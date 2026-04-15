Kiszámolta a 21 Kutatóközpont, hogy melyik közvélemény-kutató volt a legpontosabb

A 21 Kutatóközpont és a Medián mérése volt a legpontosabb, és a Závecz Research és a Publicus is pontosnak bizonyult – írta meg elemzésében a Róna Dániel vezette intézet. Ezzel szemben a kormányhoz közeli kutatók tévesen mérték fel a választás végeredményét.

A kutatóközpont leírta, hogy a közvélemény-kutatások pontosságának értékelését két szempont szerint lehet vizsgálni:

az egyik az országos belföldi szavazataránytól vett eltérések összege (vagy négyzetösszege), a másik a hibahatáron túli tévedések összesített száma.

Ezek után megnézték, hogy az egyes intézetek kutatásaiban mekkora volt a listán induló öt párt mért és elért eredménye közötti eltérések abszolút értékének összege, és azt is, hogy az öt pártra vonatkozó becslésből mennyi volt hibahatáron túl. Így az alábbi sorrend adódott:

Forrás: 21 Kutatóközpont.

Ahogyan látható, jelen állás szerint mindkét szempont alapján a 21 Kutatóközpont előrejelzése volt a legpontosabb. Az intézet az alábbiak szerint értékel:

Összességében a 21 Kutatóközpont és a Medián mérése nagyon pontosnak bizonyult, mindegyik párt esetében - a két intézet becslései között csak minimális, tizedszázalékos eltérések voltak (kivéve a Medián Mi Hazánkra vonatkozó becslését). Szintén pontos előrejelzést készített a Závecz Research és a Publicus

– írták. "Az IDEA, a Minerva, az Iránytű és a Republikon mérésében voltak pontatlanságok, ám az erőviszonyokat nagyságrendileg mindegyik jól mutatta. A kormánypárti intézetek esetében viszont olyan nagyságrendű eltérések voltak, amelyek miatt ezek az intézetek a választás végeredményét is tévesen mérték fel."

A kutatóközpont kiemelte, hogy több eddig nyilvánosságra került, a közvélemény-kutatók pontossági sorrendjét felmérő írás téves volt, mivel nem a belföldi szavazataránnyal számoltak – ahogyan mi sem –, illetve nem vették figyelembe, hogy a hibahatár a különböző szavazatarányt elérő pártoknál más.

A fenti elemzésben figyelembe vett belföldi szavazatarány (%):

Tisza: 54,7; Fidesz: 37,2; DK: 1,2; Mi Hazánk: 6; MKKP: 0,8.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio