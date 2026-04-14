„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét

Egyelőre megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy amennyire értjük, hajlandó pragmatikus párbeszédet folytatni
- mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Magyar Péterről. Hozzátette, hogy orosz részről szintén megvan a kölcsönös szándék, és a továbbiakban az új magyar kormány konkrét lépéseiből fognak kiindulni.
Moszkva ugyanakkor egy nappal korábban nem gratulált Magyar győzelméhez. Sőt, Peszkov egyértelművé tette, hogy
Magyarország elveszítette különleges státuszát, és a többi európai országgal együtt a „barátságtalan országok” kategóriájába került.
Ez a kijelentés azért sántít, mert hivatalosan Magyarország már 2023 márciusa óta a „barátságtalan országok” listáján van. Persze a barátságtalanságnak is vannak fokozatai. Könnyen elképzelhető, hogy a fenti kijelentésre az késztette Peszkovot, hogy eszébe jutott, mennyivel barátságtalanabb lesz az amúgy eleve barátságtalan helyzet Szijjártó Péter külügyminiszter barátságos telefonjai nélkül.
A Guardian értelmezése szerint Moszkva igyekszik bagatellizálni egy fontos európai szövetségese elvesztését. A hangnem emlékeztet arra, ahogyan a Kreml Aszad bukása után próbált gyorsan távolságot tartani a volt szíriai elnöktől.
Soha nem voltunk barátok Orbánnal
- jelentette ki Peszkov. Egyúttal hozzátette, hogy Oroszország nyitott marad a párbeszédre és a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére Budapesttel.
Magyar Péter első nyilatkozataiban jelezte, hogy nem várható drámai szakítás Oroszországgal. Pragmatikus külpolitikát ígért: Magyarország továbbra is vásárol majd orosz olajat, és óvatos marad az ukrajnai kérdésben, miközben újrarendezi nyugati kapcsolatait.
A földrajzot még mi sem tudjuk megváltoztatni. Oroszország itt marad, Magyarország itt marad, mindent el fogunk követni a diverzifikáció érdekében, de ez nem azt jelenti, hogy le fogunk válni.
„Mindig a lehető legolcsóbban, a legbiztonságosabban fogjuk beszerezni az olajat” - mondta az új miniszterelnök. Magyarország ugyanis több mint nyolcvan százalékban függ az orosz földgáztól és kőolajtól.
Az új kormányfő ugyanakkor világossá tette, hogy
nem kívánja betölteni azt a szerepet, amelyet elődje játszott Putyin számára.
Egyértelműen kijelentette, hogy Oroszországot tekinti agresszornak az Ukrajna elleni háborúban.
„Ha Putyin felhív, fel fogom venni a telefont, de nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni” - mondta a Tisza elnöke. Ha mégis megtörténne, azt mondaná neki, hogy „legyen szíves négy év után befejezni az öldöklést és lezárni a háborút, aminek az oroszok számára sincs értelme. Valószínűleg rövid telefonbeszélgetés lenne, ettől még remélem, hogy Putyin rákényszerül arra, hogy lezárja a háborút."
A lap szerint ez éles váltás Orbán retorikájához képest, aki egy kiszivárgott telefonbeszélgetés tanúsága szerint egyenesen azt mondta az orosz elnöknek: „Bármiben, amiben segítségre lehetek, rendelkezésre állok." A Guardian megemlíti továbbá, hogy Orbán kormánya emellett éveken át szisztematikusan gyengítette az Európai Unió Oroszországgal szembeni fellépését. Szorgalmazta a szankciók enyhítését, rendszeresen blokkolta a Kijevnek szánt segélyeket, legutóbb pedig megvétózott egy 90 milliárd eurós uniós hitelt is.
A Kreml számára a magyar választási eredmény kijózanító pillanat volt - véli Alekszandr Baunov, a Carnegie Nemzetközi Békealapítvány elemzője. Szerinte Orbán bukása megerősíti azt a keményvonalasok körében régóta élő nézetet, hogy kockázatos stratégia Kreml-barát vezetőkre fogadni Európában. A demokratikus rendszerek ugyanis hirtelen kormányváltásokat is produkálhatnak.
Moszkvában a tanulság az, hogy csak a valóban tekintélyelvű rendszerek megbízható partnerek. Az a remény, hogy a Nyugat egyszer majd Oroszországra fog hasonlítani, csupán illúzió
- mondta Baunov, hozzáfűzve, hogy ez a lecke Donald Trumpra is vonatkozik.
Az orosz háborús bloggerek és kommentátorok körében az az általános következtetés kristályosodott ki, hogy Moszkva az ukrajnai háborúban kizárólag magára számíthat.
Sem a magyarok, sem a szlovákok, sem bárki más nem fogja helyettünk áttörni az ellenség védelmi vonalait
- írta Alekszandr Koc, a Kreml-közeli Komszomolszkaja Pravda tudósítója. Utalásában Robert Ficót is megemlítette, aki mostantól az uniós blokk leginkább Moszkva-barát vezetőjének számít.
"A háború ötödik évében már világosnak kellene lennie, hogy a külső tényezők csak közvetett hatással vannak az ukrajnai helyzetünkre" - tette hozzá a tudósító.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
