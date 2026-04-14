Figyelmeztet a Wall Street-i legenda: ha így marad a helyzet, elkerülhetetlen lesz a világszintű recesszió

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

Ken Griffin arról beszélt, hogy

amennyiben a hormuzi-szoros a következő hat–tizenkét hónapban nem nyílik meg, a globális recesszió elkerülhetetlen lesz.

Hozzátette, hogy ez a helyzet óriási lendületet adhat az alternatív energiaforrások terjedésének.

Ennek hatására jelentősen felgyorsulhat a szél-, a nap-, valamint az atomenergia használatára való zöld átállás.

A hedge fund vezetője ugyanakkor úgy véli, a gazdasági következmények még súlyosabbak lettek volna abban az esetben, ha az Egyesült Államok késlelteti az Irán elleni csapásokat. Ezzel ugyanis hagyták volna, hogy Teherán tovább fejlessze a katonai képességeit.

A részvénypiacok időközben visszaerősödtek a februári amerikai támadás előtti szintekre. A befektetői hangulat azonban továbbra is erősen függ a közel-keleti konfliktus elhúzódásától.

Elemzők szerint a piacok az árfolyamokban egyáltalán nem árazták be a helyzet további eszkalálódásának kockázatát.

Az olaj hordónkénti ára jelenleg 100 dollár körül mozog. Bár ez elmarad a konfliktus idején mért csúcsértékektől, még

így is jóval meghaladja a háború előtti, 70 dollár alatti szintet.

A tartósan magas energiaáraknak különösen az ázsiai gazdaságok kitettek.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images