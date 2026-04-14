LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Portfolio
Szerdán folytatódik a csökkenés a nagykereskedelmi árak tekintetében, írja a holtankoljak.

Ezúttal a benzin piaci ára is csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára pedig tovább csökken bruttó 6 forinttal.

2026.04.14-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 689 Ft/liter
  • Gázolaj: 779 Ft/liter
Kapcsolódó cikkünk

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Portfolio Investment Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter
