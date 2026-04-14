Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció

A várakozásoktól elmaradt az amerikai termelői infláció, de összességében így is nagy az emelkedés az előző hónaphoz képest.

Az amerikai termelői infláció márciusban 4% lett az előző havi 3,4% után (várakozás: 4,6%). A termelői maginfláció 3,8% volt az előző havi 3,9%-ot kvöetően (várakozás: 4,1%).

Egyik szemünk sír, a másik nevet.

Egyfelől a bejövő adat nagy emelkedést mutat az előző hónaphoz képest, de érdemben elmarad attól amit az elemzők vártak.

Ugyanakkor az április hónap egyelőre nem hoz tartós megnyugvást, ami növeli annak az esélyét, hogy az áprilisi adat még magasabb lesz.

