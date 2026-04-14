Vallottak arról, mennyi benzin maradt még Magyarországon – itt vannak a friss adatok

Elindult a készletek visszapótlása
Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő, zavartalan ellátása érdekében márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadítottak fel a biztonsági készletből - olvasható a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közleményében.
A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendelet a múlt hónap végén arra kötelezte a Szövetséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását. A visszapótlás a jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisban megindult.
A Szövetség 2026. április 13-ig motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza.
A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg - írják.
A visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik.
A közleményben millió literben adja meg az MSZKSZ a visszapótolt mennyiségeket, a hivatalos oldalukon azonban kilotonnában, azaz ezer tonnában vannak feltüntetve a készletek. Az eltérő sűrűségek miatt pontos átváltást nem tudunk közölni, de hozzávetőlegesen egymillió liter motorbenzin 750 tonnának felel meg, így a szóban forgó 54,5 millió liter kb. 40,9 kilotonnát jelent.
Előzmény
Ahogy azt mi is megírtuk,
történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint a magyar kőolajtartalék már februárban is 2015 óta nem látott mélyponton volt, az igazán drasztikus zuhanást azonban a feldolgozott termékek szenvedték el. Az iráni konfliktus kirobbanása után a kormány felszabadította a hazai gázolaj- és benzintartalékokat; erre elsősorban az üzemanyagok hatósági ára miatt volt szükség.
A készletek apadása jelentős méreteket öltött: március végére a gázolajtartalék 144 ezer tonnára esett vissza. Ez 400 ezer tonnás csökkenést jelent a februári szinthez képest, vagyis a teljes készlet közel háromnegyede került ki a rendszerből. A benzinnél még súlyosabb a helyzet,
az egy hónappal korábbi 270 ezer tonnás mennyiségből alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos zuhanásnak felel meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
