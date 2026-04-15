LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.75%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Látványosan megugrott a benzinfogyasztás Magyarországon − A lehető legrosszabbkor
Gazdaság

Látványosan megugrott a benzinfogyasztás Magyarországon − A lehető legrosszabbkor

Portfolio
Látványosan megugrott az üzemanyag-fogyasztás Magyarországon az év első három hónapjában: a benzinből 8,1, a gázolajból pedig 13,3 százalékkal fogyott több, mint egy évvel korábban. A MÁSZ adatai szerint összességében 980 millió liter üzemanyagot tankoltak a magyarok, ami 11,3 százalékos éves növekedést jelent.

Az idei első három hónapban 8,1 százalékkal több motorbenzin és 13,3 százalékkal több gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban;

a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 11,3 százalékkal nőtt - közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) szerdán.

A teljes üzemanyagfogyasztás 980 millió liter volt az év első negyedében, ezen belül 369 millió liter motorbenzint és 611 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

  • A 95-ös motorbenzinből az autósok 302 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 6,3 százalékos növekedés,
  • míg a prémium motorbenzinből az év első három hónapjában 67 millió liter fogyott, 17,2 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest.
  • Gázolajból 548 millió litert adtak el idén január és március között, ez 11,5 százalékos növekedés.
  • A prémium dízel fogyasztása meghaladta a 63 millió litert, ami éves szinten 31,9 százalékos növekedés.

A szövetség tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét, és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.

Üzemanyaghelyzet Magyarországon

A friss fogyasztási adatok azért különösen véleményesek, mert éppen tegnap derült ki az MSZKSZ adataiból, hogy

történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport vélhetően jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben – ezzel kapcsolatos hivatalos adatokat egyelőre nem közöltek a releváns szervek, de a G7 például tényként kezeli. Az mindenesetre nagy bizonyossággal állítható, hogy a hazai benzinfogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét, ennek következménye a szorult helyzet.

Az üzemanyagpiaci helyzet kilátásaival és a Tisza pártra váró kihívásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk.

Women's Money & Mindset Day 2026

