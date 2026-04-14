Olcsó üzemanyaggal éljük fel a készletet Magyarországon – súlyos örökséget kap a Tisza

A mesterségesen lenyomott üzemanyagárak miatt a stratégiai készletekből tartják életben a magyar piacot, miközben a visszapótlás már most megindult, és várhatóan jóval drágább lesz, mint amennyiért az üzemanyag most a rendszerbe kerül. Ez nemcsak az ellátás fenntarthatóságát veti fel, hanem azt is, hogy végső soron ki fizeti meg a különbséget – és milyen mozgástere marad ebben a helyzetben a Tisza-kormánynak.

Így működik most a magyar üzemanyagpiac

A közel-keleti háború elmérgesedését követően kilőtt a kőolaj világpiaci ára, ez szinte azonnal megjelent a hazai töltőállomások jegyzéseinél is: rohamosan drágulni kezdett a benzin és a gázolaj.

Erre reagálva a magyar kormány március 9-én védett árat, vagyis ársapkát vezetett be az üzemanyagoknál, a rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

A rendszer úgy működik, hogy a Fidesz-kormány teljes egészében felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd pedig

a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek,

akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.

Egész pontosan a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) nettó 251 forinton adja ki a nagykereskedőnek a benzin literjét és ezt 286 forinton adhatja tovább a nagykereskedő a kiskereskedőnek, illetve nettó 280 forinton adja oda a dízel literjét a nagykereskedőnek és ezt 315 forinton adhatja tovább a kiskereskedőnek.

Mi a baj a rendszerrel?

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport vélhetően jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben – ezzel kapcsolatos hivatalos adatokat egyelőre nem közölt a KSH, de a G7 például tényként kezeli. Az mindenesetre nagy bizonyossággal állítható, hogy a hazai benzinfogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét.

Ez azért biztos, mert az MSZKSZ friss adataiból látszik, hogy

TÖRTÉNELMI MÉLYPONTRA ZUHANT MAGYARORSZÁG STRATÉGIAI ÜZEMANYAG- ÉS KŐOLAJKÉSZLETE MÁRCIUSBAN.

Fontos kiegészítés: attól, hogy az olaj-és olajtermékek kikerültek a stratégiai készletekből, nem azt jelenti, hogy teljes mértékig felhasználták őket, hiszen valószínűleg ennek egy része még a Molnál van feldolgozás alatt, vagy a töltőállomás-hálózatban vár értékesítésre. Holoda Attila energiapiaci szakértő szerint egy tavaszi hónapban az átlagos fogyasztás nagyjából 320 kilotonna gázolaj és 120 kilotonna benzin. A feltöltést egyébként már elkezdték, erről nemrég tett ki hivatalos közleményt az MSZKSZ.

Mindenesetre az MSZKSZ által átadott mennyiségeket záros határidőn belül vissza kell pótolni, a nyakunkon lévő végső elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Ebben a tekintetben nem valami fényes a helyzet.

A holtankoljak legfrissebb adatai szerint ugyanis

a 95-ös benzin piaci ára mától 91 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára,

a gázolaj piaci ára pedig jelenleg 158 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára.

Ez nem lesz szép

Ahogy tehát láthattuk,

a jelenlegi rendszerben a stratégiai készletek a piacinál jóval alacsonyabb áron kerülnek a benzinkutakra,

a mostani magyar, a szabad piaci körülményektől eltérített helyzet nem kedvez az importnak,

ezért az üzemanyagkészletek hamarosan akár teljesen el is fogyhatnak,

a feltöltést tehát mielőbb meg kell tenni, ezt már el is kezdték.

Márpedig ha a stratégiai készletek kötelező visszapótlása drága lesz (spoiler alert: az lesz), akkor felmerül a kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a különbséget:

megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?

Bár ezt a nehéz helyzetet nem a Tisza kormánya okozta, de nekik kell megoldaniuk.

Most pedig nézzük meg, hogy eddig mit kommunikált az üzemanyagpiacról a Tisza.

Mit mondott eddig a Tisza az üzemanyagpiacról?

Az alábbiakban felsoroljuk a Tisza-kormány elmúlt hónapokban tett, illetve az április 13-i győzelem utáni sajtótájékoztatóból nyilvánosan azonosítható üzeneteit, amelyek az üzemanyagpiacot érintik:

Március elején azonnali adócsökkentésre és 480 forintos benzinárstopra hívta fel az akkori kormánypárt figyelmét a Tisza párt.

hívta fel az akkori kormánypárt figyelmét a Tisza párt. Ezt követően a kormány védett áras intézkedését elégtelennek minősítették, mivel az adóoldalhoz nem nyúltak ezzel a megoldással. Magyar Péter akkor azt mondta, hogy az üzemanyagokat továbbra is nagyon magas adó terheli, és szerinte adócsökkentéssel akár 50-100 forinttal olcsóbb lehetne a benzin és a dízel.

A nyilvános kommunikációban tehát az üzemanyagpiacnál rövid távon fogyasztóvédelmi-válságkezelő logika várható:

adócsökkentés, szükség esetén további állami beavatkozások.

Viszont külön, részletesen kidolgozott közép- vagy hosszú távú üzemanyagpiaci reformterv – például jövedékiadó-menetrend, kutak szabályozása, készletezési rendszer vagy Mol-kiskút viszonyrendszerre vonatkozó konkrét terv – a Tisza közzétett programjában egyelőre nem található.

Tényleg jöhet az adócsökkentés?

Holoda Attila szerint több mód is rendelkezésre állhat az üzemanyagpiaci beavatkozásra, amelyek nem lennének (vagy lettek volna) olyan károsak, mint a jelenleg élő rendszer. Szerinte például le lehene vinni az áfát 5 százalékra, ideiglenesen el lehet volna törölni a kiskereskedelmi különadót és az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerből adódó terhet (amit egyébként sem szokás az üzemanyag árába beépíteni), illetve akár a készletezési díjat is csökkenteni lehetett volna a célzott, védett ár eléréséhez.

Ez viszont nem feltétlenül ilyen egyszerű:

bármilyen, az üzemanyagpiacokat érintő adócsökkentésre jelenleg nincs mozgástér a költségvetésben.

Ezért ha meg is valósul ilyen teherkönnyítés, akkor az ezzel járó adóbevétel-kiesés következményeivel tisztában kell lenni:

vagy ezzel a hatással romlik a költségvetés egyenlege, vagy ha az új kormány tartani akarja a költségvetés egyenlegét, akkor az adócsökkentésnek helyet kell csinálnia ellentételező intézkedéssel, vagy az első 2 opció együttesen.

Fontos megemlíteni, hogy 2025-ben az üzemanyagok jövedéki adójából 955 milliárd forint folyt be, tavaly pedig az áfa-bevétel a benzin és a dízel értékesítéséből körülbelül 500 milliárd forintra rúgott. Jól látható, hogy

egy szemmel látható adókulcs-csökkentés ezen két adónem esetében akár (több) százmilliárd forintos nagyságrendű kiesést is okozhat az államkassza bevételi oldalán. Ahogy említettük, erre jelenleg nincs meg a fedezet, ezért a könnyítés kivitelezését finoman szólva is jelentős kockázatok övezik.

Ami sokat segíthet: a forint

Javíthatja valamelyest a Tisza mozgásterét az üzemanyagpiaci nehézségek kezelésében, hogy a piac már a választás előtt is részben a párt győzelmére pozicionálta a magyar eszközöket, ami az elmúlt hetekben a forint erősödésében is megjelent.

A választási győzelem után pedig tovább gyorsult ez a folyamat:

a forint a dollárral szemben négyéves csúcs közelébe, az euróval szemben pedig közel hároméves csúcsra erősödött.

Ez azért fontos, mert a kőolaj és a kőolajtermékek világpiaci ára jellemzően dollárhoz kötött, így a forint erősödése mérsékelheti a biztonsági készletek visszapótlásának forintban számolt költségét. Az MSZKSZ – és az állami kezesség miatt áttételesen az állam is – így kedvezőbb devizakörnyezetben finanszírozhatja a visszapótlást.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

