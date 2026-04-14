Elfogyott az oroszok pénze, adót kell emelni a háború miatt

LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Gazdaság

Portfolio
Az orosz kormány a háborús kiadások fedezésére emelte az áfát, és szűkítette a kisvállalkozói adómentességet. Ez az intézkedés százezreket sodor a csőd szélére a Financial Times szerint. A költségvetési hiány rekordot döntött az év első negyedévében, a vállalkozások sorra zárnak be, és egyre erősödik a szürke gazdaság.

Az orosz kormány 2026 elején 20-ról 22 százalékra emelte az általános forgalmi adót. Ezzel egyidejűleg jelentősen leszállította azt az árbevételi értékhatárt, amely felett a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) is áfát kell fizetniük. Az intézkedés célja az ukrajnai háború finanszírozása, amelyre az energiabevételek növekedése ellenére sem jut elég forrás. Az orosz költségvetési hiány 2026 első negyedévében az egy évvel korábbinak a kétszeresére, 4570 milliárd rubelre, azaz mintegy 60 milliárd dollárra duzzadt. Ez az összeg 20 százalékkal meghaladta az egész évre tervezett mértéket.

A gazdasági következmények gyorsan megmutatkoztak.

Az Opora Rosszija, Oroszország legnagyobb kkv-szövetsége szerint a vállalkozók 6 százaléka már bezárta üzletét.

Emellett mindössze negyedük bízik abban, hogy a jövőben is tovább tud működni. Jelena Valejeva permi kerámiaműhely-tulajdonos 2021-ben nyitotta meg stúdióját, és időközben három helyszínre bővített, végül azonban az egész vállalkozását eladta. "Nem gyengeségből zárunk be, hanem azért, mert tudunk számolni" – mondta.

Még több Gazdaság

A kormány márciusban az éttermek és kávézók számára 2027-ig elhalasztotta az adóváltozásokat, más ágazatok azonban nem kaptak ilyen haladékot. A vendéglátásban ennek ellenére már 2025 végén megkezdődött a bezárási hullám. A moszkvai Pátriárka-tavaknál, a főváros egyik leggazdagabb belvárosi negyedében sorra zártak be az éttermek, Volgográdtól Novoszibirszkig pedig "vendéglátóipari apokalipszisről" írtak a helyi lapok. Az Infoline elemzőcég vezetője, Ivan Fegyakov szerint a bezárások a várható adóemelés hatását előlegezik meg, mivel az első befizetési határidő csak most járt le.

A lakossági fogyasztás növekedésének üteme, amely nemrégiben még a gazdasági növekedés egyik fő motorja volt, 2025 második felében meredeken visszaesett. 2026 márciusában a fogyasztási kiadások éves szinten mindössze 5,4 százalékkal nőttek. Ez nagyjából a fele a 2025-ös átlagos ütemnek. Emellett a magas jegybanki alapkamat és a hitelköltségek emelkedése tovább szűkítette a vállalkozások mozgásterét. A Chronicles független szociológiai csoport felmérése szerint a vállalkozók 45 százaléka romló anyagi helyzetről számolt be, 22 százalékuk pedig a megtakarításait is elveszítette.

A növekvő terhek elől sokan a szürkegazdaságba menekülnek.

A boltokban ismét megjelentek a "csak készpénz" feliratok, ami visszafordítja az éveken át épített elektronikus fizetési rendszerek eredményeit. Putyin válaszul a pénztárgép-használat elmulasztásáért kiszabható bírságok öt-tizenötszörösére emelését javasolta. Az állam emellett befagyasztotta a kkv-támogatási programok egy részét is.

Elfogyott a pénz – minden a háborúra megy

– foglalta össze a helyzetet Alekszandra Prokopenko, a Carnegie Oroszország–Eurázsia Központ munkatársa.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility