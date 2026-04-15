Az európai illiberalizmus sablonja meggyűrődött ugyan, de a jogállamiság helyreállításához hosszú és göröngyös út vezet

A Tisza Párt győzelme, és ezzel együtt Orbán Viktor veresége megérdemli a „történelmi” jelzőt, írja Blanche Leridon az Institut Montaigne francia tanulmányok tanszékének vezetője, író és a párizsi Sciences Po egyetem oktatója. Hozzáteszi, hogy a vasárnapi választás eredménye Ukrajna és az európai integráció szempontjából is „kézzelfogható a megkönnyebbülést” jelent.

A liberális demokrácia híveinek kétségkívül okuk van az ünneplésre – ez egy igazi „budapesti tavasz”.

A szerző azonban figyelmeztet, hogy ezt az eufóriát érdemes óvatosan kezelni, amire a lengyel példa is figyelmeztet. Amikor Donald Tusk Polgári Koalíciója 2023-ban legyőzte a Jog és Igazságosság (PiS) pártját, hasonló lelkesedés söpört végig Európán.

Több mint két évvel később azonban a jogállamiság még mindig nem állt teljesen helyre Lengyelországban.

A PiS továbbra is jelentős politikai tényező maradt: övék a legnagyobb parlamenti frakció, és a párt által támogatott Karol Nawrocki tölti be az államfői posztot.

Ez a „lengyel paradoxon” abból a belső ellentmondásból fakad, hogy egy illiberális rendszert próbálnak lebontani, miközben tiszteletben tartják azokat a demokratikus elveket, amelyeket vissza kívánnak állítani.

„Soha nem fogom a jogállamot jogállamellenes intézkedésekkel helyrehozni," ígérte Magyar Péter, aki a cikk írója szerint még a lengyelekénél is nehezebb feladattal néz szembe.

Leridon emlékeztet, hogy a lengyel nemzeti populista kísérlet „csak" nyolc évig tartott, míg Orbán tizenhat évig volt hatalmon. Ráadásul amíg a PiS-nek nem volt alkotmányozó többsége az alaptörvény átírásához, Orbán sikeresen bebetonozta illiberális rendszerét a jogrendszerbe.

Magyar egy "foglyul ejtett" államot örököl, ahol a lojális káderek minden közintézménybe beágyazódtak.

Emellett a gazdaság és a társadalom kulcsterületei – a médiától kezdve a magánalapítványi egyetemekig – továbbra is az Orbán-közeli oligarchák ellenőrzése alatt állnak.

Leridon megemlíti, hogy Magyar Péter egykori fideszes bennfentesként a korrupció felszámolását és az európai kapcsolatok helyreállítását ígérte, azonban egy válságos helyzetben lévő országot vesz át. Kiemelve, hogy Magyarországon 2020 és 2025 nyara között az 50 százalékot is meghaladta az infláció, és az Economist Demokrácia Indexén mindössze az 55. helyen áll az ország, Thaiföld és Srí Lanka között, Leridon azt írja jelenlegi állapotában az ország felvételt sem nyerhetne az Európai Unióba.

Bár Magyar a kétharmados többségével módosíthatja az alaptörvényt,

kérdéses, hogy milyen messzire hajlandó elmenni a rendszer lebontásában. Szintén nyitott kérdés, hogy az EU fenntartja-e a nyomást a jogállamiság tényleges helyreállítása érdekében.

Leridon szerint a helyzetet tovább bonyolítja a Trump-tényező. Az amerikai elnök már bebizonyította, hogy egy populista mozgalom túlélheti a hatalomvesztést, sőt, akár megerősödve is kikerülhet belőle.

Orbán politikája hasonlóan mélyen gyökerezik a magyar társadalomban. A távozó miniszterelnök mindössze 62 éves, és ahogy vasárnap este fogalmazott: „Egy dolgot mindenki tudhat itt, ebben a teremben és az egész országban: soha, de soha, de soha nem adjuk fel!”

Amerikai szövetségese révén Orbán kész forgatókönyvvel rendelkezik a visszatérésre. Arra apellálhat, hogy a választók elveszítik a türelmüket, ha a remélt változás nem hoz azonnali csodát. Az olaszországi párhuzam szintén tanulságos. Bár Giorgia Meloni megbukott az igazságügyi reformról szóló alkotmányos népszavazásán, hatalomban maradt és megőrizte népszerűségét. Ez is bizonyítja, hogy egy populista vezető túlélhet egy vereséget anélkül, hogy elveszítené a politikai befolyását.

A vasárnapi választás valódi győzelem volt a demokrácia számára, de

a nemzeti populizmust eleve úgy konstruálták meg, hogy túlélje a megalkotóit.

A magyar választók ugyan véget vetettek Orbán uralmának, de az állam visszaszerzésének nehéz munkája csak most vette kezdetét, írja Leridon.

Ha az új kormány nem tudja kikerülni a régi rendszer által hátrahagyott jogi csapdákat, a bukott rezsim szelleme – washingtoni és moszkvai szövetségeseivel együtt – készen áll a visszatérésre.

A Guardian újságírója, Polly Toynbee, egy másik cikkben kiemeli, hogy Orbán veresége az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni, a francia szélsőjobb egyik vezető politikusa, Marine Le Pen, és az osztrák szintén szélsőjobboldali Szabadság Párt vezetője, Herbert Kickl pozícióját egyaránt gyengíti.

Az európai szélsőjobboldal felemelkedésének veszélyeivel kapcsolatban emlékeztet hogy a szélsőjobb 2024-ben az Európai Parlament mandátumainak körülbelül egynegyedét szerezte meg, Olaszországban már hatalmon volt, Finnországban, Svédországban, Ausztriában, Szlovákiában és (a közelmúltig) Hollandiában pedig kormánykoalíciók tagjaként vagy támogatójaként működött közre.

A második világháború utáni Európa önképét, miszerint a liberális demokrácia globális fellegvára, veszély fenyegeti. Magyar nem szociálliberális, de visszavezeti Magyarországot az EU főáramába.

A magyar választási eredmény egybeesik a Trump iránti hangulatban beállt fordulattal, ami összefüggésbe hozható legutóbbi orbitális baklövésével, mivel nem szimplán Irán ellen indított háborút, hanem világszerte inflációs hullámot gerjesztett.

Toynbee szerint a hatalom és a befolyás ciklusai lassan alakulnak, de egy olyan amerikai elnök, aki a benzinárak 21%-os emelkedése miatt botladozva közeledik a félidős választásokhoz, már nem példakép lesz a szélsőjobboldal számára, hanem inkább valaki, akit kerülni kell.

Rob Ford, a Manchesteri Egyetem politikatudományi professzora a magyar „fordulópont” jelentőségén töpreng: már sok ilyen illúzió eltűnését látta. Meg kell várnunk, hogy Orbán veresége vajon megrázza-e a konzervatív szimpatizánsokat. „Vajon a Telegraph és a Spectator kommentátorai meggondolják-e magukat, és elvetik azt a gondolatot, hogy a Reform lehet a megoldás?” – teszi fel a kérdést Ford. (A Reform UK egy gyorsan növekvő brit euroszkeptikus, jobboldali populista párt, amelyet az a Nigel Farage vezet, akinek a Brexit is köszönhető, illetve aki a Brexitnek köszönheti a hírnevét. Azóta fordult a helyzet, ma már a britek 58 százaléka mondja, hogy rossz döntés volt kiszállni az EU-ból.)

Toynbee szerint a brit jobboldal „túl közel került Orbánhoz", kiemelve, hogy épp idén számolt be a Good Law Project arról, hogy a magyar állam által finanszírozott Mathias Corvinus Collegium (MCC) nevű agytröszt több mint 500 000 fontot juttatott az egyesült királyságbeli Roger Scruton Legacy Foundationnek. Az utóbbi alapítvány igazgatótanácsában nemcsak a Reform politikai vezetője, James Orr, hanem a Spectator szerkesztője és egykori konzervatív miniszter, Michael Gove is helyet foglal.

A szerző szerint a Fidesz leváltása utat mutathat ahhoz, hogy „a szélsőjobboldali populizmust visszaszorítsák oda, ahová tartozik: a perifériára.”

„A jövő évi európai választások sorozata majd megmutatja, hogy ez csupán egy magyar történet volt-e, vagy az egész kontinensen visszhangra talál. De a jó hírek szánalmasan ritkák, úgyhogy élvezzük ki őket most."

Címlapkép és a cikkben használt kép forrása: Krisztian Elek/SOPA Images/LightRocket via Getty Images