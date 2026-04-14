Elfogyott az oroszok pénze, adót kell emelni a háború miatt

Az orosz kormány 2026 elején 20-ról 22 százalékra emelte az általános forgalmi adót. Ezzel egyidejűleg jelentősen leszállította azt az árbevételi értékhatárt, amely felett a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) is áfát kell fizetniük. Az intézkedés célja az ukrajnai háború finanszírozása, amelyre az energiabevételek növekedése ellenére sem jut elég forrás. Az orosz költségvetési hiány 2026 első negyedévében az egy évvel korábbinak a kétszeresére, 4570 milliárd rubelre, azaz mintegy 60 milliárd dollárra duzzadt. Ez az összeg 20 százalékkal meghaladta az egész évre tervezett mértéket.

A gazdasági következmények gyorsan megmutatkoztak.

Az Opora Rosszija, Oroszország legnagyobb kkv-szövetsége szerint a vállalkozók 6 százaléka már bezárta üzletét.

Emellett mindössze negyedük bízik abban, hogy a jövőben is tovább tud működni. Jelena Valejeva permi kerámiaműhely-tulajdonos 2021-ben nyitotta meg stúdióját, és időközben három helyszínre bővített, végül azonban az egész vállalkozását eladta. "Nem gyengeségből zárunk be, hanem azért, mert tudunk számolni" – mondta.

A kormány márciusban az éttermek és kávézók számára 2027-ig elhalasztotta az adóváltozásokat, más ágazatok azonban nem kaptak ilyen haladékot. A vendéglátásban ennek ellenére már 2025 végén megkezdődött a bezárási hullám. A moszkvai Pátriárka-tavaknál, a főváros egyik leggazdagabb belvárosi negyedében sorra zártak be az éttermek, Volgográdtól Novoszibirszkig pedig "vendéglátóipari apokalipszisről" írtak a helyi lapok. Az Infoline elemzőcég vezetője, Ivan Fegyakov szerint a bezárások a várható adóemelés hatását előlegezik meg, mivel az első befizetési határidő csak most járt le.

A lakossági fogyasztás növekedésének üteme, amely nemrégiben még a gazdasági növekedés egyik fő motorja volt, 2025 második felében meredeken visszaesett. 2026 márciusában a fogyasztási kiadások éves szinten mindössze 5,4 százalékkal nőttek. Ez nagyjából a fele a 2025-ös átlagos ütemnek. Emellett a magas jegybanki alapkamat és a hitelköltségek emelkedése tovább szűkítette a vállalkozások mozgásterét. A Chronicles független szociológiai csoport felmérése szerint a vállalkozók 45 százaléka romló anyagi helyzetről számolt be, 22 százalékuk pedig a megtakarításait is elveszítette.

A növekvő terhek elől sokan a szürkegazdaságba menekülnek.

A boltokban ismét megjelentek a "csak készpénz" feliratok, ami visszafordítja az éveken át épített elektronikus fizetési rendszerek eredményeit. Putyin válaszul a pénztárgép-használat elmulasztásáért kiszabható bírságok öt-tizenötszörösére emelését javasolta. Az állam emellett befagyasztotta a kkv-támogatási programok egy részét is.

Elfogyott a pénz – minden a háborúra megy

– foglalta össze a helyzetet Alekszandra Prokopenko, a Carnegie Oroszország–Eurázsia Központ munkatársa.

Címlapkép forrása: EU