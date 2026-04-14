Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés

Kedden tette közzé friss World Economic Outlook (WEO) kiadványát az IMF, melyben frissítették a tagországokra vonatkozó makrogazdasági előrejelzéseket. Az évente kétszer megjelenő kiadványt legutóbb tavaly októberben publikálták,
azóta a legfontosabb fejlemény a közel-keleti háború kitörése volt.
A háború miatt megugró energiaárak az egész világon magasabb inflációhoz vezethetnek, emellett a jelentős energiaimportra szoruló országok külső egyensúlyi pozíciója romolhat.
Magyarország esetében a Valutaalap szakértői a korábbi 2,1% után már csak 1,7%-os GDP-növekedésre számítanak 2026-ban, majd ez jövőre gyorsulhat 2 százalékra. Ezzel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a piaci elemzők után az IMF is érezhetően rontotta növekedési becslését.
Azonban nem csak a növekedésben változott kedvezőtlen irányba az IMF előrejelzése, a folyó fizetési mérleg egyenlege a korábbi 0,9%-os többlet helyett 0,4%-os hiányt mutathat a magasabb energiaárak eredményeként. Az infláció pedig 3,8% lehet éves átlagban a korábban várt 3,5%-kal szemben.
|Az IMF előrejelzései Magyarországgal kapcsolatban (százalék)
|2026
|2027
|2025. okt.
|2026. ápr.
|Változás
|2026. ápr.
|GDP-változás
|2,1
|1,7
|-0,4
|2,0
|Infláció (éves átlag)
|3,5
|3,8
|0,3
|3,5
|Fizetési mérleg egyenlege (a GDP arányában)
|0,9
|-0,4
|-1,3
|0,4
|Munkanélküliség
|4,2
|4,2
|0,0
|4,0
|Forrás: IMF, Portfolio
A jelenlegi előrejelzést még a vasárnapi parlamenti választások előtt készítette az IMF, így a Tisza Párt kétharmados győzelmének lehetséges gazdasági hatása ebben még nem szerepel.
