Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal

Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.
Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig
Szolnok és Szentes polgármestere bejelentette, hogy megtagadják a szolidaritási hozzájárulás április 15-én esedékes részletének befizetését a távozó Orbán-kormánynak, inkább megvárnák Magyar Péter új kabinetjének megalakulását. Szentes polgármestere attól tart, hogy a kormányzati átadás-átvétel alatt átláthatatlan lenne, hogy mire megy el a pénz. Az önkormányzati jogkörök és adóterhek felülvizsgálatát ígérő új vezetéstől igazságosabb elosztást remélnek - számolt be a Telex.
Orbán Anitát romániai látogatásra hívta a külügyminiszter
A román külügyminiszter telefonon gratulált hétfő este Orbán Anitának, a Tisza Párt külügyi vezetőjének a választási győzelemhez és romániai látogatásra hívta meg a budapesti külügyminiszeri poszt várományosát.
Oana Toiu az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: ez volt az első hivatalos kapcsolatfelvétele a szomszédos ország jövőbeli kormányának képviselőjével, amely lehetővé tette számára, hogy osztozzon vele a változás történelmi pillanatának örömében.
"Elmondtam, hogy csodálom a magyar nép, a magyar etnikumú közösségek példaértékű mozgósítását, valamint az emberekkel való közvetlen kapcsolatra épített választási kampányukat" - számolt be a román külügyminiszter.
Úgy értékelte: a magyarországi országgyűlési választás bebizonyította: a hatalmat nem lehet végtelen ideig megőrizni, attól függetlenül, mennyire erősen ellenőrzik a hatalmi gépezeteket egyes politikusok. "A polgárok hatalma szuverén, ők szavazatukon keresztül követeltek jobb jövőt, Anita pedig azt hangsúlyozta, hogy a tegnapi választás egyértelműen egy rendszerváltás" - írta Toiu.
Hozzátette: Orbán Anitával folytatott párbeszéde középpontjában Magyarország külpolitikájának új megközelítése állt, amely a kölcsönös tiszteleten és azon a közös törekvésen alapul, hogy a két ország szorosabb együttműködése révén javítsák a román és a magyar polgárok életminőségét.
"Ugyanakkor áttekintettük a nemzetközi együttműködés idén román soros elnökség alatt működő formátumait, amelyek nézetünk szerint lehetőséget teremtenek közös perspektíváink erősítésére ebben a régióban. Végezetül meghívtam Anita Orbánt, hogy látogassa meg Romániát" - zárta bejegyzését a román diplomácia vezetője. (MTI)
A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre
Robert Golob ügyvezető szlovén miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péter magyarországi választási győzelméhez, és elfogadta a budapesti látogatásra szóló májusi meghívását - közölte a szlovén kormány az X-en.
Golob bejegyzésében azt írta: a beszélgetés során megállapították, hogy közös európai uniós értékeket vallanak, és hasonlóan látják az előttük álló kihívások kezelését.
A felek egyetértettek abban is, hogy a két szomszédos ország között erős történelmi kétoldalú kapcsolatok állnak fenn.
Golob pártja, a Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) szűk győzelmet aratott a március 22-i szlovén parlamenti választáson, de balközép koalíciója elveszítette parlamenti többségét.
A szlovén miniszterelnök már vasárnap is gratulált Magyar Péternek, győzelmét pedig a "jobboldali populizmus felett aratott", Európa és jövője szempontjából nagy jelentőségű sikernek nevezte. (MTI)
Szerdán interjút ad Magyar Péter
Szerda reggel 7:33 és 8 óra között interjút ad Magyar Péter a Kossuth Rádiónak, majd ezt követően 8:10-től az M1 csatornának - derül ki a politikus Facebook-posztjából. A következő várható miniszterelnök másfél év után lesz a közmédia vendége.
Az interjúkat élőben tudósítjuk.
Gyors és hiteles reformokkal tudná Magyarország lebirkózni a gondjait - elemző
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme begyújtotta a forint-, a Mol-, és az OTP-rakétát, míg a NER-hez köthető 4iG, Apeninn, Opus (és egyéb) részvények árfolyama beszakadt. A miniszterelnöki poszt várományosa, Magyar Péter, jelentős vállalásokat tett - a korrupció visszaszorításán keresztül, a közmédia reformján keresztül az uniós források hazahozataláig -, és nemcsak saját listája, de az elemzők és egyes hitelminősítők is arra figyelmeztetnek, hogy az új kormány óriási kihívások elé néz. Az elkövetkező napokban, hetekben, sőt, néhány hónapban minden szem a Tisza-kormány intézkedéseire szegeződik, a Portfolio pedig elemzőket kérdez arról, a legfontosabb területeken - költségvetés, államadósság, forint, EU-s források - mi várható. Legutóbb Ioannis Gutzianas, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Tanulmányok Intézetének (wiiw) ügyvezető igazgatója és közgazdásza válaszolt kérdéseinkre.
Reagált a Mészáros Csoport a választások eredményére
Közleményt adott ki a Mészáros Csoport a hétvégi választások eredményeire reagálva, amelyben a cég kiemeli, hogy elkötelezett amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság elkötelezett szereplője maradjon, és tovább dolgozik a hazai és nemzetközi jelenlét erősítésén.
Német cégek: a kormányváltás után Magyarország szakíthat az EU-s belső piac szabályainak megsértését jelentő gazdaságpolitikával
Magyar Péter választási győzelmét a Német Kelet-Bizottság alelnöke, Philipp Haußmann olyan fordulatként értékelte, amely új lendületet adhat a német–magyar gazdasági kapcsolatoknak, és a jogállamiság, valamint a kiszámíthatóbb befektetési környezet megerősítését hozhatja. A megválasztott miniszterelnök szerint Németország Magyarország legfontosabb partnere, és a Tisza-kormány célja a megromlott kétoldalú viszony helyreállítása, illetve minden befektető számára azonos, jogbiztonságon alapuló feltételek garantálása.
Török Gábor: a választási rendszer szembefordult megvakult teremtőjével
Az elemző Facebook-bejegyzésében arról értekezett, hogy a Fidesz által kialakított, a győztesnek kedvező választási rendszer hogyan segítette kétharmadhoz ezúttal a Tiszát.
- Kiemelte, hogy a győzteskompenzáció mintegy 1 millió voksot hozhatott a Tiszának, ami 5-6 listás mandátumot jelent – enélkül kérdéses lenne a kétharmad.
- Ha maradt volna a kétfordulós választási rendszer, akkor több körzet átfordulhatott volna a Fidesz felé. Ezt arra alapozta Török, hogy több olyan választókerület is volt az idei választáson, ahol kisebb előnnyel győzött a Tisza, mint amennyit a Mi Hazánk jelöltje kapott.
Ha a Tisza jelenlegi kétharmados felhatalmazásával élve átírja a választási rendszert úgy, hogy az arányosabb legyen, akkor nem lesz realitása annak, hogy más is kétharmados felhatalmazást szerezzen önmagában.
A Tisza így bebetonozhatja azt az intézményi keretet, amelyet a következő ciklusban létrehoz.
Elkezdték az újraszámlálást Zalában
A keszthelyi körzetben megindult az újraszámolás, emiatt az NVI eggyel több mandátumot "ír jóvá" a Fidesznek, mint korábban. A feldolgozottság azonban jelenleg még nagyon alacsony, csupán 0,69 százalékos.
Reagáltak az állami szervek Magyar Péter lemondásra való felszólítására: nem mennének
A Tisza Párt elnöke győzelmi beszédében felsorolta, hogy melyik szervek vezetőjének kellene szerinte lemondania. A listában szerepelt
- a Kúria elnöke,
- az Alkotmánybíróság elnöke,
- a legfőbb ügyész,
- az Állami Számvevőszék vezetője,
- a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke
- és a Médiatanács vezetője.
Az intézmények sorra reagáltak, azonban nem tűnik úgy, hogy eleget szeretnének tenni a felszólításnak.
- A médiahatóság a Telex megkeresésére azt írta, hogy a továbbiakban is független hatóságként folytatják a munkájukat, politikai nyilatkozatokról nem foglalnak állást.
- Szintén a Telexnek reagált a GVH, amely kiemelte, hogy a törvény szerint "feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el".
- A Kúria a HVG-nek kiemelte, hogy az elnökét 9 évre az Országgyűlés választja.
- Az ÁSZ hasonlóan reagált, kiemelték, hogy a szervezet elnökét 12 évre megválasztotta a Parlament, az "ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza".
- Az Alkotmánybíróság nem reagált érdemben, azt írták, "az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait".
JD Vance: nem lepett meg Orbán Viktor veresége!
JD Vance amerikai alelnök hétfő este először szólalt meg nyilvánosan Orbán Viktor választási veresége után, és azt mondta, hogy bár szomorúan fogadta a fejleményt, nem érte váratlanul a magyar miniszterelnök bukása. Steve Bannon, Donald Trump korábbi kampánytanácsadója pedig úgy véli, hogy Orbán bukása komoly figyelmeztető jel lehet - írja a Politico.
Mi történt az elmúlt 24 órában?
A fejlemények dióhéjban:
- Tegnap reggel a forint jelentős erősödéssel reagált a kétharmados Tisza-győzelem hírére. Az euróval szemben a hazai fizetőeszköz négyéves csúcsra ugrott.
- Az állampapír-piaci hozamok 30 bázispontot csökkentek.
- A világ vezetői a protokollnak megfelelően gratuláltak a győztesnek, az EU-vezetői érthető módon a megszokottnál lelkesebben. Orbán Viktor támogatója, Donald Trump amerikai elnök viszont még mindig nem reagált a választás eredményére.
- Oroszország hűvösen fogadta az eredményt, a Kreml "rendkívül pragmatikus" kapcsolatok kialakításában bízik.
- Elkezdődött az új kormány mozgásterének feltérképezése: az elemzések megállapítják, hogy nem lesz könnyű dolga az új kormánynak. A külső gazdasági környezet nem támogatja a bő 3 éve stagnáló gazdaság élénkülését, a költségvetési gazdálkodás pedig kiigazításra vár.
- 23 olyan választókerület van, ahol kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma. Reálisan azonban 3 helyen esélyes, hogy a lakhelyüktől távol szavazók voksai fordítsanak a sorrenden - a Tisza javára.
- A keszthelyi választókörzetben az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, ezért a második helyezett jelölt kérhette a szavazatok újraszámlálását. Az első számlálás a Tisza jelöltjét hozta ki győztesnek, de az újraszámlálás miatt az NVI egyelőre hivatalosan csak 198 mandátumot "osztott ki".
- Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hogy fontos intézmények vezetőinek távozniuk kell a hivatalaikból.
- A miniszterelnök-jelölt már május elején kormányt alakítana, ezért sürgette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy minél előbb hívja össze a parlament alakuló ülését - aztán mondjon le.
- A levélszavazatok megszámlálása a vártnak megfelelően a Fidesznek kedvezett, egy mandátummal növelte parlamenti helyeinek számát, a jelenlegi állás szerint 56 képviselője lenne.
- A Tisza 136 helye biztosnak tűnik, és még 4 helyben reménykedhet.
Választás 2026: még 4 parlamenti mandátum sorsa bizonytalan
A vasárnapi választások után a jelenlegi állás szerint 136 mandátuma van a Tisza Pártnak, 56 a Fidesznek és 6 a Mi Hazánknak.
Ez azonban még biztos, hogy változni fog, hiszen Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében zajlik az újraszámlálás. A választókerületben a tiszás Varga Balázs vezetett fideszes kihívója, Nagy Bálint előtt, azonban utóbbi a kis szavazatkülönbségre hivatkozva újraszámlálást kért. A várakozások szerint ez nem fogja megfordítani az eredményt, hiszen eleve tiszás vezetés volt a kerületben még az átszavazók szavazatainak megszámlálása előtt. Az otthonuktól távol voksolók közt arányaiban nagyobb szokott lenni az ellenzéki szavazatok aránya.
Emiatt a jelenség miatt a Tiszának még több, jelenleg Fidesz-vezetést mutató körzetben is lehet esélye fordítani.
- Az egyik ilyen kerület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6-os választókerülete, ahol Simon Miklós 174 szavazattal vezet a tiszás Barna-Szabó Tímea előtt a szavazatok 98,86 százalékának megszámolása után.
- Nagyon szoros a küzdelem Tolna 3-as, paksi központú választókerületében is, ahol Süli János és kihívója közt 138 voksnyi különbség van 98,8 százalékos feldolgozottságnál.
- Végül a dombóvári körzetben a tiszás Szijjártó Gábornak is lehet még esélye mandátum szerzésére, mivel Csibi Krisztinának 422 szavazat az előnye 99,11 százalékos feldolgozottságnál.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!