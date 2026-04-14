Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Valamennyi országgyűlési egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezéssel szavazók borítékjai a Nemzeti Választási Irodához – írja az MTI.

A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 224 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni. Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

Vasárnap a szavazatszámláló bizottság tagjai az urna felbontásakor kiválogatták a zöld borítékokat, megszámlálták és szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetében dobozba) tették, feltüntetve rajta a vármegyét, a választókerület számát és a település nevét. A szállítóborítékon feltüntették az abba belehelyezett zöld borítékok számát is.

A szállítóborítékokat hétfőn kellett eljuttatniuk a Nemzeti Választási Irodába, hogy szétválogassák a 106 egyéni választókerület szerint.

Az NVI hétfő délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy mind a 106 egyéni választókerületéből megérkeztek az átjelentkezők szavazatai.

Az átjelentkezők szavazatai "bevárják" a külképviseleteken leadott szavazatokat, és miután azokat is szétválogatták a 106 egyéni választókerület szerint az NVI-ben, pénteken eljuttatják a "cél-választókerület" kijelölt szavazatszámláló bizottságához, ahol azokat "bekeverik" a választás estéjén fel nem bontott urnákban található szavazólapok közé, majd így, együtt számlálják meg a szavazatokat.