Hatalmas könnyítést kaptak az autósok, rengeteg sofőr menekülhet meg a hosszú dugóktól

Az MKIF beszámolója szerint az újonnan kialakított sávváltási lehetőség révén a környéken felhajtó autósok is könnyedén besorolhatnak az átterelt sávba.

A 2026. április 14-től érvényes módosítás lényege egy új fonódási pont kialakítása. Ezt Győr irányából haladva, a bicskei csomópont után két kilométerrel, a 34-es és 35-ös kilométerszelvények között hozták létre. A szakasz lehetővé teszi, hogy a közlekedők a munkaterület mellett haladó eredeti sávból átváltsanak a belső, átterelt sávba.

A megoldás kifejezetten előnyös azok számára, akik Szárligetnél, Óbaroknál vagy Bicskénél csatlakoznak be az autópálya forgalmába. Nekik mostantól nem kell egészen a fővárosig a külső sávban maradniuk.

