Német cégek: a kormányváltás után Magyarország szakíthat az EU-s belső piac szabályainak megsértését jelentő gazdaságpolitikával

Magyar Péter választási győzelmét a Német Kelet-Bizottság alelnöke, Philipp Haußmann olyan fordulatként értékelte, amely új lendületet adhat a német–magyar gazdasági kapcsolatoknak, és a jogállamiság, valamint a kiszámíthatóbb befektetési környezet megerősítését hozhatja. A megválasztott miniszterelnök szerint Németország Magyarország legfontosabb partnere, és a Tisza-kormány célja a megromlott kétoldalú viszony helyreállítása, illetve minden befektető számára azonos, jogbiztonságon alapuló feltételek garantálása.

„Magyar Péter egyértelmű választási győzelme új lehetőséget kínál a német–magyar gazdasági kapcsolatok további elmélyítésére” – fogalmazott a magyar választások eredményére reagálva a Német Gazdaság Kelet-Bizottsága (Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft) alelnöke, Philipp Haußmann a szervezet közleményében.

Hozzátette, hogy

bizakodunk abban, hogy a kormányváltás után Magyarország visszatér arra az útra, amely az országot 2004-es EU-csatlakozása után olyan sikeressé tette.

Az alelnök szerint az új kormányhoz „a gazdaságpolitika új irányvonalára vonatkozó remény” is kapcsolódik, amelynek része „egy egyértelmű európai irányvonal, a jogállamiság megerősítése, valamint a hazai és külföldi vállalkozások számára megbízható befektetési feltételek.” Haußmann úgy látja, hogy Magyar győzelme

azt ígéri, hogy elfordulnak attól a gazdaságpolitikától, amelyet az utóbbi időben a növekedés stagnálása, a nepotizmus, a korrupció és az európai belső piac szabályainak megsértése jellemezte.

A Kelet-Bizottság alelnöke azt is hangsúlyozta, hogy „ez az új irányvonal elengedhetetlen feltétele a több külföldi befektetésnek”, és kiemelte: „az EU megbízható partnereként és erős ipari központként Magyarország – hasonlóan Lengyelországhoz – fontos szerepet játszhat az európai versenyképesség erősítésében.”

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök ezzel párhuzamosan arról beszélt hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy Németország Magyarország legfontosabb partnere, amelyhez szoros történelmi szövetség fűzi az országot, és ahol sok magyar dolgozik, miközben a német vállalatok a legjelentősebb befektetők közé tartoznak. Jelezte, hogy

az elmúlt években megromlott kétoldalú kapcsolatokat a Tisza-kormány szoros együttműködéssel kívánja helyreállítani.

Hangsúlyozta, hogy a német befektetők jelentős szerepet játszanak a magyar gazdaság erősítésében, ugyanakkor voltak olyan cégek, amelyeket szerinte igaztalanul ért hátrányos megkülönböztetés; az új kormány ezzel szemben minden befektető számára egyenlő feltételeket ígér. Hozzátette, hogy

a magyar vállalkozások támogatása mellett a [felálló Tisza-kormány] azt szeretné elérni, hogy Magyarországon ismét a jogállamiság, a kiszámíthatóság és a jogbiztonság határozza meg a gazdasági környezetet.

