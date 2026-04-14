LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.47%
TISZA
 
52.17%
FIDESZ-KDNP
 
39.45%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Figyelmeztet a Wall Street-i legenda: ha így marad a helyzet, elkerülhetetlen lesz a világszintű recesszió
Portfolio
A Citadel hedge fund alapítója és vezérigazgatója, Ken Griffin szerint a világgazdaság elkerülhetetlenül recesszióba süllyed, ha a Hormuzi-szoros még hónapokig zárva marad - magyarázta a CNBC-nek.
Ken Griffin arról beszélt, hogy

amennyiben a hormuzi-szoros a következő hat–tizenkét hónapban nem nyílik meg, a globális recesszió elkerülhetetlen lesz.

Hozzátette, hogy ez a helyzet óriási lendületet adhat az alternatív energiaforrások terjedésének.

Ennek hatására jelentősen felgyorsulhat a szél-, a nap-, valamint az atomenergia használatára való zöld átállás.

A hedge fund vezetője ugyanakkor úgy véli, a gazdasági következmények még súlyosabbak lettek volna abban az esetben, ha az Egyesült Államok késlelteti az Irán elleni csapásokat. Ezzel ugyanis hagyták volna, hogy Teherán tovább fejlessze a katonai képességeit.

A részvénypiacok időközben visszaerősödtek a februári amerikai támadás előtti szintekre. A befektetői hangulat azonban továbbra is erősen függ a közel-keleti konfliktus elhúzódásától.

Elemzők szerint a piacok az árfolyamokban egyáltalán nem árazták be a helyzet további eszkalálódásának kockázatát.

Az olaj hordónkénti ára jelenleg 100 dollár körül mozog. Bár ez elmarad a konfliktus idején mért csúcsértékektől, még

így is jóval meghaladja a háború előtti, 70 dollár alatti szintet.

A tartósan magas energiaáraknak különösen az ázsiai gazdaságok kitettek.

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

