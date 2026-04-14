LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.38%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés
Gazdaság

Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés

Portfolio
A tavaly októberi 2,1%-ról 1,7%-ra rontotta a magyar gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzését kedden a Nemzetközi Valutaalap (IMF). A szervezet szakemberei szerint a folyó fizetési mérleg egyenlege a korábban vártnál rosszabb lehet, és magasabb lehet az infláció.

Kedden tette közzé friss World Economic Outlook (WEO) kiadványát az IMF, melyben frissítették a tagországokra vonatkozó makrogazdasági előrejelzéseket. Az évente kétszer megjelenő kiadványt legutóbb tavaly októberben publikálták,

azóta a legfontosabb fejlemény a közel-keleti háború kitörése volt.

A háború miatt megugró energiaárak az egész világon magasabb inflációhoz vezethetnek, emellett a jelentős energiaimportra szoruló országok külső egyensúlyi pozíciója romolhat.

Magyarország esetében a Valutaalap szakértői a korábbi 2,1% után már csak 1,7%-os GDP-növekedésre számítanak 2026-ban, majd ez jövőre gyorsulhat 2 százalékra. Ezzel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a piaci elemzők után az IMF is érezhetően rontotta növekedési becslését.

Brutális mennyiségű pénz zúdulhat Magyarországra Magyar Péter győzelme után – beindultak a befektetők

Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal

Karácsony Gergely: kormányzati beavatkozás nélkül nem tudjuk zárni az évet

Azonban nem csak a növekedésben változott kedvezőtlen irányba az IMF előrejelzése, a folyó fizetési mérleg egyenlege a korábbi 0,9%-os többlet helyett 0,4%-os hiányt mutathat a magasabb energiaárak eredményeként. Az infláció pedig 3,8% lehet éves átlagban a korábban várt 3,5%-kal szemben.

Az IMF előrejelzései Magyarországgal kapcsolatban (százalék)
  2026 2027
  2025. okt. 2026. ápr. Változás 2026. ápr.
GDP-változás 2,1 1,7 -0,4 2,0
Infláció (éves átlag) 3,5 3,8 0,3 3,5
Fizetési mérleg egyenlege (a GDP arányában) 0,9 -0,4 -1,3 0,4
Munkanélküliség 4,2 4,2 0,0 4,0
Forrás: IMF, Portfolio

A jelenlegi előrejelzést még a vasárnapi parlamenti választások előtt készítette az IMF, így a Tisza Párt kétharmados győzelmének lehetséges gazdasági hatása ebben még nem szerepel.

