LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elmondták az oroszok, szerintük mi vár Paks II-re Magyar Péter kormánya alatt
Interjút adott Alekszander Uvarov orosz atomenergia-szakértő az MK.ru-nak, melyben kifejezetten Magyar Péter és a Tisza Párt Paks II-re gyakorolt hatásáról, várható intézkedéseiről beszélt.

Uvarov, aki az orosz AtomInfoCenter vezetője, arról beszélt, szerinte Paks II sorsa „politikai kérdés,” nem pedig technikai, ezért a politikusok döntenek majd arról, mi lesz az Oroszország segítségével megvalósuló fejlesztéssel.

Ezután Uvarov hosszasan taglalja a projekt hátterét, jövőjét. Elmondása szerint a Paksi Atomerőmű jelenlegi négy VVER–440 reaktora megbízhatóan működik, de hosszú távon le kell majd állítani őket, ezért tervezik a cseréjüket. A Paks II projekt keretében két új, nagyobb teljesítményű blokk épülne orosz kivitelezéssel, de ezt évek óta késleltetik politikai, jogi és finanszírozási problémák, beleértve az EU-s vitákat és az amerikai szankciók hatását. Bár az erőmű mentességet kapott Nyugatról, a megvalósítás továbbra is összetett és nem teljesen zökkenőmentes. Arra is kitért, hogy nem mindent Oroszország szállít: magyar, francia és német szakértelem és eszközök is részt vesznek a kivitelezésben.

Uvarorv ezután válaszol arra a kérdésre is, mi történhet Paks II-vel most, hogy Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke a projekt felülvizsgálatát ígérte.

Szerintem a magyar hatóságok most átnéznek minden szerződést, elemzik majd, mennyire előnyös a győztes pártnak. Gondolnunk kell az új kormány stabilitására is. Lehet, hogy adódik majd olyan helyzet, hogy új választást kell kiírni? Szerintem Magyar úr arról gondolkozik most, milyen személyes kilátásai vannak és meddig maradhat majd hatalmon”

– mondta az orosz atomenergia-szakértő.

Nem taglalta, miért gondolja azt, hogy a következő kormány instabil lehet, vagy felmerülhet újabb választás lehetősége.

Ezután arról beszélt, hogy Bulgáriában azt történt, hogy egy kormány elkezdett építeni egy atomerőművet, de ennek költségeit a következő kormányra hárították, az erőmű elkészültének sikereit pedig az ezt követő kormány aratta le.

Ha a következő magyar miniszterelnök, Magyar és a szövetségesei úgy gondolják, hatalomban fognak maradni, megőrzik ezt a projektet. De a feltételek teljesen mások most. Tényleg szükségünk van erre, tekintve, hogy Magyarország NATO és EU-tag? Szerintem végül politikai döntés születik majd”

– zárta gondolatait Alekszander Uvarov.

