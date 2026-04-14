LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal
Gazdaság

Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Ahogy arra számítani lehetett, továbbra sincsen még végleges eredménye a választásoknak. Az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt még mozog az eredmény, 4 egyéni választókerület sorsa is egy csupán egy hajszálon múlik. Időközben kiderült, hogy Magyar Péter szerda reggel dupla interjút ad a közmédiának, valamint Orbán Anitát Romániába invitálta a külügyminiszter.

Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.
Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig

Szolnok és Szentes polgármestere bejelentette, hogy megtagadják a szolidaritási hozzájárulás április 15-én esedékes részletének befizetését a távozó Orbán-kormánynak, inkább megvárnák Magyar Péter új kabinetjének megalakulását. Szentes polgármestere attól tart, hogy a kormányzati átadás-átvétel alatt átláthatatlan lenne, hogy mire megy el a pénz. Az önkormányzati jogkörök és adóterhek felülvizsgálatát ígérő új vezetéstől igazságosabb elosztást remélnek - számolt be a Telex.

Orbán Anitát romániai látogatásra hívta a külügyminiszter

A román külügyminiszter telefonon gratulált hétfő este Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyi vezetőjének a választási győzelemhez és romániai látogatásra hívta meg a budapesti külügyminiszeri poszt várományosát.

Oana Toiu az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: ez volt az első hivatalos kapcsolatfelvétele a szomszédos ország jövőbeli kormányának képviselőjével, amely lehetővé tette számára, hogy osztozzon vele a változás történelmi pillanatának örömében.

"Elmondtam, hogy csodálom a magyar nép, a magyar etnikumú közösségek példaértékű mozgósítását, valamint az emberekkel való közvetlen kapcsolatra épített választási kampányukat" - számolt be a román külügyminiszter.

Úgy értékelte: a magyarországi országgyűlési választás bebizonyította: a hatalmat nem lehet végtelen ideig megőrizni, attól függetlenül, mennyire erősen ellenőrzik a hatalmi gépezeteket egyes politikusok. "A polgárok hatalma szuverén, ők szavazatukon keresztül követeltek jobb jövőt, Anita pedig azt hangsúlyozta, hogy a tegnapi választás egyértelműen egy rendszerváltás" - írta Toiu.

Hozzátette: Orbán Anitával folytatott párbeszéde középpontjában Magyarország külpolitikájának új megközelítése állt, amely a kölcsönös tiszteleten és azon a közös törekvésen alapul, hogy a két ország szorosabb együttműködése révén javítsák a román és a magyar polgárok életminőségét.

"Ugyanakkor áttekintettük a nemzetközi együttműködés idén román soros elnökség alatt működő formátumait, amelyek nézetünk szerint lehetőséget teremtenek közös perspektíváink erősítésére ebben a régióban. Végezetül meghívtam Anita Orbánt, hogy látogassa meg Romániát" - zárta bejegyzését a román diplomácia vezetője. (MTI)

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre

Robert Golob ügyvezető szlovén miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter magyarországi választási győzelméhez, és elfogadta a budapesti látogatásra szóló májusi meghívását - közölte a szlovén kormány az X-en.

Golob bejegyzésében azt írta: a beszélgetés során megállapították, hogy közös európai uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését.

A felek egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn.

Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) szűk győzelmet aratott a március 22-i szlovén parlamenti választáson, de balközép koalíciója elveszítette parlamenti többségét.

A szlovén miniszterelnök már vasárnap is gratulált Magyar Péternek, győzelmét pedig a "jobboldali populizmus felett aratott", Európa és jövője szempontjából nagy jelentőségű sikernek nevezte. (MTI)

Szerdán interjút ad Magyar Péter

Szerda reggel 7:33 és 8 óra között interjút ad Magyar Péter a Kossuth Rádiónak, majd ezt követően 8:10-től az M1 csatornának - derül ki a politikus Facebook-posztjából. A következő várható miniszterelnök másfél év után lesz a közmédia vendége.

Az interjúkat élőben tudósítjuk.

Gyors és hiteles reformokkal tudná Magyarország lebirkózni a gondjait - elemző

A Tisza Párt kétharmados választási győzelme begyújtotta a forint-, a Mol-, és az OTP-rakétát, míg a NER-hez köthető 4iG, Apeninn, Opus (és egyéb) részvények árfolyama beszakadt. A miniszterelnöki poszt várományosa, Magyar Péter, jelentős vállalásokat tett - a korrupció visszaszorításán keresztül, a közmédia reformján keresztül az uniós források hazahozataláig -, és nemcsak saját listája, de az elemzők és egyes hitelminősítők is arra figyelmeztetnek, hogy az új kormány óriási kihívások elé néz. Az elkövetkező napokban, hetekben, sőt, néhány hónapban minden szem a Tisza-kormány intézkedéseire szegeződik, a Portfolio pedig elemzőket kérdez arról, a legfontosabb területeken - költségvetés, államadósság, forint, EU-s források - mi várható. Legutóbb Ioannis Gutzianas, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Tanulmányok Intézetének (wiiw) ügyvezető igazgatója és közgazdásza válaszolt kérdéseinkre.

Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére

Közleményt adott ki a Mészáros Csoport a hétvégi választások eredményeire reagálva, amelyben a cég kiemeli, hogy elkötelezett amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság elkötelezett szereplője maradjon, és tovább dolgozik a hazai és nemzetközi jelenlét erősítésén.

Német cégek: a kormányváltás után Magyarország szakíthat az EU-s belső piac szabályainak megsértését jelentő gazdaságpolitikával

Magyar Péter választási győzelmét a Német Kelet-Bizottság alelnöke, Philipp Haußmann olyan fordulatként értékelte, amely új lendületet adhat a német–magyar gazdasági kapcsolatoknak, és a jogállamiság, valamint a kiszámíthatóbb befektetési környezet megerősítését hozhatja. A megválasztott miniszterelnök szerint Németország Magyarország legfontosabb partnere, és a Tisza-kormány célja a megromlott kétoldalú viszony helyreállítása, illetve minden befektető számára azonos, jogbiztonságon alapuló feltételek garantálása.

Török Gábor: a választási rendszer szembefordult megvakult teremtőjével

Az elemző Facebook-bejegyzésében arról értekezett, hogy a Fidesz által kialakított, a győztesnek kedvező választási rendszer hogyan segítette kétharmadhoz ezúttal a Tiszát.

  1. Kiemelte, hogy a győzteskompenzáció mintegy 1 millió voksot hozhatott a Tiszának, ami 5-6 listás mandátumot jelent – enélkül kérdéses lenne a kétharmad.
  2. Ha maradt volna a kétfordulós választási rendszer, akkor több körzet átfordulhatott volna a Fidesz felé. Ezt arra alapozta Török, hogy több olyan választókerület is volt az idei választáson, ahol kisebb előnnyel győzött a Tisza, mint amennyit a Mi Hazánk jelöltje kapott.

Ha a Tisza jelenlegi kétharmados felhatalmazásával élve átírja a választási rendszert úgy, hogy az arányosabb legyen, akkor nem lesz realitása annak, hogy más is kétharmados felhatalmazást szerezzen önmagában.

A Tisza így bebetonozhatja azt az intézményi keretet, amelyet a következő ciklusban létrehoz.

Elkezdték az újraszámlálást Zalában

A keszthelyi körzetben megindult az újraszámolás, emiatt az NVI eggyel több mandátumot "ír jóvá" a Fidesznek, mint korábban. A feldolgozottság azonban jelenleg még nagyon alacsony, csupán 0,69 százalékos.

Reagáltak az állami szervek Magyar Péter lemondásra való felszólítására: nem mennének

A Tisza Párt elnöke győzelmi beszédében felsorolta, hogy melyik szervek vezetőjének kellene szerinte lemondania. A listában szerepelt

  • a Kúria elnöke,
  • az Alkotmánybíróság elnöke,
  • a legfőbb ügyész,
  • az Állami Számvevőszék vezetője,
  • a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke
  • és a Médiatanács vezetője.

Az intézmények sorra reagáltak, azonban nem tűnik úgy, hogy eleget szeretnének tenni a felszólításnak.

  • A médiahatóság a Telex megkeresésére azt írta, hogy a továbbiakban is független hatóságként folytatják a munkájukat, politikai nyilatkozatokról nem foglalnak állást.
  • Szintén a Telexnek reagált a GVH, amely kiemelte, hogy a törvény szerint "feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el".
  • A Kúria a HVG-nek kiemelte, hogy az elnökét 9 évre az Országgyűlés választja.
  • Az ÁSZ hasonlóan reagált, kiemelték, hogy a szervezet elnökét 12 évre megválasztotta a Parlament, az "ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza".
  • Az Alkotmánybíróság nem reagált érdemben, azt írták, "az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait".
JD Vance: nem lepett meg Orbán Viktor veresége!

JD Vance amerikai alelnök hétfő este először szólalt meg nyilvánosan Orbán Viktor választási veresége után, és azt mondta, hogy bár szomorúan fogadta a fejleményt, nem érte váratlanul a magyar miniszterelnök bukása. Steve Bannon, Donald Trump korábbi kampánytanácsadója pedig úgy véli, hogy Orbán bukása komoly figyelmeztető jel lehet - írja a Politico.

Mi történt az elmúlt 24 órában?

A fejlemények dióhéjban:

  • Tegnap reggel a forint jelentős erősödéssel reagált a kétharmados Tisza-győzelem hírére. Az euróval szemben a hazai fizetőeszköz négyéves csúcsra ugrott.
  • Az állampapír-piaci hozamok 30 bázispontot csökkentek.
  • A világ vezetői a protokollnak megfelelően gratuláltak a győztesnek, az EU-vezetői érthető módon a megszokottnál lelkesebben. Orbán Viktor támogatója, Donald Trump amerikai elnök viszont még mindig nem reagált a választás eredményére.
  • Oroszország hűvösen fogadta az eredményt, a Kreml "rendkívül pragmatikus" kapcsolatok kialakításában bízik.
  • Elkezdődött az új kormány mozgásterének feltérképezése: az elemzések megállapítják, hogy nem lesz könnyű dolga az új kormánynak. A külső gazdasági környezet nem támogatja a bő 3 éve stagnáló gazdaság élénkülését, a költségvetési gazdálkodás pedig kiigazításra vár. 
  • 23 olyan választókerület van, ahol kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma. Reálisan azonban 3 helyen esélyes, hogy a lakhelyüktől távol szavazók voksai fordítsanak a sorrenden - a Tisza javára.
  • A keszthelyi választókörzetben az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, ezért a második helyezett jelölt kérhette a szavazatok újraszámlálását. Az első számlálás a Tisza jelöltjét hozta ki győztesnek, de az újraszámlálás miatt az NVI egyelőre hivatalosan csak 198 mandátumot "osztott ki". 
  • Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hogy fontos intézmények vezetőinek távozniuk kell a hivatalaikból.
  • A miniszterelnök-jelölt már május elején kormányt alakítana, ezért sürgette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy minél előbb hívja össze a parlament alakuló ülését - aztán mondjon le.
  • A levélszavazatok megszámlálása a vártnak megfelelően a Fidesznek kedvezett, egy mandátummal növelte parlamenti helyeinek számát, a jelenlegi állás szerint 56 képviselője lenne.
  • A Tisza 136 helye biztosnak tűnik, és még 4 helyben reménykedhet.
Választás 2026: még 4 parlamenti mandátum sorsa bizonytalan

A vasárnapi választások után a jelenlegi állás szerint 136 mandátuma van a Tisza Pártnak, 56 a Fidesznek és 6 a Mi Hazánknak.

Ez azonban még biztos, hogy változni fog, hiszen Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében zajlik az újraszámlálás. A választókerületben a tiszás Varga Balázs vezetett fideszes kihívója, Nagy Bálint előtt, azonban utóbbi a kis szavazatkülönbségre hivatkozva újraszámlálást kért. A várakozások szerint ez nem fogja megfordítani az eredményt, hiszen eleve tiszás vezetés volt a kerületben még az átszavazók szavazatainak megszámlálása előtt. Az otthonuktól távol voksolók közt arányaiban nagyobb szokott lenni az ellenzéki szavazatok aránya.

Emiatt a jelenség miatt a Tiszának még több, jelenleg Fidesz-vezetést mutató körzetben is lehet esélye fordítani.

  • Az egyik ilyen kerület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6-os választókerülete, ahol Simon Miklós 174 szavazattal vezet a tiszás Barna-Szabó Tímea előtt a szavazatok 98,86 százalékának megszámolása után.
  • Nagyon szoros a küzdelem Tolna 3-as, paksi központú választókerületében is, ahol Süli János és kihívója közt 138 voksnyi különbség van 98,8 százalékos feldolgozottságnál.
  • Végül a dombóvári körzetben a tiszás Szijjártó Gábornak is lehet még esélye mandátum szerzésére, mivel Csibi Krisztinának 422 szavazat az előnye 99,11 százalékos feldolgozottságnál.

Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban

Eltörlik a fix 3%-os hiteleket? Kivezetik a jelzáloghitelek kamatstopját? Mi lesz a díjmentes készpénzfelvétellel vagy a banki digitalizációval? Visszatér a lakás-takarékpénztárak állami támogatása? Sokakat érdeklő pénzügyes kérdések záporoznak a kormányváltás körül, de ma még csak a gazdaságfilozófiai irány tűnik biztosnak. Mi most eggyel továbblépünk: egy 15 pontos, értelemszerűen szubjektív összeállítás következik arról, melyek a legsürgősebb és legfontosabb teendők a bankrendszerben, a hitelpiacon és az otthonteremtési támogatások területén. A Portfolio május 5-ei Hitelezés 2026 konferenciáján többről is részletesen szó lesz, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre.

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Kétharmados felhatalmazást kapott az óriási részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távozniuk kell a pozíciójukból. A forint négy éve nem látott erőt mutat ma reggel, a befektetők már a kiszámíthatóbb, kevésbé konfrontatív gazdaságpolitikát árazzák.

Megüzente a hitelminősítő, mit vár el az új Tisza-kormánytól

A Fitch Ratings elemzése szerint Magyarország új kormánya komoly makrogazdasági kihívásokkal néz szembe. A kiinduló helyzetet alacsony növekedés, magas költségvetési hiány és emelkedő államadósság jellemzi. A hitelminősítő ugyanakkor úgy látja, hogy a Tisza Párt kétharmados győzelme javíthatja az uniós kapcsolatokat, és csökkentheti az intézményi konfliktusok kockázatát.

