LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig
Gazdaság

Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig

Szolnok és Szentes polgármestere bejelentette, hogy megtagadják a szolidaritási hozzájárulás április 15-én esedékes részletének befizetését a távozó Orbán-kormánynak, inkább megvárnák Magyar Péter új kabinetjének megalakulását. Szentes polgármestere attól tart, hogy a kormányzati átadás-átvétel alatt átláthatatlan lenne, hogy mire megy el a pénz. Az önkormányzati jogkörök és adóterhek felülvizsgálatát ígérő új vezetéstől igazságosabb elosztást remélnek - számolt be a Telex.

A fizetési bojkott ötlete Szabó Zoltán Ferenctől, Szentes polgármesterétől származik. Ő óriási kockázatot lát abban, hogy mi történik a hatalomváltás időszakában az eddig is átláthatatlanul felhasznált pénzekkel. Szentes a korábbi részletet már csak hitelből tudta kifizetni. Most azonban a polgármester utasította a polgármesteri hivatalt, hogy ne utalják el az összeget.

A kezdeményezéshez Györfi Mihály, Szolnok polgármestere is csatlakozott. Kiemelte, hogy nem a hozzájárulás teljes eltörlését kérik. Ehelyett egy egységes, 15 százalékos mérték bevezetését szorgalmazzák, hogy maradjon pénzügyi mozgásterük a saját térségük fejlesztésére. Szolnokon az utak, a járdák és a játszóterek felújítása már nem tűr halasztást, de a jelenlegi elvonások mellett erre nincs forrás. A városvezetés tisztában van azzal, hogy nemfizetés esetén a Magyar Államkincstár három napon belül inkasszóval leemelheti a számlájukról a pénzt. Ennek ellenére kitartanak, és az esetleges inkasszó ellen fellebbezni fognak.

A szentesi javaslatot Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere is támogatja.

Ígérete szerint a Megyei Jogú Városok Szövetsége elé viszi az ügyet.

Ha szélesebb körű megállapodás születik, legkésőbb május végéig ők is késleltetik a befizetést. Akkorra azonban átutalják, hogy az új kormány hozzá tudjon férni a forráshoz. Szegeden Botka László polgármester jelezte, hogy ők betartják a hatályos jogszabályokat és a határidőket. Ugyanakkor támogatnak minden olyan önkormányzati kezdeményezést, amely a finanszírozási rendszer korrekcióját célozza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

