Választás 2026: még 4 parlamenti mandátum sorsa bizonytalan

Mi történt az elmúlt 24 órában?
A fejlemények dióhéjban:
- Tegnap reggel a forint jelentős erősödéssel reagált a kétharmados Tisza-győzelem hírére. Az euróval szemben a hazai fizetőeszköz négyéves csúcsra ugrott.
- Az állampapír-piaci hozamok 30 bázispontot csökkentek.
- A világ vezetői a protokollnak megfelelően gratuláltak a győztesnek, az EU-vezetői érthető módon a megszokottnál lelkesebben. Orbán Viktor támogatója, Donald Trump amerikai elnök viszont még mindig nem reagált a választás eredményére.
- Oroszország hűvösen fogadta az eredményt, a Kreml "rendkívül pragmatikus" kapcsolatok kialakításában bízik.
- Elkezdődött az új kormány mozgásterének feltérképezése: az elemzések megállapítják, hogy nem lesz könnyű dolga az új kormánynak. A külső gazdasági környezet nem támogatja a bő 3 éve stagnáló gazdaság élénkülését, a költségvetési gazdálkodás pedig kiigazításra vár.
- 23 olyan választókerület van, ahol kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma. Reálisan azonban 3 helyen esélyes, hogy a lakhelyüktől távol szavazók voksai fordítsanak a sorrenden - a Tisza javára.
- A keszthelyi választókörzetben az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, ezért a második helyezett jelölt kérhette a szavazatok újraszámlálását. Az első számlálás a Tisza jelöltjét hozta ki győztesnek, de az újraszámlálás miatt az NVI egyelőre hivatalosan csak 198 mandátumot "osztott ki".
- Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hogy fontos intézmények vezetőinek távozniuk kell a hivatalaikból.
- A miniszterelnök-jelölt már május elején kormányt alakítana, ezért sürgette Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy minél előbb hívja össze a parlament alakuló ülését - aztán mondjon le.
- A levélszavazatok megszámlálása a vártnak megfelelően a Fidesznek kedvezett, egy mandátummal növelte parlamenti helyeinek számát, a jelenlegi állás szerint 56 képviselője lenne.
- A Tisza 136 helye biztosnak tűnik, és még 4 helyben reménykedhet.
Választás 2026: még 4 parlamenti mandátum sorsa bizonytalan
A vasárnapi választások után a jelenlegi állás szerint 136 mandátuma van a Tisza Pártnak, 56 a Fidesznek és 6 a Mi Hazánknak.
Ez azonban még biztos, hogy változni fog, hiszen Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében zajlik az újraszámlálás. A választókerületben a tiszás Varga Balázs vezetett fideszes kihívója, Nagy Bálint előtt, azonban utóbbi a kis szavazatkülönbségre hivatkozva újraszámlálást kért. A várakozások szerint ez nem fogja megfordítani az eredményt, hiszen eleve tiszás vezetés volt a kerületben még az átszavazók szavazatainak megszámlálása előtt. Az otthonuktól távol voksolók közt arányaiban nagyobb szokott lenni az ellenzéki szavazatok aránya.
Emiatt a jelenség miatt a Tiszának még több, jelenleg Fidesz-vezetést mutató körzetben is lehet esélye fordítani.
- Az egyik ilyen kerület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6-os választókerülete, ahol Simon Miklós 174 szavazattal vezet a tiszás Barna-Szabó Tímea előtt a szavazatok 98,86 százalékának megszámolása után.
- Nagyon szoros a küzdelem Tolna 3-as, paksi központú választókerületében is, ahol Süli János és kihívója közt 138 voksnyi különbség van 98,8 százalékos feldolgozottságnál.
- Végül a dombóvári körzetben a tiszás Szijjártó Gábornak is lehet még esélye mandátum szerzésére, mivel Csibi Krisztinának 422 szavazat az előnye 99,11 százalékos feldolgozottságnál.
A címlapkép forrása: Getty Images
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmados felhatalmazást kapott az óriási részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távozniuk kell a pozíciójukból. A forint négy éve nem látott erőt mutat ma reggel, a befektetők már a kiszámíthatóbb, kevésbé konfrontatív gazdaságpolitikát árazzák.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!