Elhunyt Mark Mobius, a legendás befektető

Április 15-én, 89 éves korában elhunyt Mark Mobius, aki leginkább arról vált ismertté, hogy hamar felismerte mekkora potenciál rejlik a feltörekvő piacokba történő befektetésekben.
Pályafutása során a világ számos régióját bejárta és közvetlen tapasztalatokra építve alakított ki befektetési stratégiákat olyan piacokon, amelyeket a globális befektetők gyakran figyelmen kívül hagytak. Köztük szerepel többek között Kína, India, Brazília, Mexikó, Dél-Afrika, Oroszország, Dél-Korea, Törökország, valamint Magyarország is.
Mobius munkássága jelentős hatással volt arra, ahogyan a nemzetközi tőke a fejlődő gazdaságok felé fordult. Elemzései és személyes jelenléte révén hozzájárult ahhoz, hogy ezek a piacok nagyobb figyelmet kapjanak a globális pénzügyi közösségben.
A Portfolio-nak adott életút interjújában többek között arról beszélt, mennyire fontos, hogy ne gyorsan akarjon az ember túl adni befektetésein, hanem megismerje, ügyének érezze azokat a projekteket, régiókat, ahova a pénzét teszi.
Legismertebb cége, a Franklin Templeton neve a hazai befektetési piacon a 2010es években volt a kozéppontban, amikor is jelentős tételben vásárolt majd szállt ki a magyar államkotvények piacárol, ahol életmentő fordulatot hozott.
A Mobius Investments közlése szerint a vállalat irányítását John Ninia és Eric Nguyen veszi át, akik partnerekként folytatják a cég működtetését. A társaság hangsúlyozta, hogy a befektetési stratégia és a napi működés változatlan marad.
Címlapkép forrása: Anthony Kwan/Bloomberg via Getty Images
Itt lehet az áttörés: megindulhatott a forgalom a Hormuzi-szoroson
Bászrába tart a tanker.
Bejelentette az ukrán védelmi miniszter: fordulópont jött el a háborúban, bajban lehet Oroszország
Rossz hírek ezek Moszkvának.
Már a legrosszabbal számolnak: fel kell készülni a fenyegetett sziget evakuálására a katonai invázió miatt
Összefogást sürget a korábbi parancsnokhelyettes.
Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt
Máris az euró bevezetéséről egyeztetett a Tisza az MNB-ben.
Mutatunk egy részvényt, ami közel 60 százalékkal többet érhet
Több elemzői is hirtelen optimista lett a papírra.
Zelenszkij meghúzta a vészharangot: „ennél rosszabb már nem is lehetne”
Nagyon nagyok a gondok.
Itt a bejelentés: hamarosan béke jöhet a közel-keleti konfliktus egyik legforróbb pontján
Egyelőre kevés biztos információ áll rendelkezésre.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!