LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.46%
TISZA
 
52.27%
FIDESZ-KDNP
 
39.35%
Mi Hazánk
 
5.75%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hatalmas könnyítést kaptak az autósok, rengeteg sofőr menekülhet meg a hosszú dugóktól
Gazdaság

Hatalmas könnyítést kaptak az autósok, rengeteg sofőr menekülhet meg a hosszú dugóktól

Portfolio
Kedden kora délutántól új forgalmi rend lépett életbe az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében - közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő.

Az MKIF beszámolója szerint az újonnan kialakított sávváltási lehetőség révén a környéken felhajtó autósok is könnyedén besorolhatnak az átterelt sávba.

A 2026. április 14-től érvényes módosítás lényege egy új fonódási pont kialakítása. Ezt Győr irányából haladva, a bicskei csomópont után két kilométerrel, a 34-es és 35-ös kilométerszelvények között hozták létre. A szakasz lehetővé teszi, hogy a közlekedők a munkaterület mellett haladó eredeti sávból átváltsanak a belső, átterelt sávba.

A megoldás kifejezetten előnyös azok számára, akik Szárligetnél, Óbaroknál vagy Bicskénél csatlakoznak be az autópálya forgalmába. Nekik mostantól nem kell egészen a fővárosig a külső sávban maradniuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

