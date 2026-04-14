Nagy a baj a magyar benzinnel: pillanatok alatt elpárolgott a stratégiai tartalékok 80 százaléka

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint a magyar kőolajtartalék már februárban is 2015 óta nem látott mélyponton volt, az igazán drasztikus zuhanást azonban a feldolgozott termékek szenvedték el. Az iráni konfliktus kirobbanása után a kormány felszabadította a hazai gázolaj- és benzintartalékokat; erre elsősorban az üzemanyagok hatósági ára miatt volt szükség, a rögzített, alacsony kiskereskedelmi árak miatt ugyanis az import gyakorlatilag leállt. Ezzel párhuzamosan a hazai fogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét.
A készletek apadása mostanra súlyos méreteket öltött: március végére a gázolajtartalék 144 ezer tonnára esett vissza. Ez 400 ezer tonnás csökkenést jelent a februári szinthez képest, vagyis a teljes készlet közel háromnegyedét feléltük. A benzinnél még súlyosabb a helyzet:
az egy hónappal korábbi 270 ezer tonnás mennyiségből alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos zuhanásnak felel meg.
A fogyás rendkívüli ütemét jól mutatja, hogy az országos ellátásbiztonságot jelző készletnapok száma egy hónap alatt 47 nappal csökkent. Ha az apadás az elmúlt időszakhoz hasonló dinamikával folytatódott, könnyen előfordulhat, hogy hamarosan teljesen kimerültek a hazai stratégiai üzemanyagkészletek.
