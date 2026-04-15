Komoly figyelmeztetést kapott az Egyesült Államok: közeleg a pillanat, amitől a piacok rettegnek

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) fiskális ügyekért felelős igazgatója szerint az Egyesült Államoknak mintegy négy százalékponttal kell csökkentenie a GDP-arányos államháztartási hiányát a jelenlegi hét százalékról. Ehhez egy hiteles és átfogó tervre van szükség.

Rodrigo Valdes szerdai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta a Reuters hírügynökség szerint, hogy Washingtonnak egyelőre van ugyan mozgástere, mivel a piaci folyamatok jelenleg kedvezőek. Kiemelte azonban, hogy minél tovább halogatják az államadósság csökkentését, annál nagyobb pénzügyi nyomás alakulhat ki.

Az IMF tisztségviselője arra is figyelmeztetett, hogy

a piacok ma már kevésbé elnézőek,

mint korábban. Emiatt az Egyesült Államok "nem várhat a végtelenségig" a fiskális konszolidáció megkezdésével.

Címlapkép: Tatiana Mossot, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kommunikációs vezető tisztviselője (balra), és Rodrigo Valdes, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nyugati félteke osztályának igazgatója a fiskális monitor tájékoztatóján a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank tavaszi ülésein az IMF washingtoni székházában, 2026. április 15-én, szerdán. Forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images