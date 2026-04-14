Megszólalt az MKIK a Tisza Párt győzelméről

A parlamenti választásokat követően az MKIK vezetése megköszöni a leköszönő kormánynak az elmúlt másfél éves munkát, gratulál a választáson győztes, kormányt alakító Tisza Pártnak és az új kamarai vezetés által meghirdetett szellemben várja az alakuló kormánnyal a közös gondolkodást, dinamikus közös cselekvést a magyar gazdaság új pályára állítása érdekében - közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Másfél évvel ezelőtt a kamarai tisztújítások alkalmával új vezetést választott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), gyakorlatilag kétharmados felhatalmazással. Az új vezetés új szemlélettel közelítette meg feladatait, a vállalkozókat helyezte a középpontba és új szellemiségű együttműködési megállapodást kötött a kormánnyal, világos célokkal, fejezetekre és feladatokra lebontva. A cél a tudás alapú gazdaság megteremtése, amit egy három pillérre épülő – szakképzés, felnőttképzés, egyetemi képzés - tudás alapú kamara tud a legjobban segíteni, írja az MKIK.

Az MKIK és a német, illetve osztrák hagyományokra épülő hazai gazdasági kamarák hálózata közel egymillió vállalkozást képvisel. Köztestületként, számos vállalkozókat segítő feladata mellett – mint gazdaságfejlesztési és vállalkozásokat segítő, szakképzési és oktatási, nyilvántartási és igazgatási feladok, illetve gazdasági tájékoztatást és kutatásokat, közfeladatként ellátott tevékenységeket végez - egyik fő feladata a magyar gazdaság általános érdekeinek képviselete. Ez a státusz felelősséget jelent: a kamara feladata, hogy a részérdekeken túl a magyar gazdaság egészének hosszú távú érdekeit tartsa szem előtt.

Éppen ezért komoly műhelymunka keretén belül a magyar gazdaság lehetőségeinek vizsgálata folyik a kamarában és mélyreható elemzések születnek. A legutóbbi április 2-án Pályamódosítás kontra stagnálás – A magyar gazdaság előtt álló stratégiai döntések címet viselte és először a portfolio.hu portálon jelent meg a sajtóban.

A műhelymunka keretén belül a magyar gazdaság több meghatározó szereplőjét is megkérdeztük. A kamara vezetése, többek között felhívja a figyelmet arra, hogy a makroökonómiai mutatók fontosak lehetnek, de azt nem mutatják meg, hol keletkezik valójában a gazdasági teljesítmény, és ami ennél is lényegesebb: merre tart, és merre tarthat a fejlődési pálya.

Az elemzés erre a lehetséges fejlődési pályára tesz javaslatot, célja az érdemi közpolitikai vita elősegítése. A kamarai rendszer, köztestületi feladatából fakadóan, ebben a folyamatban aktív partnere a vállalkozói közösségnek, a kormányzatnak és minden olyan szereplőnek, aki a minőségi növekedés és az intézményi megújulás mellett elkötelezett, zárul az MKIK közleménye.