LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.38%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Brutális mennyiségű pénz zúdulhat Magyarországra Magyar Péter győzelme után – beindultak a befektetők
Gazdaság

Brutális mennyiségű pénz zúdulhat Magyarországra Magyar Péter győzelme után – beindultak a befektetők

A befektetők bizakodva tekintenek Magyarország politikai irányváltása után: Magyar Péter elsöprő győzelme miatt nőtt az optimizmus a hazai helyzetet illetően. A piacok egyelőre pozitívan reagálnak arra, hogy a Tisza Párt kétharmados többségével átfogó reformokat ígér. Eközben az uniós források zárolásának feloldása önmagában akár 1-1,5 százalékponttal is növelheti a GDP-t – állítja elemzésében a Reuters.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Magyar Péter a győzelme utáni első sajtótájékoztatóján radikális változásokat helyezett kilátásba:

  • megígérte a csatlakozást az Európai Ügyészséghez,
  • a miniszterelnöki mandátum két ciklusra történő korlátozását,
  • valamint az igazságügyi, választási, közbeszerzési és médiatörvények átalakítását.

Ezek éppen azok a területek, amelyek miatt Brüsszel mintegy 18 milliárd eurónyi uniós forrást fagyasztott be. A Reutersnek nyilatkozva a JPMorgan elemzői kiemelték, szerintük az EU-val való viszony szinte azonnal rendeződhet.

A banknál úgy vélik, már a korai reformlépések is elegendők lehetnek a pénzek felszabadításához.

Bár a helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) felhasználásának határideje szűkösnek tűnik, a bank szerint a "rendkívüli körülmények rendkívüli rugalmasságot" indokolnak Brüsszel részéről. Ahogy arról elemzésünkben írtunk, valójában a helyreállítási alap kiszabadítása sok szempontból egyszerűbb feladat.

A választási eredmény hatására a forint négyéves csúcsra erősödött az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A tízéves magyar állampapírok hozama fél százalékpontot esett, így 2024 óta nem látott szintre süllyedt, a hazai tőzsde pedig közel öt százalékot emelkedett.

A Morgan Stanley becslése szerint a befagyasztott uniós források felszabadítása önmagában is érdemi makrogazdasági növekedési lökést adhat, hiszen ezek az összegek a GDP mintegy nyolc százalékát teszik ki.

A kezdeti lendület azonban hamar szembesülhet a valósággal: Magyarország államháztartási hiánya jelenleg meghaladja a GDP öt százalékát, az államadósság-ráta 70 százalék fölött van és folyamatosan emelkedik.

Az S&P hitelminősítő pedig mindössze egyetlen fokozatra tartja az országot a befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriától. Szabó Viktor, az Aberdeen portfóliókezelője szerint az új kormányzati átvilágítás során „biztosan találnak majd csontvázakat a szekrényben”. Ugyanakkor az uniós pénzek várható felszabadulása stabilizálhatja a szuverén adósbesorolást.

Az Európai Bizottságnak októberig hiteles, középtávú fiskális tervet kell benyújtani, de annak főbb irányvonalai és bizonyos azonnali kiigazító intézkedések már jóval korábban szükségessé válhatnak.

Az euró bevezetése szintén napirendre került, ahogy arról Magyar Péter hétfőn is beszélt, valamint kampányának egyik központi ígérete volt, a kétharmados parlamenti többség pedig lehetővé teszi a szükséges alkotmánymódosítások elfogadását.

A Deutsche Bank elemzői ugyanakkor rámutatnak, hogy a jelenlegi költségvetési és adósságpálya nem felel meg a maastrichti kritériumoknak. Az euróövezeti csatlakozáshoz a GDP három százaléka alatti államháztartási hiányra, hatvan százalék alatti vagy tartósan csökkenő adósságrátára, valamint a jegybanki inflációs célhoz közelítő árstabilitásra lenne szükség.

A strukturális kihívások sem tűnnek el egyik napról a másikra, így például az, hogy a munkaerőhiányt az elöregedő társadalom, a nyelvi korlátok és a jelenlegi migrációs politika egyaránt tovább súlyosbítja – vélik a Reutersnek nyilatkozó elemzők.

Az életszínvonal felzárkózása időközben elmaradt egyes szomszédos országokétól, miközben az orosz gázfüggőség csökkentése a közel-keleti konfliktus miatt is nehézségekbe ütközik. Magdalena Polan, a PGIM elemzője arra is figyelmeztet, hogy

az uniós források hirtelen kiutalása a reformok intézményesítése előtt komoly jogi aggályokat vethet fel a többi tagállam részéről.

Mindazonáltal a legtöbb befektető és elemző egyetért abban, hogy Orbán Viktor távozásával alapvetően új helyzet állt elő. A befektetői hangulat, a jogállamiság és az uniós kapcsolatok javulása együttesen rendkívül kedvezően hathat a magyar gazdaság jövőbeli kilátásaira.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

