A torzított verseny ára: miért marad le Magyarország?

Mi történik egy gazdasággal, ha a verseny már nem csak a teljesítményről szól? Magyarország elmúlt évei jó példát adnak arra, hogy az egyenlő versenyfeltételek hiánya hogyan fordítja át a gazdasági növekedést tartós lemaradásra. Most arra keresünk választ, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a verseny újra a teljesítményről szóljon, és a gazdaság visszatérjen egy fenntartható növekedési pályára.

A hatékony piaci verseny a gazdasági fejlődés egyik legfontosabb hajtóereje, mert folyamatos alkalmazkodásra és teljesítményjavításra kényszeríti a vállalatokat. Az erősebb versenyben a kevésbé hatékony cégek kiszorulnak, miközben a jobb technológiával, szervezéssel vagy innovációval működő vállalatok növekednek. Ez az erőforrások, mint a munkaerő, tőke, tudás, folyamatos átrendeződéséhez vezet a produktívabb szereplők felé, ami növeli az egész gazdaság átlagos termelékenységét. Emellett a verseny ösztönzi az innovációt és a költségcsökkentést, ami alacsonyabb árakban, jobb minőségű termékekben és szélesebb választékban jelenik meg a fogyasztók számára.

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása legalább ilyen fontos, mert a verseny csak akkor működik hatékonyan, ha nem torzítják külső tényezők, mint például politikai kapcsolatok, diszkriminatív szabályozás vagy piactorzító állami beavatkozások. (Természetesen az is igaz, hogy van, amikor a piac kudarcot vall, és az államnak kell beavatkoznia. Ebben a cikkben azonban olyan eseteken lesz a fókusz, ahol a verseny működhet, ha ennek megvannak a feltételei.) Ha minden piaci szereplő azonos szabályok szerint működik, akkor valóban a teljesítmény, az innováció és a hatékonyság dönt arról, ki lesz sikeres. Ennek hiányában a kevésbé hatékony, de kedvezményezett vállalatok is fennmaradhatnak, ami visszafogja a termelékenységet, rontja a beruházási ösztönzőket és végső soron lassítja a gazdasági növekedést.

A hatékony és egyenlő feltételek mellett zajló verseny kulcsfontosságú kérdés Magyarország számára, ahol több mint 3 éve eltűnt a növekedés.

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy mi minden miatt alakult úgy, hogy sok esetben sérülnek az egyenlő verseny feltételei, és hogy hogyan tudná ezt orvosolni az új kormány.

Hol itt a probléma?

A verseny nagymértékben függ attól, hogy egy ország mennyire biztosítja azokat az alapvető kereteket, amelyek mellett a cégek "jól érzik magukat" – vagyis úgy láthatják, hogy kiszámíthatóan, tiszta szabályok mentén és torzítások nélkül működhetnek.

Az egyik legfontosabb ilyen feltétel a kiszámítható szabályozási környezet. A vállalatok beruházási döntései gyakran évekre vagy akár évtizedekre szólnak, ezért kulcsfontosságú, hogy ne kelljen folyamatosan váratlan jogszabályváltozásokhoz alkalmazkodniuk. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy ez mennyire nem teljesült Magyarországon:

2010 után rendkívüli mértékben megugrott a törvénymódosítások száma. A mögöttes ok egyszerű: sokszor olyan gyorsan hozták a törvényeket, hogy azokat nem volt idő kellően előkészíteni, és utólag többször módosítani kellett. Az első (1998-as) és a második (2010-es) Orbán-kormány közt lefeleződött az átlagos idő egy törvényjavaslat benyújtása és megszületése közt. Ezek a számok nem egy olyan környezetre utalnak, ahol könnyen lehet hosszú távra tervezni.

Legalább ilyen fontos a jogbiztonság és a szabályok következetes alkalmazása. A vállalatoknak, ahogyan a szélesebb társadalomnak is, számítaniuk kell arra, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, és a hatóságok pártatlanul járnak el.

A harmadik kulcstényező a tiszta és átlátható állami működés, különösen ott, ahol az állam maga is piaci szereplőként jelenik meg, vagy jelentős forrásokat oszt el. Ide tartoznak például a közbeszerzések és az állami támogatások. Magyarországon a többi uniós országnál jobban jellemző, hogy a közbeszerzésekre kevés, vagy összesen egy ajánlattétel érkezik – természetesen nem függetlenül attól, hogy milyen szándékkal, és mennyire specifikus feltételekkel írják ki a pályázatot. Azt is tapasztalni lehetett, hogy miközben rengeteg állami támogatás kerül sok éve egyedi kormánydöntésekkel különböző vállalati szereplőkhöz, arról nem sokat tudunk, hogy milyen döntési mechanizmus alapján és milyen célokkal kerülnek az adófizetői pénzek éppen ezekhez a cégekhez. Mindeközben a támogatási arány is alapvető kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a kormány mennyire kötött jó üzletet a magyaroknak: a 24.hu március végi gyűjtése alapján

az év eleje óta Szijjártó Péter által bejelentett beruházásoknál minden negyedik forintot az adófizetők álltak.

Szintén alapvető elvárás, hogy a vállalatok megtarthassák a megtermelt profitjukat, és ne legyenek kitéve utólagos, vagy célzott beavatkozásoknak. A különadók, szektorspecifikus terhek vagy visszamenőleges hatályú intézkedések azt az üzenetet közvetítik, hogy a siker nem feltétlenül marad a vállalatnál. Magyarországon az ágazati különadók mostanára nem csupán egy mellékes, kisebb bevételi forrásnak számítanak a költségvetésben, hanem az adórendszer alapvető építőelemének. Orbán Viktor maga mondta el évértékelő beszédében, hogy szerinte ebből futotta a népszerű kormányzati intézkedések finanszírozására:

Nos, 2010 és 2025 között három gazdasági területről: a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettünk összesen 14.956 milliárd forintot.

Noha a pontos számmal kapcsolatban merültek fel kérdések, a különadók rendszerszerűvé válása megkérdőjelezhetetlen. Csakhogy miközben jól hangzik, hogy a "gonosz bankoktól" mennyi pénzt elvettek, és a családok támogatására fordították, eközben valójában a különadót is a magyar háztartások fizetik meg, magasabb banki költségek és kevésbé innovatív intézetek formájában. Ráadásul az ilyen intézkedések erodálták a befektetői bizalmat és visszavetették a beruházásokat.

Mit lehet tenni?

A kiszámíthatóbb szabályozási környezet érdekében fontos lenne, hogy a törvényeket és új adószabályokat ne egyik napról a másikra hozzák meg, hanem legyen érdemi ideje a nyilvánosságnak megismernie és megvitatnia a tervezeteket, a gazdasági szereplőknek pedig alkalmazkodnia az új keretekhez. A hatóságok pártatlanságában való közbizalom visszaállítása is elengedhetetlen lépés. Ehhez felül kell vizsgálni az olyan korábbi ügyeket, amelyek kapcsán kérdések merültek fel – például a Gazdasági Versenyhivatal büntetéskiszabási gyakorlatát, csak hogy egy nemrég szélesebb nyilvánosságot kapó példát említsünk. A közbeszerzések esetén törekedni kell azok olyan kiírására, amely nem szűkíti le drasztikusan a potenciális ajánlattevők számát – mind a feltételek, mind a pályázat benyújtásához rendelkezésre álló idő tekintetében. Az állami támogatásoknál szükséges egy világos gazdaságpolitikai célrendszer kialakítása. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján feltehetően a gödi gyárra célozva tett is erre utalást, hogy a korábbi gyakorlatot felül kell vizsgálni, mivel szerinte az nincs rendben, hogy úgy jöhetnek ide cégek jelentős állami támogatással, hogy közben nem tartják be a környezetvédelmi előírásokat, nagyrészt vendégmunkások dolgoznak ott, továbbá a gazdasághoz hozzáadott érték is alacsony. Végül – és ez talán a legnehezebb – a különadók rendszerét előbb-utóbb le kell bontani. Természetesen ez a költségvetés jelenlegi helyzete mellett nem egyszerű feladat. Ha azonban szeretnénk egy valóban jól működő, dinamikusan fejlődő gazdaságot, akkor hosszú távon elkerülhetetlen lépés.

Felhasznált forrás: László Géza: Zsákutcában. A skót, Dorong, Piszkos Fred és a gazdaság orbáni felforgatása. Tea Kiadó, Budapest, 2026.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Hell Energy magyar üdítőital-gyártónak szállítmányozási feladatokat végző BHS Trans Kft. új logisztikai központjának átadásán Szikszón 2026. április 10-én. A körülbelül 14 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormányzat 7 milliárd forintnyi támogatást nyújtott.