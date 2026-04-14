LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.38%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Karácsony Gergely: kormányzati beavatkozás nélkül nem tudjuk zárni az évet
Gazdaság

Ha az Államkincstár beszedi a fővárostól a szolidaritási hozzájárulást néhány nap múlva, akkor már az áprilisi béreket sem tudja kifizetni a főváros – derült ki Karácsony Gergely sajtótájékoztatójából. Éppen ezért arra kérte levélben a kincstár elnökét, hogy tekintsenek el az inkasszótól. A főpolgármester elmondása szerint a város számlája jelenleg több mint 6 milliárdos mínuszban áll.

Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy levélben kérte a Magyar Államkincstár elnökét, hogy tekintsen el a szolidaritási hozzájárulás áprilisi inkasszójától. Erre azért van szükség, mert a főpolgármester szerint

  1. a főváros számlája jelenleg -6,5 milliárdon áll,
  2. ha az Államkincstár levonja az összeget, már az áprilisi béreket sem tudják majd kifizetni,
  3. ha a (leendő) kormány nem nyújt valamilyen segítséget a városnak, nem fogják tudni lezárni az évet.

A szóban forgó összeg a szolidaritási hozzájárulás idén esedékes második részlete, 37 milliárd forint, amit holnapig kellene az erről szóló jogszabály szerint befizetnie az önkormányzatoknak. Amennyiben ezt maguktól nem teszik meg, úgy szintén ez alapján a jogszabály alapján április 20-án az Államkincstár inkasszóval beszedheti a pénzt.

A főpolgármester azt kérte az Államkincstár elnökétől, hogy ezt ne tegye meg, hiszen azzal veszélyeztetné a város működését. Karácsony felvetette, hogy ha a kincstár ezen veszély ismeretében is beszedi a pénzt, az hivatallal való visszaélésnek is minősülhet. Kiemelte, hogy az elnöknek van jogi lehetősége a levonás elhalasztására, hiszen az Államkincstár 60 napig felfüggesztheti az eljárást.

A főpolgármester a tájékoztató végén sajtókérdésre kifejtette, hogy egyetért a szolnoki javaslattal, amely egységesen 15 százalékra csökkentené a szolidaritási hozzájárulás mértékét.

A főváros kormányzattal való kapcsolatáról elmondta, hogy az "csak javulni tud, mert a mostani kapcsolat siralmas." A leendő Tisza-kormánnyal való kapcsolatban 3 fontos célt határozott meg:

  1. Szülessen megállapodás az év közepe táján Budapest anyagi helyzetének rendezéséről,
  2. legyen törvényi kerete a főváros és kormány közti együttműködésnek,
  3. alakítsák át az önkormányzati rendszert. Karácsony szerint a jelenleginél decentralizáltabb államra lenne szükség.

Magyar Péternek a választás napján gratulált, várakozásai szerint valamikor májusban tárgyalnak majd.

A mai napon több polgármester is bejelentette, hogy nem fogja megfizetni a szolidaritási hozzájárulás most esedékes részletét. Györfi Mihály szolnoki városvezető a Telex megkeresésére kifejtette, hogy az összeget a Tisza-kormány megalakulásáig visszatartanák, és a pénzt lenne is mire fordítani, hiszen utak, járdák és játszóterek felújítása sem várhat tovább. Ugyanakkor ő is tisztában van vele, hogy annak ellenére, hogy a város nem utal, 20-án még beszedheti az Államkincstár a hozzájárulást. Ez esetben fellebbeznek majd.

A szentesi polgármester is arról nyilatkozott, hogy nem fizetnek, mivel óriási kockázatot lát abban, hogy mi történik a kormányzatnál hatalomváltás időszakában az eddig is átláthatatlanul felhasznált pénzekkel. Ráadásul Szentes a korábbi részletet már csak hitelből tudta kifizetni. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester ígérete szerint a Megyei Jogú Városok Szövetsége elé viszi az ügyet, hogy ne fizessék meg a szolidaritási hozzájárulás második részletét az új kormány felállásáig.

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

