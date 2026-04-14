LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Kimondta az IMF: komoly baj van Európa egyik legerősebb országában - Nagyon fájni fog az iráni háború
Kimondta az IMF: komoly baj van Európa egyik legerősebb országában - Nagyon fájni fog az iráni háború

Portfolio
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb világgazdasági előrejelzése szerint várhatóan az Egyesült Királyság szenvedi majd el a legnagyobb gazdasági károkat a G7-országok közül az iráni háború következtében. A brit gazdaság 2026-ban mindössze 0,8 százalékkal bővülhet, ami a világ legfejlettebb gazdaságai között a legnagyobb mértékű visszaesést jelenti - tudósított a CNBC.

Az IMF kedden, a washingtoni tavaszi ülésszakán közzétett World Economic Outlook (Világgazdasági kilátások) jelentése szerint a brit növekedés jelentősen elmarad idén a korábban előrejelzett 1,3 százaléktól.

Az Egyesült Királyság ezzel a G7-országok sereghajtójává válik.

A friss becslések alapján az Egyesült Államok 2,3, Spanyolország 2,1, az euróövezet 1,1, Franciaország pedig 0,9 százalékos növekedésre számíthat idén.

A globális gazdaság egészét tekintve az IMF 3,1 százalékos bővülést vár 2026-ra. Pierre-Olivier Gourinchas, a szervezet vezető közgazdásza szerint ez jelentős lefelé módosítást jelent a tavaly becsült 3,4 százalékhoz képest. Az infláció eközben világszerte 4,4 százalékra emelkedhet, ami élesen eltér a korábbi várakozásoktól.

Korlátokba ütköztek a családpolitikai intézkedések, új irányt jelent a Tisza terve

Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal

Figyelmeztet a Wall Street-i legenda: ha így marad a helyzet, elkerülhetetlen lesz a világszintű recesszió

Gourinchas a CNBC-nek adott interjújában kifejtette, hogy az amerikai–iráni háború megtörte a világgazdaság lendületét.

A jegybankok eszköztára ráadásul korlátozott az Öböl-térségből eredő kínálati sokk kezelésében.

A kamatemelés vagy kamatcsökkentés ezen nem fog változtatni"

- fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy a jegybankok mindaddig kivárhatnak, amíg az inflációs várakozások lehorgonyzottak maradnak, és nem indul be az ár-bér spirál.

Ha azonban az infláció tartóssá válna, a központi bankoknak határozottan be kell avatkozniuk.

Az IMF jelentése arra is figyelmeztet, hogy a geopolitikai fragmentáció erősödése tovább ronthatja a növekedési kilátásokat. Ezt a folyamatot súlyosbíthatja a mesterséges intelligencia termelékenységnövelő hatásával kapcsolatos várakozások felülvizsgálata, valamint a kereskedelmi feszültségek esetleges kiújulása is.

Gourinchas felvázolt egy pesszimista forgatókönyvet is, amely szerint a konfliktus 2027-re is áthúzódhat.

Ebben az esetben a globális növekedés 2026-ban és 2027-ben mindössze 2 százalékos lenne, az infláció pedig 6 százalékra ugorhatna.

A vezető közgazdász emlékeztetett arra, hogy 1980 óta mindössze négyszer fordult elő ilyen alacsony globális növekedés. Ezek közül két alkalommal – a 2008-as globális pénzügyi válság és a koronavírus-világjárvány idején – súlyos krízis tombolt.

Kapcsolódó cikkünk

Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: kettős vagy hármas csapás zúdulhat a pénzpiacokra

A felzárkózás kézikönyve: mikor és miből derül ki, jó útra lépett-e Magyarország?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility