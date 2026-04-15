LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.69%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Friss jelentés: egy hirtelen űresemény olyan pánikot és áruhiányt hozhat, mint a koronavírus-járvány
Friss jelentés: egy hirtelen űresemény olyan pánikot és áruhiányt hozhat, mint a koronavírus-járvány

Egy új jelentés arra figyelmeztet, hogy egy szélsőséges űridőjárási esemény, például egy rendkívül erős napvihar, nemcsak a műszaki infrastruktúrában okozhat károkat. Pánikvásárlást, társadalmi zavargásokat és dezinformációs hullámot is kiválthat. A dokumentum szerint a technológiai és a társadalmi hatásokat nem lehet egymástól elválasztani, mivel ezek kölcsönösen felerősítik egymást - jelentette a Space.com.

Az űridőjárás a naptevékenység földi hatásait foglalja magában. A napkitörések, a napkorona-kidobódások és a nagy energiájú naprészecskék egyaránt veszélyeztethetik a műholdakat, az elektromos hálózatokat, valamint a repülőszemélyzet egészségét. Az enyhébb hatások viszonylag gyakoriak, ezeket a műholdüzemeltetők rendszeresen korrigálják. A szélsőséges események azonban ritkák és teljesen kiszámíthatatlanok.

A jelentés szerint a közvélemény felkészületlensége különösen sebezhetővé teszi a társadalmat. Egy 2014-es brit felmérés alapján a felnőttek 46 százaléka sosem hallott az űridőjárásról. További 29 százalékuk pedig szinte semmit nem tudott a jelenségről. Ilyen mértékű tájékozatlanság mellett a tudományos kommunikáció könnyen háttérbe szorulhat. Emiatt a közösségi média visszhangkamráiban terjedő dezinformáció gyorsan fokozhatja a társadalmi szorongást.

A dokumentum a koronavírus-járvány idején tapasztalt pánikvásárlást hozza fel párhuzamként.

Ahogy akkor a toalettpapír tűnt el a boltokból, egy súlyos napvihar esetén az áramkimaradásokról szóló hírek ismét tömeges felvásárlásra ösztönözhetik a lakosságot. Az emberek elsősorban élelmiszerből, üzemanyagból és vízből képeznének tartalékokat. Fontos hangsúlyozni, hogy az ellátási láncok közvetlen sérülése nélkül is áruhiányt idézhet elő pusztán a hirtelen megnövekedett kereslet. Vagyis maga a pánikszerű emberi viselkedés súlyosbítaná a válságot.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy egy kiterjedt áramszünet után a hálózat visszaállításának sorrendje társadalmi feszültséget okozhat. Ha a lakosság úgy érzékeli, hogy egyes régiókat előnyben részesítenek másokkal szemben, az komoly tiltakozásokhoz vezethet.

Világvégevárás

A dokumentum a világvégeváró mozgalmak, más néven a millenarizmus jelenségét is tárgyalja. Szélsőséges esetekben egyes csoportok apokaliptikus jelként értelmezhetnek egy űridőjárási eseményt. Ezt olyan történelmi példák is alátámasztják, mint a Heaven's Gate vagy a Nap Temploma Rend szekták tragédiái. A digitális térben a radikális nézetek rendkívül gyorsan terjednek, így a marginális közösségek határai könnyen elmosódhatnak.

A kutatás legfőbb tanulsága, hogy a társadalmi ellenálló képesség növeléséhez nem elegendő pusztán az infrastruktúra megerősítése. A kockázatok sikeres csökkentésében ugyanolyan fontos szerepet játszik a tudományos ismeretterjesztés, valamint az űridőjárással kapcsolatos, közérthető lakossági tájékoztatás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

