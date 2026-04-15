Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek

Cser-Palkovics András szerint a párton belül új vezetésre lenne szükség, ugyanakkor nem tartja reálisnak, hogy Orbán Viktornak jelenleg kihívója akadjon.

Úgy látja, a miniszterelnök továbbra is a közösség legitim vezetője, ugyanakkor az elnökség megújítása elkerülhetetlen lehet. Saját esetleges indulásáról egyelőre nem kívánt beszélni.

A politikus a pártja helyzetén túl a saját szerepét is újragondolná a jövőben. Mint mondta, számára most az a legfontosabb kérdés, hogy milyen formában folytatja a közéleti munkát, ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy ne töltené ki jelenlegi ciklusát. Hangsúlyozta, hogy a közösség egyben tartása és a tanulságok levonása az első lépés, ezt követően pedig személyi megújulásra is szükség lehet.

A vereség okait illetően azt mondta, nem lehet mindent a kampányra fogni.

Ettől függetlenül kritikát fogalmazott meg a párt kommunikációjával kapcsolatban is, amely szerinte az elmúlt években túl agresszívvá vált. Úgy véli, több szerénységre és önmérsékletre lenne szükség, és egyes megszólalások – például Orbán Viktor „poloskázása” – hozzájárultak a kedvezőtlen választási eredményhez.

Kiemelte, hogy az úgynevezett „urizálás” és a hozzá kapcsolódó gazdasági körök szintén szerepet játszhattak a társadalmi elégedetlenség erősödésében. Konkrét példaként Garancsi Istvánt említette, akivel kapcsolatban korábban is fenntartásokat fogalmazott meg, és ezeket a miniszterelnök felé is jelezte. Hozzátette,

a választás után részletes értékelést készített, amelyet a párt vezetésének is elküld, mielőtt egy részét nyilvánosságra hozza.

A polgármester szerint stratégiai hibák is történtek a kampány során. Úgy véli, Orbán Viktornak nyilvános vitát kellett volna vállalnia Magyar Péterrel, és a kormánypárti politikusoknak többet kellett volna szerepelniük kritikus médiaterekben is.

Emellett több konkrét ügyet is említett, amelyek szerinte hozzájárultak a vereséghez, köztük a Budapest-politikát és a vitatott plakátkampányokat, amelyek bizonyos esetekben inkább az ellenzéki szavazókat mozgósíthatták.

