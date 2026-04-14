Választás 2026: még 4 parlamenti mandátum sorsa bizonytalan

A vasárnapi választások után a jelenlegi állás szerint 136 mandátuma van a Tisza Pártnak, 56 a Fidesznek és 6 a Mi Hazánknak.

Ez azonban még biztos, hogy változni fog, hiszen Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében zajlik az újraszámlálás. A választókerületben a tiszás Varga Balázs vezetett fideszes kihívója, Nagy Bálint előtt, azonban utóbbi a kis szavazatkülönbségre hivatkozva újraszámlálást kért. A várakozások szerint ez nem fogja megfordítani az eredményt, hiszen eleve tiszás vezetés volt a kerületben még az átszavazók szavazatainak megszámlálása előtt. Az otthonuktól távol voksolók közt arányaiban nagyobb szokott lenni az ellenzéki szavazatok aránya.

Emiatt a jelenség miatt a Tiszának még több, jelenleg Fidesz-vezetést mutató körzetben is lehet esélye fordítani.

Az egyik ilyen kerület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6-os választókerülete, ahol Simon Miklós 174 szavazattal vezet a tiszás Barna-Szabó Tímea előtt a szavazatok 98,86 százalékának megszámolása után.

Nagyon szoros a küzdelem Tolna 3-as, paksi központú választókerületében is, ahol Süli János és kihívója közt 138 voksnyi különbség van 98,8 százalékos feldolgozottságnál.

Végül a dombóvári körzetben a tiszás Szijjártó Gábornak is lehet még esélye mandátum szerzésére, mivel Csibi Krisztinának 422 szavazat az előnye 99,11 százalékos feldolgozottságnál.

