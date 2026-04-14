LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólaltak az oroszok Magyar Péter kritikája után: váratlan üzenetet küldtek a hazai gigaberuházásról
MTI
A Roszatom kész alátámasztani a Paks-2 projekt hatékonyságát, az ár és egyéb paraméterek indokoltságát - jelentette ki Alekszandr Lihacsov, az orosz nukleáris energetikai állami vállalat vezérigazgatója keddi kairói sajtótájékoztatóján.
Halljuk, hogy érdeklődés van a projektünk iránt, mert a győztes párt elnöke (Magyar Péter) már többször is kiejtette a projektünk nevét, a többi között kissé kritikus hangnemben, mondjuk az ár tekintetében"

- mondta.

Lihacsov azt hangoztatta, hogy a projektnek köszönhetően Magyarország energiaellátásának több mint 70 százalékát stabilan az atomenergia fogja biztosítani, ami nemcsak az ország saját energiaellátására, hanem a villamosenergia európai exportjára is lehetőséget nyújt, ami önállóságot és versenyképességet biztosít a magyar államnak. A vezérigazgató szerint a Paks-2 atomerőművel kapcsolatos döntéseket, beleértve azokat, amelyek az árra vonatkoznak, nyilvánosan hozták meg, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) együttműködve.

Bármilyen kérdésre válaszolunk (Paks-2-ről), az ár szempontjából is"

- hangoztatta.

Természetesen le kell tennünk a vizsgát, a szó jó értelmében. A vizsgát a projekt hatékonyságából, az árának és egyéb paramétereinek megalapozottságából. Teljesen készen állunk erre a vizsgára"

- mondta.

Hozzátette, hogy bizonyos értelemben Magyarország is vizsgát fog tenni a "világ egyik legnagyobb szabású, modern energetikai projektjének komoly előmozdításából".

A 2014-ben megkötött, 12,5 milliárd euró értékű kétoldalú megállapodás értelmében a Roszatom két új, egyenként 1,2 gigawatt teljesítményű VVER-reaktort épít fel Pakson. A blokkok várhatóan 2030-2031-re készülnek el.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

