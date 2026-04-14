LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Esni kezdett az olajár
Esni kezdett az olajár

Portfolio
Kedden csökkentek az olajárak, miután a befektetők elkezdték beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait. Mindeközben Washington és Teherán között továbbra is nyitott a lehetőség a tárgyalások folytatására - tudósított a CNBC.

JD Vance amerikai alelnök úgy nyilatkozott, hogy az iráni-amerikai béketárgyalások következő lépése Teheránon múlik, mivel a hétvégi egyeztetések nem hoztak áttörést.

Sok mindent letettünk az asztalra, a labda most az irániak térfelén pattog"

- mondta Vance a Fox Newsnak adott interjújában. Hozzátette: a megállapodás mindkét fél számára előnyös lehetne, amennyiben az amerikai feltételek teljesülnek.

Ez különösen az iráni nukleáris programra vonatkozik.

Mindeközben az Egyesült Államok hétfőn blokád alá vette az iráni kikötőket a Perzsa-öbölben. Donald Trump elnök vasárnap jelentette be a tengeri zárlatot, amely a kéthetes tűzszünetet követően komoly eszkalációt jelent. Később azonban az amerikaiak pontosítottak és kiemelték, hogy

a korlátozások kizárólag az iráni kikötőkbe érkező, illetve az onnan induló hajókra vonatkoznak.

A hírekre a WTI hordónkénti jegyzése 2 százalékos mínuszban is volt már, jelenleg azonban mindössze 0,7 százalékos az árcsökkenés mértéke. A tegnapi 98 dolláros csúcshoz képest azonban így is több mint 6 százalékkal van most lejjebb az árfolyam.

A Brent eközben már 1,5 százalékos mínuszban is volt, jelenleg azonban már a hétfői záróár környékén, de továbbra is 100 dollár alatt mozog a hordónkénti jegyzés. A WTI-hez hasonlóan nagy, közel 6 százalékos csökkenés figyelhető meg a tegnap reggeli 106 dollár környéki csúcsokhoz.

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

