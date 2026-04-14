Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel

Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.
Donald Trump is reagált Orbán Viktor vereségére
Donald Trump egy olasz lapnak adott interjúban szólalt meg először Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban. Az amerikai elnök barátjának és jó embernek nevezte a távozó miniszterelnököt, méltatta bevándorláspolitikáját, egyúttal pedig az olasz kormányfőt is bírálta - számolt be a Telex.
Elmondták az oroszok, szerintük mi vár Paks II-re Magyar Péter kormánya alatt
Interjút adott Alekszander Uvarov orosz atomenergia-szakértő az MK.ru-nak, melyben kifejezetten Magyar Péter és a Tisza Párt Paks II-re gyakorolt hatásáról, várható intézkedéseiről beszélt.
Korlátokba ütköztek a családpolitikai intézkedések, új irányt jelent a Tisza terve
Az elmúlt négy év családpolitikájának értékelése meglehetősen komplex feladat, mivel nehezen választható le az elmúlt 16 évtől. A szociálpolitika iránya 2010 óta gyakorlatilag változatlan, mégis láthatunk 2022 óta bizonyos újításokat, melyek vélhetően összefüggenek a gazdasági változásokkal és a közelgő választásokkal. Ebben a cikkben lehetetlen lenne minden támogatási elemre kitérni, így csak a Fidesz legfőbb intézkedéseit, az államilag támogatott hitelkonstrukciókat és az adókedvezményeket, adómentességeket vesszük górcső alá és bemutatjuk, mit tanulhat ebből az új kormány.
Elkerülhető a bóvli? Megszólalt a harmadik nagy hitelminősítő is a Tisza Párt győzelme után
A vasárnapi parlamenti választások után az új magyar kormány képes lehet felszabadítani az eddig befagyasztott uniós forrásokat, ugyanakkor fontos gazdasági kihívásokkal néz szembe – írja kedden kiadott elemzésében az S&P Global Ratings. Ezzel a Fitch és a Moody’s után a harmadik nagy hitelminősítő is optimista véleményt fogalmazott meg a választások után.
Az EKB elnöke megszólalt Magyar Péterék euróbevezetési terveiről
Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde szerint Magyar Péter választási győzelme új lehetőségeket nyithat Magyarország számára az euróövezethez való csatlakozás felé, ugyanakkor a folyamat hosszú és összetett konvergenciát igényel.
Orbán Anita szerint a KKM-ben dokumentumokat darálnak
Orbán Anita, a leendő Tisza-kormány külügyminiszteri székének várományosa keddi Facebook-posztjában Magyar Péter tegnapi kijelentéséhez hasonló üzenetet fogalmazott meg. Azt írja: "tegnap és ma több forrásból is súlyos hírek érkeztek a Külgazdasági és Külügyminisztériumból: elkezdték ledarálni a szankciós anyagokhoz köthető és egyéb dokumentumokat".
A politikus szerint ez elfogadhatatlan.
"Nyomatékosan felszólítjuk Szijjártó Péter minisztert és kollégáit, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel. Emellett semmilyen elektronikus adat nyilvántartó rendszerből ne töröljenek adatokat, dokumentumokat" - húzta alá Orbán Anita, aki kiemelte azt is, hogy "aki ezzel ellentétesen cselekszik, vagy ezekben közreműködést kér, az jogellenes cselekményt követ el". Az ellenzéki politikus üzent a külügyminisztériumi kollégáknak, szerinte jogellenes utasítás megtagadásáért senkit semmilyen hátrány nem érhet mostantól.
Valamint azt kérte a KKM vezetésétől, hogy ebben az átmeneti időszakban már ne hozzon munkaügyi döntéseket elbocsátásról és kiküldetésről. "Kötelezettségvállalást pedig kizárólag akkor kössenek, ha az a működéshez elengedhetetlen, és rendes felmondással megszüntethető" - javasolta.
Tanács Zoltán, a párt politikusa azt írta kedden, hogy a KKM mellett számos más közintézményből, például a közmédiából is súlyos híreket kaptak. "Elkezdtek ledarálni egy sor dokumentumot, amelyek a készítők szerint vélhetően terhelők lennének rájuk nézve" - írta a politikus, aki felszólította a közmédia vezetését, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel. Emellett semmilyen elektronikusadat-nyilvántartó rendszerből ne töröljenek adatokat, dokumentumokat.
Jogellenes utasítás megtagadásáért senkit semmilyen hátrány nem érhet. Ha csak a gyanúja felmerül ennek, kérjétek az utasítás írásba adását, azt rögzítsetek, mentsétek el. A ledarálandó dokumentumokat másoljátok le gondosan és tegyétek el. Egy megújult szemléletű, valóban közszolgálati tartalmakat gyártó, színvonalas, pártoktól független közmédiát érdemel az ország, és ilyet fogunk építeni - jelezte a politikus.
Magyar Péter bejelentette: sajtótájékoztatót tart, miután találkozott Sulyok Tamással
Magyar Péter szerdán, 10 órakor találkozik Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában. A Tisza Párt elnöke a megbeszélést követően a Sándor-palota előtt doorstep sajtótájékoztatón számol be a találkozóról.
Ursula von der Leyen telefonált Magyar Péterrel
Az Európai Bizottság elnöke azt írta, hogy azonnali prioritásokról beszélt a Tisza Párt vezetőjével, mint például a jogállamiság visszaállítása, az európai értékekhez való visszatérés, valamint az európai beruházásokhoz való hozzáféréshez szükséges reform.
Azóta Magyar Péter is megszólalt, elmondása szerint újabb fontos telefonbeszélgetést folytatott Ursula von der Leyennel. Azt írta, hogy
elnök asszony elmondta, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.
Karácsony Gergely: kormányzati beavatkozás nélkül nem tudjuk zárni az évet
Ha az Államkincstár beszedi a fővárostól a szolidaritási hozzájárulást néhány nap múlva, akkor már az áprilisi béreket sem tudja kifizetni a főváros – derült ki Karácsony Gergely sajtótájékoztatójából. Éppen ezért arra kérte levélben a kincstár elnökét, hogy tekintsenek el az inkasszótól. A főpolgármester elmondása szerint a város számlája jelenleg több mint 6 milliárdos mínuszban áll.
Újabb hitelminősítő szólalt meg a választási eredményről: Magyarország számára pozitív a Tisza-kormány, de vannak kihívások
A hétvégi parlamenti választások után megalakuló Tisza-kormány pozitív fejlemény a magyar adósbesorolás szempontjából – olvasható a Moody’s elemzésében. A hitelminősítő szakemberei szerint az uniós források helyzete javulhat, viszont sok a kihívás az új kormány előtt.
Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig
Szolnok és Szentes polgármestere bejelentette, hogy megtagadják a szolidaritási hozzájárulás április 15-én esedékes részletének befizetését a távozó Orbán-kormánynak, inkább megvárnák Magyar Péter új kabinetjének megalakulását. Szentes polgármestere attól tart, hogy a kormányzati átadás-átvétel alatt átláthatatlan lenne, hogy mire megy el a pénz. Az önkormányzati jogkörök és adóterhek felülvizsgálatát ígérő új vezetéstől igazságosabb elosztást remélnek - számolt be a Telex.
Orbán Anitát romániai látogatásra hívta a külügyminiszter
A román külügyminiszter telefonon gratulált hétfő este Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyi vezetőjének a választási győzelemhez és romániai látogatásra hívta meg a budapesti külügyminiszeri poszt várományosát.
Oana Toiu az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: ez volt az első hivatalos kapcsolatfelvétele a szomszédos ország jövőbeli kormányának képviselőjével, amely lehetővé tette számára, hogy osztozzon vele a változás történelmi pillanatának örömében.
"Elmondtam, hogy csodálom a magyar nép, a magyar etnikumú közösségek példaértékű mozgósítását, valamint az emberekkel való közvetlen kapcsolatra épített választási kampányukat" - számolt be a román külügyminiszter.
Úgy értékelte: a magyarországi országgyűlési választás bebizonyította: a hatalmat nem lehet végtelen ideig megőrizni, attól függetlenül, mennyire erősen ellenőrzik a hatalmi gépezeteket egyes politikusok. "A polgárok hatalma szuverén, ők szavazatukon keresztül követeltek jobb jövőt, Anita pedig azt hangsúlyozta, hogy a tegnapi választás egyértelműen egy rendszerváltás" - írta Toiu.
Hozzátette: Orbán Anitával folytatott párbeszéde középpontjában Magyarország külpolitikájának új megközelítése állt, amely a kölcsönös tiszteleten és azon a közös törekvésen alapul, hogy a két ország szorosabb együttműködése révén javítsák a román és a magyar polgárok életminőségét.
"Ugyanakkor áttekintettük a nemzetközi együttműködés idén román soros elnökség alatt működő formátumait, amelyek nézetünk szerint lehetőséget teremtenek közös perspektíváink erősítésére ebben a régióban. Végezetül meghívtam Anita Orbánt, hogy látogassa meg Romániát" - zárta bejegyzését a román diplomácia vezetője. (MTI)
A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre
Robert Golob ügyvezető szlovén miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter magyarországi választási győzelméhez, és elfogadta a budapesti látogatásra szóló májusi meghívását - közölte a szlovén kormány az X-en.
Golob bejegyzésében azt írta: a beszélgetés során megállapították, hogy közös európai uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését.
A felek egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn.
Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) szűk győzelmet aratott a március 22-i szlovén parlamenti választáson, de balközép koalíciója elveszítette parlamenti többségét.
A szlovén miniszterelnök már vasárnap is gratulált Magyar Péternek, győzelmét pedig a "jobboldali populizmus felett aratott", Európa és jövője szempontjából nagy jelentőségű sikernek nevezte. (MTI)
Szerdán interjút ad Magyar Péter
Szerda reggel 7:33 és 8 óra között interjút ad Magyar Péter a Kossuth Rádiónak, majd ezt követően 8:10-től az M1 csatornának - derül ki a politikus Facebook-posztjából. A következő várható miniszterelnök másfél év után lesz a közmédia vendége.
Az interjúkat élőben tudósítjuk.
Gyors és hiteles reformokkal tudná Magyarország lebirkózni a gondjait - elemző
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme begyújtotta a forint-, a Mol-, és az OTP-rakétát, míg a NER-hez köthető 4iG, Apeninn, Opus (és egyéb) részvények árfolyama beszakadt. A miniszterelnöki poszt várományosa, Magyar Péter, jelentős vállalásokat tett - a korrupció visszaszorításán keresztül, a közmédia reformján keresztül az uniós források hazahozataláig -, és nemcsak saját listája, de az elemzők és egyes hitelminősítők is arra figyelmeztetnek, hogy az új kormány óriási kihívások elé néz. Az elkövetkező napokban, hetekben, sőt, néhány hónapban minden szem a Tisza-kormány intézkedéseire szegeződik, a Portfolio pedig elemzőket kérdez arról, a legfontosabb területeken - költségvetés, államadósság, forint, EU-s források - mi várható. Legutóbb Ioannis Gutzianas, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Tanulmányok Intézetének (wiiw) ügyvezető igazgatója és közgazdásza válaszolt kérdéseinkre.
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
Közleményt adott ki a Mészáros Csoport a hétvégi választások eredményeire reagálva, amelyben a cég kiemeli, hogy elkötelezett amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság elkötelezett szereplője maradjon, és tovább dolgozik a hazai és nemzetközi jelenlét erősítésén.
Német cégek: a kormányváltás után Magyarország szakíthat az EU-s belső piac szabályainak megsértését jelentő gazdaságpolitikával
Magyar Péter választási győzelmét a Német Kelet-Bizottság alelnöke, Philipp Haußmann olyan fordulatként értékelte, amely új lendületet adhat a német–magyar gazdasági kapcsolatoknak, és a jogállamiság, valamint a kiszámíthatóbb befektetési környezet megerősítését hozhatja. A megválasztott miniszterelnök szerint Németország Magyarország legfontosabb partnere, és a Tisza-kormány célja a megromlott kétoldalú viszony helyreállítása, illetve minden befektető számára azonos, jogbiztonságon alapuló feltételek garantálása.
Török Gábor: a választási rendszer szembefordult megvakult teremtőjével
Az elemző Facebook-bejegyzésében arról értekezett, hogy a Fidesz által kialakított, a győztesnek kedvező választási rendszer hogyan segítette kétharmadhoz ezúttal a Tiszát.
- Kiemelte, hogy a győzteskompenzáció mintegy 1 millió voksot hozhatott a Tiszának, ami 5-6 listás mandátumot jelent – enélkül kérdéses lenne a kétharmad.
- Ha maradt volna a kétfordulós választási rendszer, akkor több körzet átfordulhatott volna a Fidesz felé. Ezt arra alapozta Török, hogy több olyan választókerület is volt az idei választáson, ahol kisebb előnnyel győzött a Tisza, mint amennyit a Mi Hazánk jelöltje kapott.
Ha a Tisza jelenlegi kétharmados felhatalmazásával élve átírja a választási rendszert úgy, hogy az arányosabb legyen, akkor nem lesz realitása annak, hogy más is kétharmados felhatalmazást szerezzen önmagában.
A Tisza így bebetonozhatja azt az intézményi keretet, amelyet a következő ciklusban létrehoz.
Elkezdték az újraszámlálást Zalában
A keszthelyi körzetben megindult az újraszámolás, emiatt az NVI eggyel több mandátumot "ír jóvá" a Fidesznek, mint korábban. A feldolgozottság azonban jelenleg még nagyon alacsony, csupán 0,69 százalékos.
Reagáltak az állami szervek Magyar Péter lemondásra való felszólítására: nem mennének
A Tisza Párt elnöke győzelmi beszédében felsorolta, hogy melyik szervek vezetőjének kellene szerinte lemondania. A listában szerepelt
- a Kúria elnöke,
- az Alkotmánybíróság elnöke,
- a legfőbb ügyész,
- az Állami Számvevőszék vezetője,
- a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke
- és a Médiatanács vezetője.
Az intézmények sorra reagáltak, azonban nem tűnik úgy, hogy eleget szeretnének tenni a felszólításnak.
- A médiahatóság a Telex megkeresésére azt írta, hogy a továbbiakban is független hatóságként folytatják a munkájukat, politikai nyilatkozatokról nem foglalnak állást.
- Szintén a Telexnek reagált a GVH, amely kiemelte, hogy a törvény szerint "feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el".
- A Kúria a HVG-nek kiemelte, hogy az elnökét 9 évre az Országgyűlés választja.
- Az ÁSZ hasonlóan reagált, kiemelték, hogy a szervezet elnökét 12 évre megválasztotta a Parlament, az "ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza".
- Az Alkotmánybíróság nem reagált érdemben, azt írták, "az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait".
JD Vance: nem lepett meg Orbán Viktor veresége!
JD Vance amerikai alelnök hétfő este először szólalt meg nyilvánosan Orbán Viktor választási veresége után, és azt mondta, hogy bár szomorúan fogadta a fejleményt, nem érte váratlanul a magyar miniszterelnök bukása. Steve Bannon, Donald Trump korábbi kampánytanácsadója pedig úgy véli, hogy Orbán bukása komoly figyelmeztető jel lehet - írja a Politico.
Mi történt az elmúlt 24 órában?
A fejlemények dióhéjban:
- Tegnap reggel a forint jelentős erősödéssel reagált a kétharmados Tisza-győzelem hírére. Az euróval szemben a hazai fizetőeszköz négyéves csúcsra ugrott.
- Az állampapír-piaci hozamok 30 bázispontot csökkentek.
- A világ vezetői a protokollnak megfelelően gratuláltak a győztesnek, az EU-vezetői érthető módon a megszokottnál lelkesebben. Orbán Viktor támogatója, Donald Trump amerikai elnök viszont még mindig nem reagált a választás eredményére.
- Oroszország hűvösen fogadta az eredményt, a Kreml "rendkívül pragmatikus" kapcsolatok kialakításában bízik.
- Elkezdődött az új kormány mozgásterének feltérképezése: az elemzések megállapítják, hogy nem lesz könnyű dolga az új kormánynak. A külső gazdasági környezet nem támogatja a bő 3 éve stagnáló gazdaság élénkülését, a költségvetési gazdálkodás pedig kiigazításra vár.
- 23 olyan választókerület van, ahol kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma. Reálisan azonban 3 helyen esélyes, hogy a lakhelyüktől távol szavazók voksai fordítsanak a sorrenden - a Tisza javára.
- A keszthelyi választókörzetben az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, ezért a második helyezett jelölt kérhette a szavazatok újraszámlálását. Az első számlálás a Tisza jelöltjét hozta ki győztesnek, de az újraszámlálás miatt az NVI egyelőre hivatalosan csak 198 mandátumot "osztott ki".
- Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hogy fontos intézmények vezetőinek távozniuk kell a hivatalaikból.
- A miniszterelnök-jelölt már május elején kormányt alakítana, ezért sürgette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy minél előbb hívja össze a parlament alakuló ülését - aztán mondjon le.
- A levélszavazatok megszámlálása a vártnak megfelelően a Fidesznek kedvezett, egy mandátummal növelte parlamenti helyeinek számát, a jelenlegi állás szerint 56 képviselője lenne.
- A Tisza 136 helye biztosnak tűnik, és még 4 helyben reménykedhet.
Választás 2026: még 4 parlamenti mandátum sorsa bizonytalan
A vasárnapi választások után a jelenlegi állás szerint 136 mandátuma van a Tisza Pártnak, 56 a Fidesznek és 6 a Mi Hazánknak.
Ez azonban még biztos, hogy változni fog, hiszen Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében zajlik az újraszámlálás. A választókerületben a tiszás Varga Balázs vezetett fideszes kihívója, Nagy Bálint előtt, azonban utóbbi a kis szavazatkülönbségre hivatkozva újraszámlálást kért. A várakozások szerint ez nem fogja megfordítani az eredményt, hiszen eleve tiszás vezetés volt a kerületben még az átszavazók szavazatainak megszámlálása előtt. Az otthonuktól távol voksolók közt arányaiban nagyobb szokott lenni az ellenzéki szavazatok aránya.
Emiatt a jelenség miatt a Tiszának még több, jelenleg Fidesz-vezetést mutató körzetben is lehet esélye fordítani.
- Az egyik ilyen kerület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6-os választókerülete, ahol Simon Miklós 174 szavazattal vezet a tiszás Barna-Szabó Tímea előtt a szavazatok 98,86 százalékának megszámolása után.
- Nagyon szoros a küzdelem Tolna 3-as, paksi központú választókerületében is, ahol Süli János és kihívója közt 138 voksnyi különbség van 98,8 százalékos feldolgozottságnál.
- Végül a dombóvári körzetben a tiszás Szijjártó Gábornak is lehet még esélye mandátum szerzésére, mivel Csibi Krisztinának 422 szavazat az előnye 99,11 százalékos feldolgozottságnál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Eltörlik a fix 3%-os hiteleket? Kivezetik a jelzáloghitelek kamatstopját? Mi lesz a díjmentes készpénzfelvétellel vagy a banki digitalizációval? Visszatér a lakás-takarékpénztárak állami támogatása? Sokakat érdeklő pénzügyes kérdések záporoznak a kormányváltás körül, de ma még csak a gazdaságfilozófiai irány tűnik biztosnak. Mi most eggyel továbblépünk: egy 15 pontos, értelemszerűen szubjektív összeállítás következik arról, melyek a legsürgősebb és legfontosabb teendők a bankrendszerben, a hitelpiacon és az otthonteremtési támogatások területén. A Portfolio május 5-ei Hitelezés 2026 konferenciáján többről is részletesen szó lesz, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre.
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmados felhatalmazást kapott az óriási részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távozniuk kell a pozíciójukból. A forint négy éve nem látott erőt mutat ma reggel, a befektetők már a kiszámíthatóbb, kevésbé konfrontatív gazdaságpolitikát árazzák.
Megüzente a hitelminősítő, mit vár el az új Tisza-kormánytól
A Fitch Ratings elemzése szerint Magyarország új kormánya komoly makrogazdasági kihívásokkal néz szembe. A kiinduló helyzetet alacsony növekedés, magas költségvetési hiány és emelkedő államadósság jellemzi. A hitelminősítő ugyanakkor úgy látja, hogy a Tisza Párt kétharmados győzelme javíthatja az uniós kapcsolatokat, és csökkentheti az intézményi konfliktusok kockázatát.
Kimondta az IMF: komoly baj van Európa egyik legerősebb országában - Nagyon fájni fog az iráni háború
A G7-országok közül náluk lesz a legnagyobb gond.
Szivárognak a felvételek: hatalmas csapás érte Oroszország legféltettebb csúcsfegyverét, mélyen hallgat a vezetés
Teljesen megakadhat az utánpótlás.
Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában
Izraeli technológiával.
Videó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa Ukrajnában, méterekkel kerülték el a kulcsfontosságú tározót Oroszország bombái
Sorra csapódtak be a környéken.
Figyelmeztet a Wall Street-i legenda: ha így marad a helyzet, elkerülhetetlen lesz a világszintű recesszió
Nem készültünk fel erre megfelelően.
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!