjelöltek többsége is ezen öt párt színeiben indul, de szép számmal találunk független vagy kis pártokhoz tartozó indulókat is. (Az egyéni jelölteket meg lehet tekinteni a választási aloldalunk „választókörzetek” fülén.)
A pártlisták a szavazólapon az alábbi - sorsolás által meghatározott - sorrendben követik egymást:
- Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP)
- Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza Párt)
- Mi Hazánk Mozgalom
- Demokratikus Koalíció (DK)
- FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!
Április 12-én, a 2026-os országgyűlési választás napján este 7 óráig lehet majd szavazni a szavazóhelyiségekben, legalábbis papíron eddig tart a voksolás. De akár még órákon át még hiába várjuk majd a választási eredményeket. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy valójában mikor érdemes majd az első választókerületi szavazatszámokat várni, mi okozhat csúszást, és miért több mint egy hét lehet addig, amíg kiderül, hogy melyik párt jelöltje nyerte meg az egyes körzeteket.
Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország
Hat órakor kinyitnak a szavazóhelyiségek és kezdetét veszi az országgyűlési választás. A választópolgárok a parlament összetételéről dönthetnek, és így arról, hogy kinek adnak többséget a kormányalakításhoz.
A szavazásról röviden:
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:
- Voksolhatnak az egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)
- Szavazhatnak egy párt országos listájára, vagy nemzetiségi listára (A listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak, ezen egy mandátum fog múlni.
Magyar Péter elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből
Mindenkinek üzent a leendő miniszterelnök.
80 százalékos feldolgozottáságnál kevés bástyája marad a Fidesznek
Néhány narancssárga folt maradt a térképen.
Alakul a Tisza-kétharmad a parlamentben
Hatalmas győzelmet arathatnak.
Megtartotta beszédét Orbán Viktor: egyértelmű, de fájdalmas választási eredmény született
Ellenzéki szerepre készül a Fidesz.
Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek
Ezzel elismerte a vereségét.
Választás 2026: az 1 százalékos küszöb alá csúszhat be a Demokratikus Koalícó
Ahogy nő a feldolgozottság, úgy romlik a parlamenti párt eredménye.
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.