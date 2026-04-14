Magyar Péter bejelentette: sajtótájékoztatót tart, miután találkozott Sulyok Tamással

Magyar Péter szerdán, 10 órakor találkozik Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában. A Tisza Párt elnöke a megbeszélést követően a Sándor-palota előtt doorstep sajtótájékoztatón számol be a találkozóról.

Levelet kaptam a köztársasági elnöktől. Ott leszek szerdán

- írta a pártelnök hétfő este annak kapcsán, hogy az államfő nem sokkal korábban Facebook-bejegyzésben közölte:

a szerdai napra személyes egyeztetésre hívtam az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit.

Magyar Péter úgy fogalmazott: Magyarország érdeke a mielőbbi kormányzati átadás-átvétel és az új kormány beiktatása.

A Tisza Párt elnöke a vasárnap esti győzelmi beszédében, majd a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján is egyértelmű elvárásokat fogalmazott meg a köztársasági elnökkel szemben. Azt kérte, hogy

a lehető leghamarabb hívja össze a parlament alakuló ülését, és kérje fel őt kormányalakításra. Ezt követően pedig távozzon a posztjáról.

Ám a köztársasági elnök utóbbit a jelek szerint nem teszi meg, a Sándor Palota úgy fogalmazott:

a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza.

Ez erős utalás arra, hogy Sulyok Tamás nem tesz eleget a lemondását követelő felszólításoknak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert