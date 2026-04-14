Elfogyott az oroszok pénze, adót kell emelni a háború miatt

Az orosz kormány 2026 elején 20-ról 22 százalékra emelte az általános forgalmi adót. Ezzel egyidejűleg jelentősen leszállította azt az árbevételi értékhatárt, amely felett a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) is áfát kell fizetniük. Az intézkedés célja az ukrajnai háború finanszírozása, amelyre az energiabevételek növekedése ellenére sem jut elég forrás. Az orosz költségvetési hiány 2026 első negyedévében az egy évvel korábbinak a kétszeresére, 4570 milliárd rubelre, azaz mintegy 60 milliárd dollárra duzzadt. Ez az összeg 20 százalékkal meghaladta az egész évre tervezett mértéket.
A gazdasági következmények gyorsan megmutatkoztak.
Az Opora Rosszija, Oroszország legnagyobb kkv-szövetsége szerint a vállalkozók 6 százaléka már bezárta üzletét.
Emellett mindössze negyedük bízik abban, hogy a jövőben is tovább tud működni. Jelena Valejeva permi kerámiaműhely-tulajdonos 2021-ben nyitotta meg stúdióját, és időközben három helyszínre bővített, végül azonban az egész vállalkozását eladta. "Nem gyengeségből zárunk be, hanem azért, mert tudunk számolni" – mondta.
A kormány márciusban az éttermek és kávézók számára 2027-ig elhalasztotta az adóváltozásokat, más ágazatok azonban nem kaptak ilyen haladékot. A vendéglátásban ennek ellenére már 2025 végén megkezdődött a bezárási hullám. A moszkvai Pátriárka-tavaknál, a főváros egyik leggazdagabb belvárosi negyedében sorra zártak be az éttermek, Volgográdtól Novoszibirszkig pedig "vendéglátóipari apokalipszisről" írtak a helyi lapok. Az Infoline elemzőcég vezetője, Ivan Fegyakov szerint a bezárások a várható adóemelés hatását előlegezik meg, mivel az első befizetési határidő csak most járt le.
A lakossági fogyasztás növekedésének üteme, amely nemrégiben még a gazdasági növekedés egyik fő motorja volt, 2025 második felében meredeken visszaesett. 2026 márciusában a fogyasztási kiadások éves szinten mindössze 5,4 százalékkal nőttek. Ez nagyjából a fele a 2025-ös átlagos ütemnek. Emellett a magas jegybanki alapkamat és a hitelköltségek emelkedése tovább szűkítette a vállalkozások mozgásterét. A Chronicles független szociológiai csoport felmérése szerint a vállalkozók 45 százaléka romló anyagi helyzetről számolt be, 22 százalékuk pedig a megtakarításait is elveszítette.
A növekvő terhek elől sokan a szürkegazdaságba menekülnek.
A boltokban ismét megjelentek a "csak készpénz" feliratok, ami visszafordítja az éveken át épített elektronikus fizetési rendszerek eredményeit. Putyin válaszul a pénztárgép-használat elmulasztásáért kiszabható bírságok öt-tizenötszörösére emelését javasolta. Az állam emellett befagyasztotta a kkv-támogatási programok egy részét is.
Elfogyott a pénz – minden a háborúra megy
– foglalta össze a helyzetet Alekszandra Prokopenko, a Carnegie Oroszország–Eurázsia Központ munkatársa.
Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB
Az Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben.
Kiszivárgott a titkos terv: újabb népköztársaságot kiáltanának ki Oroszország szomszédságában
Egyre aktívabbak az ügynökök.
Sulyok Tamás köztársasági elnök egyértelmű üzenetben reagált Magyar Péter követelésére
Megszólalt a Sándor-palota.
Éves mélypontra esett a lakossági állampapírok értékesítése a választás hetén
Kivártak a befektetők.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
Közleményt adtak ki.
Három kulcsfontosságú törvény kerülhet a süllyesztőbe Donald Trump miatt
Brüsszelben egyre kevésbé próbálnak ellenállni az amerikai nyomásnak.
Utolérte a végzet a milliárdost, aki a világ legeladósodottabb vállalatát döntötte be
Csalás és vesztegetés vádjában is bűnösnek vallotta magát a bukott vezető.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.