LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.29%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció
Gazdaság

Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció

Portfolio
A várakozásoktól elmaradt az amerikai termelői infláció, de összességében így is nagy az emelkedés az előző hónaphoz képest.

Az amerikai termelői infláció márciusban 4% lett az előző havi 3,4% után (várakozás: 4,6%). A termelői maginfláció 3,8% volt az előző havi 3,9%-ot kvöetően (várakozás: 4,1%).

Egyik szemünk sír, a másik nevet.

Egyfelől a bejövő adat nagy emelkedést mutat az előző hónaphoz képest, de érdemben elmarad attól amit az elemzők vártak.

Ugyanakkor az április hónap egyelőre nem hoz tartós megnyugvást, ami növeli annak az esélyét, hogy az áprilisi adat még magasabb lesz.

Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal

Zelenszkij: két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken

Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

