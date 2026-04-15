Ijesztő jövőt vázolt fel az olajhatalom: ami eddig zajlott a piacon, még csak a kezdet lehet

A politikus szerdán arról beszélt, hogy hamarosan az egész világgazdaságot megrengetik azok a hatások, amik a közel-keleti háború következtében terjednek szét. Ali Ahmed Al-Kuwari egy washingtoni IMF megbeszélésen fejtette ki. Szerinte, amit eddig látott a világpiac, az csak a „jéghegy csúcsa”.
Teljes körű hatás közeleg, és nincs messze. Azt hiszem, egy, két hónap múlva valóban hatalmas gazdasági hatást fogunk látni globálisan. Hamarosan az energia elérhetőségével is gondok lesznek, nem csak az árakkal
– fejtette ki.
A másfél hónapja tartó Irán elleni háború az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásával indult, majd viharos sebességgel eszkalálódott. Az iszlamista rezsim a kezdetektől fogva gyakorlatilag az összes közel-keleti államot megtámadta, beleértve a legfontosabb olajinfrastruktúrát is. Emellett lezárta a globális energiaellátási szempontból kritikus fontosságú Hormuzi-szorost. A felek között azóta fegyvernyugvás van és zajlanak a tárgyalások, ám a kieső olajmennyiség és a megrongált infrastruktúra még hosszú időre hatást gyakorolhat a világban.
Címlapkép forrása: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026 via Getty Images
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!