Kimondta a szakértő: fordulat jöhet a magyar boltokban

Raskó György rámutatott, hogy semmi sem utal az élelmiszer-infláció közeljövőbeni jelentős emelkedésére. Bár egy közel-keleti konfliktus, különösen a Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalálódása felhajthatná a világpiaci árakat, a jelenleg erős forint tompítaná ennek hazai hatásait.
A szakember úgy látja, hogy a kormányváltással jelentősen csökkent az élelmiszer-kiskereskedelemre nehezedő politikai nyomás.
Az előző kormányzat intézkedései – a kiskereskedelmi különadók, a hatósági árak és a kötelező akciózások – szinte teljesen felemésztették az ágazat jövedelmezőségét. Mivel ezek a lépések hosszú távon fenntarthatatlanok, az új vezetésnek mielőbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie a kereskedőkkel. Raskó egy olyan megállapodást javasol, amelyben az árrésszabályozás kivezetését összekötik az alapvető élelmiszerek, köztük a zöldségek és a gyümölcsök áfájának 5 százalékra történő csökkentésével. Így a kereskedők terhei enyhülnének, cserébe pedig az áfacsökkentésből származó előny közvetlenül a vásárlóknál jelentkezne.
Bár a költségvetés és a fogyasztók védelme miatt az azonnali kivezetés kockázatos lenne, egy fél-egyéves átmeneti időszak megfelelő keretet adhatna a piac normalizálására.
A globális gabonapiacot jelenleg a megszokottnál jóval nagyobb búza- és kukoricakészletek határozzák meg. Ez a bőséges kínálat még elhúzódó háborús konfliktusok esetén is gátat szab a drasztikus drágulásnak. Ennek köszönhetően a következő időszakban viszonylag nyugodt piaci viszonyok várhatók.
A hazai termelőknek ugyanakkor komoly problémát jelent, hogy az erős forint miatt a belföldi árak teljesen hozzáigazodtak a nyomott világpiaci szinthez.
Jelenleg az export sem húzza fel az árakat. Emiatt a búza és a kukorica tonnánkénti felvásárlási ára 80 ezer forint alatt mozog, ami a 2022-es csúcsértékeknek csupán a 60 százaléka. Az agrárközgazdász hangsúlyozta: a magyar gazdáknak tudomásul kell venniük, hogy váratlan geopolitikai fordulat hiányában idén tartósan alacsony árakkal kell számolniuk a gabonapiacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
