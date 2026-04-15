LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Ijesztő jövőt vázolt fel az olajhatalom: ami eddig zajlott a piacon, még csak a kezdet lehet
Gazdaság

Ijesztő jövőt vázolt fel az olajhatalom: ami eddig zajlott a piacon, még csak a kezdet lehet

Portfolio
A katari pénzügyminiszter szerint az eddigieknél is keservesebb időszak köszönthet be a globális piacokon – közölte az Iran International.

A politikus szerdán arról beszélt, hogy hamarosan az egész világgazdaságot megrengetik azok a hatások, amik a közel-keleti háború következtében terjednek szét. Ali Ahmed Al-Kuwari egy washingtoni IMF megbeszélésen fejtette ki. Szerinte, amit eddig látott a világpiac, az csak a „jéghegy csúcsa”.

Teljes körű hatás közeleg, és nincs messze. Azt hiszem, egy, két hónap múlva valóban hatalmas gazdasági hatást fogunk látni globálisan. Hamarosan az energia elérhetőségével is gondok lesznek, nem csak az árakkal

– fejtette ki.

A másfél hónapja tartó Irán elleni háború az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásával indult, majd viharos sebességgel eszkalálódott. Az iszlamista rezsim a kezdetektől fogva gyakorlatilag az összes közel-keleti államot megtámadta, beleértve a legfontosabb olajinfrastruktúrát is. Emellett lezárta a globális energiaellátási szempontból kritikus fontosságú Hormuzi-szorost. A felek között azóta fegyvernyugvás van és zajlanak a tárgyalások, ám a kieső olajmennyiség és a megrongált infrastruktúra még hosszú időre hatást gyakorolhat a világban.  

Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának

Elhunyt Mark Mobius, a legendás befektető

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

