LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.44%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kimondta a szakértő: fordulat jöhet a magyar boltokban
Gazdaság

Kimondta a szakértő: fordulat jöhet a magyar boltokban

agrarszektor.hu
Jelenleg nem kell élelmiszer-árrobbanástól tartani Magyarországon. A bőséges globális gabonakészletek és az erős forint stabil, ám a hazai gazdák számára alacsony árakat eredményez. Raskó György agrárközgazdász szerint a kiskereskedelmi szektorra nehezedő politikai nyomás enyhülhet. A piacot torzító intézkedések, például a különadók és az árrésszabályozások azonnali kivezetése helyett azonban kompromisszumos megoldásra van szükség. Ez egy fokozatos átmenetet jelentene, amelyet az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra történő csökkentésével hangolnának össze - közölte az Agrárszektor.

Raskó György rámutatott, hogy semmi sem utal az élelmiszer-infláció közeljövőbeni jelentős emelkedésére. Bár egy közel-keleti konfliktus, különösen a Hormuzi-szoros körüli feszültség eszkalálódása felhajthatná a világpiaci árakat, a jelenleg erős forint tompítaná ennek hazai hatásait.

A szakember úgy látja, hogy a kormányváltással jelentősen csökkent az élelmiszer-kiskereskedelemre nehezedő politikai nyomás.

Az előző kormányzat intézkedései – a kiskereskedelmi különadók, a hatósági árak és a kötelező akciózások – szinte teljesen felemésztették az ágazat jövedelmezőségét. Mivel ezek a lépések hosszú távon fenntarthatatlanok, az új vezetésnek mielőbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie a kereskedőkkel. Raskó egy olyan megállapodást javasol, amelyben az árrésszabályozás kivezetését összekötik az alapvető élelmiszerek, köztük a zöldségek és a gyümölcsök áfájának 5 százalékra történő csökkentésével. Így a kereskedők terhei enyhülnének, cserébe pedig az áfacsökkentésből származó előny közvetlenül a vásárlóknál jelentkezne.

Bár a költségvetés és a fogyasztók védelme miatt az azonnali kivezetés kockázatos lenne, egy fél-egyéves átmeneti időszak megfelelő keretet adhatna a piac normalizálására.

A globális gabonapiacot jelenleg a megszokottnál jóval nagyobb búza- és kukoricakészletek határozzák meg. Ez a bőséges kínálat még elhúzódó háborús konfliktusok esetén is gátat szab a drasztikus drágulásnak. Ennek köszönhetően a következő időszakban viszonylag nyugodt piaci viszonyok várhatók.

A hazai termelőknek ugyanakkor komoly problémát jelent, hogy az erős forint miatt a belföldi árak teljesen hozzáigazodtak a nyomott világpiaci szinthez.

Jelenleg az export sem húzza fel az árakat. Emiatt a búza és a kukorica tonnánkénti felvásárlási ára 80 ezer forint alatt mozog, ami a 2022-es csúcsértékeknek csupán a 60 százaléka. Az agrárközgazdász hangsúlyozta: a magyar gazdáknak tudomásul kell venniük, hogy váratlan geopolitikai fordulat hiányában idén tartósan alacsony árakkal kell számolniuk a gabonapiacon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

