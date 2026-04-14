Sulyok Tamás köztársasági elnök egyértelmű üzenetben reagált Magyar Péter követelésére

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a vasárnap esti győzelmi beszédében, majd a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján is egyértelmű elvárásokat fogalmazott meg a köztársasági elnökkel szemben. Azt kérte, hogy

a lehető leghamarabb hívja össze a parlament alakuló ülését, és kérje fel őt kormányalakításra. Ezt követően pedig távozzon a posztjáról.

Ám úgy néz ki, hogy Sulyok Tamás nem fog önként távozni posztjáról. Az államfő hivatala a felvetésekre reagálva egyrészt egyértelművé tette, hogy Sulyok Tamás az alkotmányos keretekhez tartja magát. A szabályok értelmében a választást követő harminc napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését. Ennek előkészítése érdekében az elnök egyeztetéseket kezdeményez a parlamentbe bejutó minden párt vezetőjével.

A Sándor-palota közlése szerint az államfő a miniszterelnök személyére is az Alaptörvénnyel és az alkotmányos szokásokkal összhangban tesz majd javaslatot. A hivatal hangsúlyozta, hogy

a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Sulyok Tamás nem tesz eleget a lemondását követelő felszólításoknak.

