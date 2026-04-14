Karácsony Gergely: kormányzati beavatkozás nélkül nem tudjuk zárni az évet

Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy levélben kérte a Magyar Államkincstár elnökét, hogy tekintsen el a szolidaritási hozzájárulás áprilisi inkasszójától. Erre azért van szükség, mert a főpolgármester szerint
- a főváros számlája jelenleg -6,5 milliárdon áll,
- ha az Államkincstár levonja az összeget, már az áprilisi béreket sem tudják majd kifizetni,
- ha a (leendő) kormány nem nyújt valamilyen segítséget a városnak, nem fogják tudni lezárni az évet.
A szóban forgó összeg a szolidaritási hozzájárulás idén esedékes második részlete, 37 milliárd forint, amit holnapig kellene az erről szóló jogszabály szerint befizetnie az önkormányzatoknak. Amennyiben ezt maguktól nem teszik meg, úgy szintén ez alapján a jogszabály alapján április 20-án az Államkincstár inkasszóval beszedheti a pénzt.
A főpolgármester azt kérte az Államkincstár elnökétől, hogy ezt ne tegye meg, hiszen azzal veszélyeztetné a város működését. Karácsony felvetette, hogy ha a kincstár ezen veszély ismeretében is beszedi a pénzt, az hivatallal való visszaélésnek is minősülhet. Kiemelte, hogy az elnöknek van jogi lehetősége a levonás elhalasztására, hiszen az Államkincstár 60 napig felfüggesztheti az eljárást.
A főpolgármester a tájékoztató végén sajtókérdésre kifejtette, hogy egyetért a szolnoki javaslattal, amely egységesen 15 százalékra csökkentené a szolidaritási hozzájárulás mértékét.
A főváros kormányzattal való kapcsolatáról elmondta, hogy az "csak javulni tud, mert a mostani kapcsolat siralmas." A leendő Tisza-kormánnyal való kapcsolatban 3 fontos célt határozott meg:
- Szülessen megállapodás az év közepe táján Budapest anyagi helyzetének rendezéséről,
- legyen törvényi kerete a főváros és kormány közti együttműködésnek,
- alakítsák át az önkormányzati rendszert. Karácsony szerint a jelenleginél decentralizáltabb államra lenne szükség.
Magyar Péternek a választás napján gratulált, várakozásai szerint valamikor májusban tárgyalnak majd.
A mai napon több polgármester is bejelentette, hogy nem fogja megfizetni a szolidaritási hozzájárulás most esedékes részletét. Györfi Mihály szolnoki városvezető a Telex megkeresésére kifejtette, hogy az összeget a Tisza-kormány megalakulásáig visszatartanák, és a pénzt lenne is mire fordítani, hiszen utak, járdák és játszóterek felújítása sem várhat tovább. Ugyanakkor ő is tisztában van vele, hogy annak ellenére, hogy a város nem utal, 20-án még beszedheti az Államkincstár a hozzájárulást. Ez esetben fellebbeznek majd.
A szentesi polgármester is arról nyilatkozott, hogy nem fizetnek, mivel óriási kockázatot lát abban, hogy mi történik a kormányzatnál hatalomváltás időszakában az eddig is átláthatatlanul felhasznált pénzekkel. Ráadásul Szentes a korábbi részletet már csak hitelből tudta kifizetni. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester ígérete szerint a Megyei Jogú Városok Szövetsége elé viszi az ügyet, hogy ne fizessék meg a szolidaritási hozzájárulás második részletét az új kormány felállásáig.
