Bjorn Lomborg: Klímapolitika helyett valódi fejlesztésekre lenne szükség a szegény országokban

Ez a fókuszvesztés sehol sem nyilvánul meg világosabban, mint a növekvő klímavédelmi fixációjukban. A Világbank büszkén számol be arról, hogy a legutóbbi pénzügyi évében forrásainak 48%-át az úgynevezett "klímafinanszírozásra" fordította, az előző évi 44%-hoz képest magasabb, és meghaladva saját 45%-os célkitűzését. A Világbank becsületére legyen mondva, hogy a szervezet kihangsúlyozza, hogy ezek a projektek gyakran több jót is tudnak tenni, mint pusztán a klímavédelmet elősegíteni, de ez még így is azt jelenti, hogy több mint 39 milliárd dollárt irányítottak át klímavédelmi projektekre.

Az összes multilaterális fejlesztési bankot tekintve az alacsony és közepes jövedelmű országokat érintő klímavédelmi kezdeményezésekre fordított kiadások 2024-ben meghaladták a 85 milliárd dollárt. Az Afrikai Fejlesztési Bank költött erre a legtöbbet: portfóliójának 49%-át tette ki a klímavédelemmel kapcsolatos finanszírozás, és 2025-re bejelentette, azt célozza, hogy a projektek 100%-ában figyelembe veszi a klímavédelmi szempontokat.

Ez egy hibás forrásallokációt jelent. Amikor az afrikaiakat megkérdezik, hogy mi aggasztja őket a legjobban, a klímaváltozást alig említik. Az Afrobarometer 39 afrikai országban végzett felmérése, amelyben több mint 50 ezer embert kérdeztek meg, azt mutatta ki, hogy a válaszadók a munkanélküliséget, a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a szegénységet, az utak állapotát, az áramellátást, az éhezést és a korrupciót nevezték meg a leginkább aggasztó kérdések között. A klímaváltozás a 34 prioritás közül a 31. helyre kerül.

Amikor egy gyermek meghalhat egy megelőzhető betegségben, egyetlen családot sem érdekel, hogy egy évszázad múlva a globális hőmérséklet pár tized fokkal csökkenjen. A Washingtonba érkezett jól szituált delegáltak – akiknek gyermekei kiváló egészségügyi ellátásban, táplálkozásban és oktatásban részesülnek – megengedhetik maguknak, hogy az egy évszázad múlva bekövetkező hőmérséklet-változás megszállottjai legyenek. Talán még meg is győzik magukat arról, hogy a szegényeken segítenek azzal, hogy a klímavédelemre összpontosítanak, pedig nem így van. Ez a missziójuk félreértelmezésének számít, és erkölcstelen is.

Tekintsünk egy kiemelt fejlesztési kezdeményezésre: a Világbank és az Afrikai Fejlesztési Bank tervei szerint 2030-ra 300 millió afrikai számára biztosítanának elektromos áramot. Ez valójában egy kiváló cél, de a kivitelezés hagy némi kívánnivalót maga után. A „mindenre kiterjedő” energiapolitikáról szóló retorika ellenére úgy tűnik, hogy a Mission 300 energiaterv nagy részét jelentős mértékben a megújuló energiaforrások köré tervezték, függetlenül attól, hogy ez hozná-e a legjobb eredményt Afrika számára.

A bőségesen rendelkezésre álló, megbízható és olcsó energia a jólét alapja. A világ többi része fosszilis tüzelőanyagokkal működik, amelyek még mindig a világ energiaellátásának 81%-át és a villamos energia több mint 60%-át biztosítják. A fejlesztési bankoknak azt kellene finanszírozniuk, ami az afrikaiak számára hasznos, nem pedig azt, ami a gazdag világ klímaideológiájának megfelel. A nap- és szélerőművek ott játszhatnak szerepet, ahol annak van értelme, de még nem tudják biztosítani a mezőgazdaságot és az ipart működtető állandóan rendelkezésre álló, megfizethető villamos energiát.

A földgáz és a szén továbbra is a jóléthez vezető utat jelentik százmilliók számára.

A fejlesztési intézmények vezetői jól tennék, ha nem felejtenék el, hogy nem az üres szólamok és az olyan közhelyes szlogenek számítanak, mint az „élhető bolygó” biztosítása, hanem a konkrét eredmények. A jó hír az, hogy sokkal jobban is el lehet költeni a fejlesztési forrásokat a hiúsági klímaprojektekhez képest.

Ahelyett, hogy alacsony megtérülésű klímaprojektekre öntik a forrásokat, a Világbanknak, az IMF-nek és más intézményeknek a nagy hatásfokkal bíró, bizonyítottan megtérülő beruházásokat kellene előtérbe helyezniük.

A szegény országokban 334 millió általános iskolás gyermek – az összes általános iskolás gyermek 79%-a – nem sajátítja el az alapvető olvasási, írási és számolási készségeket. A gyermekek saját szintjükön történő tanítása olcsó táblagépek és szoftverek segítségével mindössze 31 dollárba kerül gyermekenként és évente, mégis megháromszorozza a tanulási eredményeket. Ennek eredménye: gyermekenként nagyjából 2000 dollárral több jövedelem a teljes életükre vetítve. Minden így befektetett dollár 65 dollár társadalmi haszonnal jár.

Egy másik nagy hatású területet a földtulajdont érintő reform jelenti. A biztos tulajdonjogi helyzet révén a gazdák befektethetnek földjeikbe, hitelhez juthatnak, és növelhetik a termelékenységet. Minden egyes így elköltött dollár több mint 18 dollár társadalmi hasznot eredményez.

Néhány egészségügyi beruházás is hatalmas hatást fejt ki viszonylag kis költséggel. A tuberkulózis és a malária – a fejlődő világ két legnagyobb gyilkosa – elleni küzdelem néhány milliárd dollárból több mint egymillió ember életét mentheti meg. Minden egyes ily módon befektetett dollár több mint 45 dollárnyi hasznot hoz a megmentett életek és a magasabb termelékenység révén.

Ezek nem elvont elképzelések. Praktikus, magas megtérülésű szakpolitikai intézkedések, amelyek közvetlenül azon kérdésekkel foglalkoznak, amelyeket maguk a szegények is prioritásként kezelnek. A fejlesztési intézmények egyre inkább figyelmen kívül hagyják, hogy minden döntés kompromisszumokról szól, és az intézkedések költségeit és hasznát egyaránt mérni kell. El kell fogadniuk azokat a tanulságokat, amelyeket saját közgazdászaik is megfogalmaznak, és teljesíteniük kell azt a kötelességüket, hogy a valódi fejlődésre – a gazdasági növekedésére, a szegénység felszámolására és az életminőség javítására – összpontosítsanak, ahelyett, hogy sok pénzbe kerülő, egyéb kérdésekkel foglalkoznának.

A világ legszegényebbjei jobbat érdemelnek, mint a távolról érkező erényfitogtatásokat.

Itt az ideje, hogy a Világbank, az IMF és a multilaterális rendszer visszatérjen az alapokhoz: valódi fejlesztéseket kell megvalósítania, nem pedig klímapolitikát.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images