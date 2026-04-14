LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
JD Vance: nem lepett meg Orbán Viktor veresége!
JD Vance amerikai alelnök hétfő este először szólalt meg nyilvánosan Orbán Viktor választási veresége után, és azt mondta, hogy bár szomorúan fogadta a fejleményt, nem érte váratlanul a magyar miniszterelnök bukása. Steve Bannon, Donald Trump korábbi kampánytanácsadója pedig úgy véli, hogy Orbán bukása komoly figyelmeztető jel lehet - írja a Politico.

Vance szerint budapesti kampányútjuk célja nem az volt, hogy eldöntsék a választást, hanem hogy kiálljanak egy olyan szövetséges mellett, aki hosszú ideje támogatta őket.

Az alelnök az interjúban elmondta, hogy Orbán Viktor öröksége átalakító erejű volt Magyarország számára, és hangsúlyozta:

pontosan tudták, hogy reális esély van a vereségére.

Szerinte ennek ellenére fontos volt demonstrálni a támogatásukat, mert Orbán azon kevés európai vezetők egyike volt, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával.

Választás 2026: még 4 parlamenti mandátum sorsa bizonytalan

Nagy a baj a magyar benzinnel: pillanatok alatt elpárolgott a stratégiai tartalékok 80 százaléka

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Orbán bukása ugyanakkor nemcsak Magyarországon jelent politikai fordulatot, hanem az amerikai populista jobboldal számára is komoly presztízsveszteség. Több elemző szerint az, hogy a MAGA-mozgalom egyik legfontosabb külföldi példaképe ilyen nagy arányú vereséget szenvedett,

alapjaiban gyengítheti azt a narratívát, amely szerint a nacionalista-populista politika a jövő nyertes modellje.

Orbán politikai modellje az elmúlt években fontos viszonyítási ponttá vált Donald Trump, JD Vance és a MAGA-tábor számos szereplője számára. Az amerikai jobboldal több képviselője Orbánt az „illiberális demokrácia” egyik legsikeresebb építőjeként, a bevándorlásellenes politika és a brüsszeli intézményekkel szembeni fellépés mintapéldájaként kezelte.

Steve Bannon, Trump korábbi tanácsadója úgy reagált:

Orbán bukása figyelmeztető jel lehet a novemberi amerikai félidős választások előtt.

Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
