LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Nagy a baj a magyar benzinnel: pillanatok alatt elpárolgott a stratégiai tartalékok 80 százaléka
Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban, derül ki az MSZKSZ friss adataiból. A hatósági árak okozta importkiesés miatt a kormány felszabadította a tartalékokat, ennek következtében a gázolaj- és benzinkészletek alig egy hónap alatt a töredékükre apadtak.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint a magyar kőolajtartalék már februárban is 2015 óta nem látott mélyponton volt, az igazán drasztikus zuhanást azonban a feldolgozott termékek szenvedték el. Az iráni konfliktus kirobbanása után a kormány felszabadította a hazai gázolaj- és benzintartalékokat; erre elsősorban az üzemanyagok hatósági ára miatt volt szükség, a rögzített, alacsony kiskereskedelmi árak miatt ugyanis az import gyakorlatilag leállt. Ezzel párhuzamosan a hazai fogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét.

A készletek apadása mostanra súlyos méreteket öltött: március végére a gázolajtartalék 144 ezer tonnára esett vissza. Ez 400 ezer tonnás csökkenést jelent a februári szinthez képest, vagyis a teljes készlet közel háromnegyedét feléltük. A benzinnél még súlyosabb a helyzet:

az egy hónappal korábbi 270 ezer tonnás mennyiségből alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos zuhanásnak felel meg.

A fogyás rendkívüli ütemét jól mutatja, hogy az országos ellátásbiztonságot jelző készletnapok száma egy hónap alatt 47 nappal csökkent. Ha az apadás az elmúlt időszakhoz hasonló dinamikával folytatódott, könnyen előfordulhat, hogy hamarosan teljesen kimerültek a hazai stratégiai üzemanyagkészletek.

Még több Gazdaság

Forrás: MSZKSZ

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility