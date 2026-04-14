Korlátokba ütköztek a családpolitikai intézkedések, új irányt jelent a Tisza terve

Az elmúlt négy év családpolitikájának értékelése meglehetősen komplex feladat, mivel nehezen választható le az elmúlt 16 évtől. A szociálpolitika iránya 2010 óta gyakorlatilag változatlan, mégis láthatunk 2022 óta bizonyos újításokat, melyek vélhetően összefüggenek a gazdasági változásokkal és a közelgő választásokkal. Ebben a cikkben lehetetlen lenne minden támogatási elemre kitérni, így csak a Fidesz legfőbb intézkedéseit, az államilag támogatott hitelkonstrukciókat és az adókedvezményeket, adómentességeket vesszük górcső alá és bemutatjuk, mit tanulhat ebből az új kormány.

A kormány 2010 óta munka alapú társadalmat épít, emellett pedig a családpolitikában a szelektív pronatalizmus elvét érvényesíti. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nem a családok összességét, hanem csak bizonyos „dolgozó” családokat kíván támogatni. Emellett a kormány a hagyományos szerepeken nyugvó családok létrejöttét tűzte ki célul, mely leginkább az államilag támogatott hitelek jogosultsági feltételeiben mutatkozik meg.

2026-ra úgy tűnik, hogy a demográfiai célok és a hagyományos család eszménye háttérbe szorultak a választási kampány hevében, ugyanakkor a cikk azt is megvizsgálja, hogy a nagyösszegű támogatások hatására hogyan alakult a születések és házasságok száma 2022 óta.

A zászlóshajó süllyedése - A piacosított családpolitikai elemek átalakulása

2024-től látványos fordulat következett be a családtámogatási hitelek rendszerében. Az addig sokak számára meghatározó, piaci logikára épülő konstrukciók (mint a CSOK vagy a babaváró hitel) átalakultak és ezzel együtt az igénylők köre is érezhetően szűkült.

2022-ben még szélesebb körben voltak elérhetők ezek a támogatások. A CSOK különböző formái, köztük a leginkább ismert falusi CSOK továbbra is népszerűek maradtak: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a támogatás az összes lakáshitel mintegy 16 százalékát adta.

A babaváró hitel iránti érdeklődés ugyan 2022 első felében visszaesett, de az év végére ismét megélénkült. Ebben szerepet játszhatott a bizonytalanság is: sokáig nem volt világos, hogy a konstrukciót meghosszabbítják-e a 2022 december 31-i határidő után. Interjús kutatások szerint több pár éppen emiatt döntött úgy, hogy még időben él a lehetőséggel. Végül december elején jelent meg a döntés, amely 2024 végéig biztosította a program folytatását.

Az igazi változás azonban 2024 elején következett be. Mind a CSOK, mind a babaváró hitel feltételei több ponton szigorodtak. A babaváró esetében az egyik legjelentősebb módosítás az volt, hogy a feleség maximális életkorát 41 évről 30 évre csökkentették. Ez a lépés a potenciális igénylők jelentős részét kizárta a programból, még ha átmeneti szabályként a várandós, 30 év feletti nők egy része jogosult is maradhatott. A CSOK rendszerében is átalakítás történt: megjelent a CSOK Plusz, amely ugyan magasabb támogatási összeget kínál, de már kizárólag házaspárok számára, előre vállalt gyermekekkel. Az eredeti CSOK a továbbiakban csak 5 000 fő alatti kistelepüléseken elérhető.

A változtatásokat a kormány elsősorban demográfiai célokkal indokolta, hangsúlyozva például a fiatalabb, 30 év alatti nők gyermekvállalásának ösztönzését. A háttérben ugyanakkor gazdasági szempontok is meghúzódnak. A kamattámogatott hitelek finanszírozása a megemelkedett kamatkörnyezetben egyre nagyobb terhet jelentett az állami költségvetés számára. Vélhetően pénzügyi megfontolások álltak a 2024 decemberi döntés mögött is, mely végül kiterjesztette a babaváró hitelre jogosult nők életkorát 35 évre.

Összességében tehát az elmúlt négy év számos szigorítást hozott az államilag támogatott családtámogatási hitelek tekintetében, mely által az igénylők köre szűkült, a felvehető összegek azonban növekedtek. Mindemellett az államilag támogatott hitelek mintha vesztettek volna korábbi jelentőségükből, a politikai retorika az évek előrehaladtával sokkal inkább a családi adókedvezményre és SZJA mentességre helyezte a hangsúlyt.

A Fidesz csodafegyvere – adókedvezmények és adómentességek

A családi adókedvezmény már az első Fidesz-kormány idején is központi eleme volt a családpolitikai eszköztárnak, az univerzális ellátásokkal szemben. Ez a megközelítés jól illeszkedik a „munkaalapú társadalom” koncepciójához, amelyben elsősorban a többgyermekes, felső‑ és felső‑középosztálybeli családok részesülnek jelentős támogatásban. A családi adókedvezmény mértéke az évek során folyamatosan emelkedett: 2025 júniusától az összegek megduplázódtak, majd 2026 januárjától további növekedés következett be. Ennek eredményeként jelenleg egy gyermek esetében havi 20 ezer forint, két gyermeknél összesen 80 ezer forint, míg három vagy több gyermek esetén gyermekenként 66 ezer forint adókedvezmény vehető igénybe.

Az anyák személyi jövedelemadó‑mentessége (amely nem terjed ki minden anyára) a családi adókedvezménynél jóval frissebb intézkedésnek számít és 2026-ra európai, sőt akár globális összehasonlításban is egyedülállóvá vált. A négy‑ vagy többgyermekes anyák SZJA‑mentessége már a 2019‑es Családvédelmi Akciótervben is megjelent, a gyakorlatban azonban csak 2020‑tól vált elérhetővé. A kormány akkori becslései szerint ez az intézkedés mintegy 44 ezer jogosult anyát érintett.

2023-ban újabb lépésként bevezették a 30 év alatti anyák SZJA‑mentességét, amely kifejezetten a fiatal nők gyermekvállalását volt hivatott ösztönözni. Ezt követően 2025. október 1‑jétől életbe lépett a háromgyermekes anyák teljes adómentessége, majd 2026. január 1‑től a negyven év alatti kétgyermekes anyák is bekerültek a kedvezményezettek körébe. E fejlemények alapján úgy tűnik, hogy a kormány engedett a korábbi elképzeléseiből: a cél már nem kizárólag a kifejezetten nagycsaládos modell ösztönzése, hiszen a kétgyermekes anyák számára is jelentős adókedvezményeket biztosít. Mindeközben több szakértő is arra figyelmeztet, hogy az érintettek magas száma – a háromgyermekes anyák esetében mintegy 200–250 ezer fő, a negyven év alatti kétgyermekes anyáknál pedig körülbelül 110–120 ezer fő – komoly költségvetési kockázatokat hordozhat, és hosszabb távon a költségvetési hiány növekedéséhez vezethet.

Összességében elmondható, hogy a korábban is létező családi adókedvezmény mellé, különösen 2024‑től kiterjedt SZJA‑mentességi intézkedések társultak, amelyek már a társadalom széles rétegeit érintik. Mindez arra utalhat, hogy e döntések mögött egyre hangsúlyosabban jelennek meg rövid távú politikai‑választási megfontolások, miközben a demográfiai célok háttérbe szorultak.

Születések és házasságok számának alakulása

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2022-től kezdődően a magyarországi népmozgalmi folyamatok egyértelműen kedvezőtlen irányt vettek. Az élveszületések száma 2022-ben 89 ezer alá csökkent, majd 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben tovább esett ez a szám. A teljes termékenységi arányszám (TTA) eltávolodott a 2021-es 1,6-os értéktől és 2024-től 1,4 alá süllyedt annak ellenére, hogy az előző évtizedben jelentős családpolitikai források irányultak a gyermekvállalás ösztönzésére.

Élveszületések száma Év fő TTA 2010 90 335 1,25 2011 88 049 1,23 2012 90 269 1,34 2013 88 689 1,34 2014 91 510 1,42 2015 91 690 1,45 2016 93 063 1,51 2017 91 577 1,51 2018 89 807 1,5 2019 89 193 1,51 2020 92 338 1,59 2021 93 039 1,61 2022 88 491 1,55 2023 85 225 1,51 2024 77 511 1,39 2025 72 000 1,31 Forrás: KSH

A termékenységi mutatók romlásával párhuzamosan a párkapcsolatok intézményesültsége is gyengülni látszik. A házasságkötések száma 2022-ben még meghaladta a 63 ezret, azonban 2023-ban már drasztikus visszaesés következett be, 2024-re pedig a kötött házasságok száma 50 ezer alá csökkent, ami a 2010-es évek elejének szintjéhez közelít. Ezzel szemben a válások száma az elmúlt években relatíve stabil maradt, enyhe emelkedő tendenciát mutatva.

A házasságkötések száma Év darab Válások száma 2010 35 520 23 873 2011 35 812 23 335 2012 36 161 21 830 2013 36 986 20 209 2014 38 780 19 576 2015 46 137 20 578 2016 51 805 19 831 2017 50 572 18 817 2018 50 828 17 251 2019 65 268 17 866 2020 67 095 15 234 2021 72 030 18 532 2022 63 967 18 153 2023 50 139 17 174 2024 46 561 17 732 2025 46 600 18 600 Forrás: KSH

Összességében a 2022 utáni időszak adatai alapján megállapítható, hogy a magyar demográfiai folyamatokban ismét markáns visszaesés figyelhető meg mind a gyermekvállalási, mind a házasságkötési indikátorok területén. A kedvezőtlen trendek arra utalnak, hogy a korábbi évek intenzív családpolitikai intézkedései elérték korlátaikat, és önmagukban nem képesek ellensúlyozni azokat a strukturális társadalmi és gazdasági tényezőket, például a bizonytalan jövőkép, a lakhatási nehézségek vagy a munka és magánélet összehangolásának problémái, amelyek alapvetően meghatározzák a családalapítási döntéseket Magyarországon.

Mit hoz a jövő a családtámogatások terén?

Az újonnan megválasztott Tisza-kormány a családtámogatások területén több, jövőbe mutató intézkedést helyezett kilátásba, amelyeket érdemes kritikus szemmel értékelni. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó vállalás a családi pótlék megduplázása, ami hosszú idő után jelenthetne érdemi változást a magyar családok helyzetében.

Emellett a kormány növelné a családi adókedvezményt azok számára, akik korábban kevésbé voltak fókuszban, így például a fogyatékos gyermeket nevelők, az egyszülős, valamint az egygyermekes családok körében. A tervek között szerepel továbbá az apaszabadság kiterjesztése, valamint bizonyos szociális ellátások, köztük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény emelése is, amelyek elsősorban a leginkább rászorulókat célozzák.

A Tisza programja egy befogadóbb és kevésbé megosztott Magyarország képét rajzolja fel, ugyanakkor az intézkedések gyakorlati megvalósításánál kulcskérdés lesz az állami költségvetés teherbíró képessége.

