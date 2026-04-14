Gyors és hiteles reformokkal tudná Magyarország lebirkózni a gondjait - elemző

Lesz általános kockázati prémium kiárazódás a magyar eszközökből vagy ez már részben megtörtént? Folytatódhat a konvergencia a régiós hozamszintekhez képest, csak lassabban?
Janisz Gutzianas: Szerintem a Tisza mint befektetési sztori már hónapokkal ezelőtt elkezdett beépülni az árakba, különösen az eurózóna-csatlakozás lehetősége miatt. Ugyanakkor a hitelminősítők és a nemzetközi befektetők részéről még az elmúlt hétig is érzékelhető volt bizonytalanság a választás kimenetelét illetően, amiben szerepet játszottak a kormánypárti kutatóintézetek jelzései is.
Ennek következtében láttunk egy viszonylag hirtelen átárazódást: a valószínű Tisza-győzelem beárazása gyorsan átváltott egy erősebb, akár kétharmados forgatókönyv árazásába.
A folytatást illetően az alapforgatókönyvem az, hogy
a konvergencia tovább folytatódhat, de már lassabb és szelektívebb ütemben. Innen kezdve a piac elsősorban a konkrét lépésekre fog figyelni:
milyen gyorsan áll helyre az intézményi hitelesség, mennyire lesz meggyőző a fiskális pálya, és történik-e kézzelfogható előrelépés az EU-források ügyében.
Mik lesznek a Tisza-kormány első gazdaságpolitikai lépései? Mi lesz a különadók sorsa? Hogyan stabilizálhatja a költségvetést az új kormány idén és jövőre?
Ez valóban kulcskérdés. Az eddigi jelzések alapján úgy tűnik, hogy a Tisza gazdaságpolitikáját meghatározó szereplők, különösen Kármán András, egy kevésbé piactorzító állam irányába mozdulnának, ami hosszabb távon a különadókra épülő bevételi struktúra leépítését is jelentené.
Ugyanakkor a költségvetés jelenlegi helyzete komoly korlátot jelent: ezek az adók addig nem vezethetők ki érdemben, amíg nincs hitelesen azonosított bevételi pótlás.
A költségvetés stabilizálásáról egyelőre keveset tudunk. Az viszont egyértelmű, hogy a fő irány az EU-források visszaszerzése, illetve a járadékvadász jellegű kiadások visszaszorítása lesz. Az azonban kérdéses, hogy ez önmagában elegendő-e a hiány csökkentéséhez. Jelenlegi megítélésem szerint valószínűleg nem.
Ez nagyban attól függ majd, hogy milyen gyorsan sikerül hozzáférni az EU-s forrásokhoz, illetve hogy a beígért fiskális átvilágítás milyen képet ad a költségvetés tényleges állapotáról.
Általánosságban milyen fiskális politika várható a Tisza kormánytól? Várható konkrét, hiteles hiánycsökkentő progam? Ennek hiányában a befektetők, hitelminősítők csalódottak lennének?
Azt valószínűnek tartom, hogy a fiskális átvilágítás után, de akár már annak során is, a következő kormány elő fog állni egy konkrét, számonkérhető gazdaságpolitikai programmal.
Ez elengedhetetlen lesz a hitelminősítők és a befektetők megnyugtatásához.
Jelenleg elsősorban a Tisza programjára tudunk támaszkodni, amely a költségvetési helyzetet és a nemzetközi környezetet figyelembe véve inkább optimistának tűnik. Ugyanakkor várhatóan erős törekvés lesz arra, hogy legalább azokat az elemeket megőrizzék, amelyek hozzájárulnak a nemzetközi piaci bizalom helyreállításához.
Milyen intézkedéseket kell hoznia a Tisza-kormánynak ahhoz, hogy az Európai Bizottság elindítsa a Magyarország számára befagyasztott források feloldását?
Azt gondolom, hogy az elmúlt évek konfliktusai után a Bizottság részéről egyértelmű a politikai ösztönző a kapcsolat normalizálására. Valószínű, hogy egy új kormánnyal konstruktívabb együttműködésre fog törekedni, és ennek részeként igyekszik majd elősegíteni az EU-források felszabadítását.
A feltételek alapvetően ismertek, például a szupermérföldkövek, és ha az új kormány hiteles lépéseket tesz ezek teljesítésére, az már önmagában elegendő lehet a folyamat elindításához.
A lengyel példa is azt mutatja, hogy a politikai irányváltás önmagában is jelentős súllyal bír.
Leghamarabb mikor érkezhet pénz az RRF-ből illetve a kohéziós forrásokból?
Az időzítést nagyon nehéz akár csak megközelítőleg is megbecsülni. Ugyanakkor mivel közeledünk az EU-s finanszírozási ciklus végéhez, mindkét félnek erős érdeke lesz a folyamat felgyorsítása. Egy optimista forgatókönyvben akár már idén megindulhatna a források legalább részleges lehívása.
Mik a legfőbb rövidtávú pozitív és negatív kockázatok a forint árfolyamára nézve?
Rövid távon a forint szempontjából a legfontosabb pozitív tényező az, hogy a politikai hitelesség pénzügyi hitelességgé alakul. A piac jelenleg kvázi rendszerváltásként értelmezi a kormányváltást: jobb EU-kapcsolatok, nagyobb esély az EU-források feloldására, valamint kiszámíthatóbb makrogazdasági környezet.
Ha ezt gyors és konkrét lépések is alátámasztják, különösen a jogállamisági reformok és az Európai Bizottsággal való kapcsolat rendezése terén, az további forinterősödést hozhat.
A fő lefelé mutató kockázat az, hogy a piaci várakozások megelőzik a tényleges gazdaságpolitikai lépéseket. A narratíva gyorsan változik, de az EU-források felszabadítása időigényes folyamat, és a hitelminősítők is konkrét eredményeket várnak.
Ha a reformok lassabban haladnak a vártnál, az könnyen korrekcióhoz vezethet.
Emellett a globális környezet kulcsfontosságú: az utóbbi időszakban kifejezetten volatilis volt, és egy erősebb dollár vagy romló nemzetközi hangulat önmagában is nyomást gyakorolhat a forintra.
Milyen optimista és pesszimista forgatókönyvek léteznek EUR/HUF-ra, esetleg USD/HUF-ra?
Itt alapvetően ugyanazokra a tényezőkre lehet visszavezetni a forgatókönyveket.
Az EUR/HUF esetében a fő tényező a magyar kockázati prémium alakulása: bullish forgatókönyvben további erősödés jöhet a hiteles reformok és az EU-források feloldása nyomán, míg bearish esetben a túlzott piaci optimizmus korrekciója vezethet gyengüléshez.
A USD/HUF esetében mindez kiegészül a globális tényezőkkel: egy erősebb dollár vagy romló kockázati környezet esetén az árfolyam akkor is emelkedhet, ha a hazai fundamentumok javulnak.
Mik lesznek a jegybankot befolyásoló kulcstényezők az idei kamatdöntéseknél? Mikor jöhet az első kamatvágás?
A kamatpályát jelenleg rendkívül nagy bizonytalanság övezi, elsősorban a nemzetközi környezet miatt. Különösen az energiapiaci fejlemények és a közel-keleti feszültségek – például a Hormuzi-szoros körüli helyzet – teszik nehezen előrejelezhetővé a pályát.
Egy kedvezőbb forgatókönyvben, ha az év második felére stabilizálódik a helyzet, és kiderül, hogy az energiapiaci sokk kisebb a vártnál – például nem sérülnek tartósan a finomítói vagy kitermelési kapacitások –, akkor
elképzelhető lenne egy óvatos kamatcsökkentési ciklus elindítása még az idei évben. Ugyanakkor ezt jelenleg nem tartom reális alapszcenáriónak.
A jegybank várhatóan kivár, amíg tisztábban látja egyrészt a külső inflációs környezetet, másrészt a fiskális politika irányát és hitelességét.
Címlapkép forrása: Laurence Griffiths/Getty Images
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
