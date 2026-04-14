LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.28%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Zelenszkij: két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken
Gazdaság

Zelenszkij: két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére befejeződik a Barátság kőolajvezeték javítása. A hálózat, ha nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz. Ez a bejelentés a magyar belpolitikai változások fényében különös jelentőséget kap – számolt be az Engage.org.

Zelenszkij a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón közölte:

Ahogy ígértük, április végére helyreállítjuk a vezetéket. Nem teljesen, de annyira mindenképpen, hogy működőképes legyen.

Az ukrán államfő hozzátette, hogy a tárolók javítása több időt vesz igénybe, maga a vezeték azonban üzemelni fog.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök februárban nyilvánosan követelte az ukrán elnöktől a vezeték újraindítását azt állítva, hogy azt Kijev politikai okokból nem indítja újra. Ezért Robert Fico szlovák kormányfővel együtt megvétózták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását az Európai Tanácsban, amelyből Csehország mellett a magyar és a szlovák fél sem vesz részt.

Orbán Viktor most már leköszönő miniszterelnök márciusban még az Európai Bizottság elnökénél is panaszt tett, és Ukrajna energiafegyverének semlegesítését kérte. Márciusban az RBK-Ukrajna hírportál kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Európai Unió ugyan sürgeti a Barátság vezeték helyreállítását, de nem tudja felülírni Magyarország vétóját az Ukrajnának nyújtandó hitel ügyében.

Ursula von der Leyen, hogy feloldja a konfliktust egy uniós tényfeltáró missziót küldött a helyszínre, valamint technikai és anyagi segítséget is ajánlott a Barátság helyreállításához. A szakértői delegáció viszont végül nem kapott engedélyt, hogy a helyszínre menjen a sérült vezetékszakaszhoz. Az ukrán fél szerint a folyamatos orosz támadások miatt nem garantálható az uniós személyek biztonsága.

Kijev azt jelezte, hogy végrehajtja a munkálatokat, ami akár hat hetet is igénybe vehet. Most ennél rövidebb határidőt közölt Zelenszkij, mindössze két hét és újraindulhat az olajáramlás.

Lázár János építési és közlekedési miniszter márciusban elismerte, hogy a kőolajvezeték állítólagos ukrajnai "blokkolása" miatt lefoglalták az ukrán Oscsadbank magyarországi pénzeszközeit és aranytartalékait.

A Barátság vezetéken Ukrajna egy 2029 végéig érvényes tranzitszerződés alapján továbbít orosz kőolajat Európába. Az ukrán fél utána is használná a vezetéket más szállítmányok továbbítására, ezért már tervpályázatot írtak ki a modernizálására.

