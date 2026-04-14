„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét

Egyelőre megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy amennyire értjük, hajlandó pragmatikus párbeszédet folytatni

- mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Magyar Péterről. Hozzátette, hogy orosz részről szintén megvan a kölcsönös szándék, és a továbbiakban az új magyar kormány konkrét lépéseiből fognak kiindulni.

Moszkva ugyanakkor egy nappal korábban nem gratulált Magyar győzelméhez. Sőt, Peszkov egyértelművé tette, hogy

Magyarország elveszítette különleges státuszát, és a többi európai országgal együtt a „barátságtalan országok” kategóriájába került.

Ez a kijelentés azért sántít, mert hivatalosan Magyarország már 2023 márciusa óta a „barátságtalan országok” listáján van. Persze a barátságtalanságnak is vannak fokozatai. Könnyen elképzelhető, hogy a fenti kijelentésre az késztette Peszkovot, hogy eszébe jutott, mennyivel barátságtalanabb lesz az amúgy eleve barátságtalan helyzet Szijjártó Péter külügyminiszter barátságos telefonjai nélkül.

A Guardian értelmezése szerint Moszkva igyekszik bagatellizálni egy fontos európai szövetségese elvesztését. A hangnem emlékeztet arra, ahogyan a Kreml Aszad bukása után próbált gyorsan távolságot tartani a volt szíriai elnöktől.

Soha nem voltunk barátok Orbánnal

- jelentette ki Peszkov. Egyúttal hozzátette, hogy Oroszország nyitott marad a párbeszédre és a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére Budapesttel.

Magyar Péter első nyilatkozataiban jelezte, hogy nem várható drámai szakítás Oroszországgal. Pragmatikus külpolitikát ígért: Magyarország továbbra is vásárol majd orosz olajat, és óvatos marad az ukrajnai kérdésben, miközben újrarendezi nyugati kapcsolatait.

A földrajzot még mi sem tudjuk megváltoztatni. Oroszország itt marad, Magyarország itt marad, mindent el fogunk követni a diverzifikáció érdekében, de ez nem azt jelenti, hogy le fogunk válni.

„Mindig a lehető legolcsóbban, a legbiztonságosabban fogjuk beszerezni az olajat” - mondta az új miniszterelnök. Magyarország ugyanis több mint nyolcvan százalékban függ az orosz földgáztól és kőolajtól.

Az új kormányfő ugyanakkor világossá tette, hogy

nem kívánja betölteni azt a szerepet, amelyet elődje játszott Putyin számára.

Egyértelműen kijelentette, hogy Oroszországot tekinti agresszornak az Ukrajna elleni háborúban.

„Ha Putyin felhív, fel fogom venni a telefont, de nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni” - mondta a Tisza elnöke. Ha mégis megtörténne, azt mondaná neki, hogy „legyen szíves négy év után befejezni az öldöklést és lezárni a háborút, aminek az oroszok számára sincs értelme. Valószínűleg rövid telefonbeszélgetés lenne, ettől még remélem, hogy Putyin rákényszerül arra, hogy lezárja a háborút."

A lap szerint ez éles váltás Orbán retorikájához képest, aki egy kiszivárgott telefonbeszélgetés tanúsága szerint egyenesen azt mondta az orosz elnöknek: „Bármiben, amiben segítségre lehetek, rendelkezésre állok." A Guardian megemlíti továbbá, hogy Orbán kormánya emellett éveken át szisztematikusan gyengítette az Európai Unió Oroszországgal szembeni fellépését. Szorgalmazta a szankciók enyhítését, rendszeresen blokkolta a Kijevnek szánt segélyeket, legutóbb pedig megvétózott egy 90 milliárd eurós uniós hitelt is.

A Kreml számára a magyar választási eredmény kijózanító pillanat volt - véli Alekszandr Baunov, a Carnegie Nemzetközi Békealapítvány elemzője. Szerinte Orbán bukása megerősíti azt a keményvonalasok körében régóta élő nézetet, hogy kockázatos stratégia Kreml-barát vezetőkre fogadni Európában. A demokratikus rendszerek ugyanis hirtelen kormányváltásokat is produkálhatnak.

Moszkvában a tanulság az, hogy csak a valóban tekintélyelvű rendszerek megbízható partnerek. Az a remény, hogy a Nyugat egyszer majd Oroszországra fog hasonlítani, csupán illúzió

- mondta Baunov, hozzáfűzve, hogy ez a lecke Donald Trumpra is vonatkozik.

Az orosz háborús bloggerek és kommentátorok körében az az általános következtetés kristályosodott ki, hogy Moszkva az ukrajnai háborúban kizárólag magára számíthat.

Sem a magyarok, sem a szlovákok, sem bárki más nem fogja helyettünk áttörni az ellenség védelmi vonalait

- írta Alekszandr Koc, a Kreml-közeli Komszomolszkaja Pravda tudósítója. Utalásában Robert Ficót is megemlítette, aki mostantól az uniós blokk leginkább Moszkva-barát vezetőjének számít.

"A háború ötödik évében már világosnak kellene lennie, hogy a külső tényezők csak közvetett hatással vannak az ukrajnai helyzetünkre" - tette hozzá a tudósító.

