LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Elhunyt Mark Mobius, a legendás befektető
89 éves korában ment el a híres befektető, Mark Mobius, aki számtalan olyan piacon nyitott elsőként, amelyeket a globális befektetők addig figyelmen kívül hagytak. Volt amikor Mobius a magyar allamadóssag piacon is fontos szereplő volt, korábban a Portfolio-nak is adott nagyinterjút a profi befektető. Ebbol kiderult hogy idős korában is napi 10-12 órákat dolgozott, és az év több mint felét utazással töltötte.

Április 15-én, 89 éves korában elhunyt Mark Mobius, aki leginkább arról vált ismertté, hogy hamar felismerte mekkora potenciál rejlik a feltörekvő piacokba történő befektetésekben.

Pályafutása során a világ számos régióját bejárta és közvetlen tapasztalatokra építve alakított ki befektetési stratégiákat olyan piacokon, amelyeket a globális befektetők gyakran figyelmen kívül hagytak. Köztük szerepel többek között Kína, India, Brazília, Mexikó, Dél-Afrika, Oroszország, Dél-Korea, Törökország, valamint Magyarország is.

Mobius munkássága jelentős hatással volt arra, ahogyan a nemzetközi tőke a fejlődő gazdaságok felé fordult. Elemzései és személyes jelenléte révén hozzájárult ahhoz, hogy ezek a piacok nagyobb figyelmet kapjanak a globális pénzügyi közösségben.

A Portfolio-nak adott életút interjújában többek között arról beszélt, mennyire fontos, hogy ne gyorsan akarjon az ember túl adni befektetésein, hanem megismerje, ügyének érezze azokat a projekteket, régiókat, ahova a pénzét teszi.

Még több Gazdaság

Legismertebb cége, a Franklin Templeton neve a hazai befektetési piacon a 2010es években volt a kozéppontban, amikor is jelentős tételben vásárolt majd szállt ki a magyar államkotvények piacárol, ahol életmentő fordulatot hozott.

A Mobius Investments közlése szerint a vállalat irányítását John Ninia és Eric Nguyen veszi át, akik partnerekként folytatják a cég működtetését. A társaság hangsúlyozta, hogy a befektetési stratégia és a napi működés változatlan marad.

Címlapkép forrása: Anthony Kwan/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

