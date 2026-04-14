JD Vance: nem lepett meg Orbán Viktor veresége!

Vance szerint budapesti kampányútjuk célja nem az volt, hogy eldöntsék a választást, hanem hogy kiálljanak egy olyan szövetséges mellett, aki hosszú ideje támogatta őket.

Az alelnök az interjúban elmondta, hogy Orbán Viktor öröksége átalakító erejű volt Magyarország számára, és hangsúlyozta:

pontosan tudták, hogy reális esély van a vereségére.

Szerinte ennek ellenére fontos volt demonstrálni a támogatásukat, mert Orbán azon kevés európai vezetők egyike volt, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával.

Orbán bukása ugyanakkor nemcsak Magyarországon jelent politikai fordulatot, hanem az amerikai populista jobboldal számára is komoly presztízsveszteség. Több elemző szerint az, hogy a MAGA-mozgalom egyik legfontosabb külföldi példaképe ilyen nagy arányú vereséget szenvedett,

alapjaiban gyengítheti azt a narratívát, amely szerint a nacionalista-populista politika a jövő nyertes modellje.

Orbán politikai modellje az elmúlt években fontos viszonyítási ponttá vált Donald Trump, JD Vance és a MAGA-tábor számos szereplője számára. Az amerikai jobboldal több képviselője Orbánt az „illiberális demokrácia” egyik legsikeresebb építőjeként, a bevándorlásellenes politika és a brüsszeli intézményekkel szembeni fellépés mintapéldájaként kezelte.

Steve Bannon, Trump korábbi tanácsadója úgy reagált:

Orbán bukása figyelmeztető jel lehet a novemberi amerikai félidős választások előtt.

