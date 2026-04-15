LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.91%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Komoly figyelmeztetést kapott az Egyesült Államok: közeleg a pillanat, amitől a piacok rettegnek
Gazdaság

Portfolio
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) fiskális ügyekért felelős igazgatója szerint az Egyesült Államoknak mintegy négy százalékponttal kell csökkentenie a GDP-arányos államháztartási hiányát a jelenlegi hét százalékról. Ehhez egy hiteles és átfogó tervre van szükség.

Rodrigo Valdes szerdai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta a Reuters hírügynökség szerint, hogy Washingtonnak egyelőre van ugyan mozgástere, mivel a piaci folyamatok jelenleg kedvezőek. Kiemelte azonban, hogy minél tovább halogatják az államadósság csökkentését, annál nagyobb pénzügyi nyomás alakulhat ki.

Az IMF tisztségviselője arra is figyelmeztetett, hogy

a piacok ma már kevésbé elnézőek,

mint korábban. Emiatt az Egyesült Államok "nem várhat a végtelenségig" a fiskális konszolidáció megkezdésével.

Még több Gazdaság

Címlapkép: Tatiana Mossot, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kommunikációs vezető tisztviselője (balra), és Rodrigo Valdes, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nyugati félteke osztályának igazgatója a fiskális monitor tájékoztatóján a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank tavaszi ülésein az IMF washingtoni székházában, 2026. április 15-én, szerdán. Forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility