Kimondta az IMF: komoly baj van Európa egyik legerősebb országában - Nagyon fájni fog az iráni háború

Az IMF kedden, a washingtoni tavaszi ülésszakán közzétett World Economic Outlook (Világgazdasági kilátások) jelentése szerint a brit növekedés jelentősen elmarad idén a korábban előrejelzett 1,3 százaléktól.
Az Egyesült Királyság ezzel a G7-országok sereghajtójává válik.
A friss becslések alapján az Egyesült Államok 2,3, Spanyolország 2,1, az euróövezet 1,1, Franciaország pedig 0,9 százalékos növekedésre számíthat idén.
A globális gazdaság egészét tekintve az IMF 3,1 százalékos bővülést vár 2026-ra. Pierre-Olivier Gourinchas, a szervezet vezető közgazdásza szerint ez jelentős lefelé módosítást jelent a tavaly becsült 3,4 százalékhoz képest. Az infláció eközben világszerte 4,4 százalékra emelkedhet, ami élesen eltér a korábbi várakozásoktól.
Gourinchas a CNBC-nek adott interjújában kifejtette, hogy az amerikai–iráni háború megtörte a világgazdaság lendületét.
A jegybankok eszköztára ráadásul korlátozott az Öböl-térségből eredő kínálati sokk kezelésében.
A kamatemelés vagy kamatcsökkentés ezen nem fog változtatni"
- fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy a jegybankok mindaddig kivárhatnak, amíg az inflációs várakozások lehorgonyzottak maradnak, és nem indul be az ár-bér spirál.
Ha azonban az infláció tartóssá válna, a központi bankoknak határozottan be kell avatkozniuk.
Az IMF jelentése arra is figyelmeztet, hogy a geopolitikai fragmentáció erősödése tovább ronthatja a növekedési kilátásokat. Ezt a folyamatot súlyosbíthatja a mesterséges intelligencia termelékenységnövelő hatásával kapcsolatos várakozások felülvizsgálata, valamint a kereskedelmi feszültségek esetleges kiújulása is.
Gourinchas felvázolt egy pesszimista forgatókönyvet is, amely szerint a konfliktus 2027-re is áthúzódhat.
Ebben az esetben a globális növekedés 2026-ban és 2027-ben mindössze 2 százalékos lenne, az infláció pedig 6 százalékra ugorhatna.
A vezető közgazdász emlékeztetett arra, hogy 1980 óta mindössze négyszer fordult elő ilyen alacsony globális növekedés. Ezek közül két alkalommal – a 2008-as globális pénzügyi válság és a koronavírus-világjárvány idején – súlyos krízis tombolt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
