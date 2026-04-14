Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Orbán Anita, a leendő Tisza-kormány külügyminiszteri székének várományosa keddi Facebook-posztjában Magyar Péter tegnapi kijelentéséhez hasonló üzenetet fogalmazott meg. Azt írja: "tegnap és ma több forrásból is súlyos hírek érkeztek a Külgazdasági és Külügyminisztériumból: elkezdték ledarálni a szankciós anyagokhoz köthető és egyéb dokumentumokat".

A politikus szerint ez elfogadhatatlan.

"Nyomatékosan felszólítjuk Szijjártó Péter minisztert és kollégáit, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel. Emellett semmilyen elektronikus adat nyilvántartó rendszerből ne töröljenek adatokat, dokumentumokat" - húzta alá Orbán Anita, aki kiemelte azt is, hogy "aki ezzel ellentétesen cselekszik, vagy ezekben közreműködést kér, az jogellenes cselekményt követ el". Az ellenzéki politikus üzent a külügyminisztériumi kollégáknak, szerinte jogellenes utasítás megtagadásáért senkit semmilyen hátrány nem érhet mostantól.

Valamint azt kérte a KKM vezetésétől, hogy ebben az átmeneti időszakban már ne hozzon munkaügyi döntéseket elbocsátásról és kiküldetésről. "Kötelezettségvállalást pedig kizárólag akkor kössenek, ha az a működéshez elengedhetetlen, és rendes felmondással megszüntethető" - javasolta.

A Tisza Párt választási győzelmének estéjén a párt politikusai. Középen Orbán Anita.

Tanács Zoltán, a párt politikusa azt írta kedden, hogy a KKM mellett számos más közintézményből, például a közmédiából is súlyos híreket kaptak. "Elkezdtek ledarálni egy sor dokumentumot, amelyek a készítők szerint vélhetően terhelők lennének rájuk nézve" - írta a politikus, aki felszólította a közmédia vezetését, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel. Emellett semmilyen elektronikusadat-nyilvántartó rendszerből ne töröljenek adatokat, dokumentumokat.

Jogellenes utasítás megtagadásáért senkit semmilyen hátrány nem érhet. Ha csak a gyanúja felmerül ennek, kérjétek az utasítás írásba adását, azt rögzítsetek, mentsétek el. A ledarálandó dokumentumokat másoljátok le gondosan és tegyétek el. Egy megújult szemléletű, valóban közszolgálati tartalmakat gyártó, színvonalas, pártoktól független közmédiát érdemel az ország, és ilyet fogunk építeni - jelezte a politikus.