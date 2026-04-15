LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Gazdaság

Magyar Péter a családtámogatásokról: "Minden, ami jó intézkedés, azt meg fogjuk tartani"

Magyar Péter - az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke - a Kossuth Rádióban fél nyolc után pár perccel, majd az M1 csatornán 8:10-től ad élő interjút, a beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Sulyok Tamás találkozó

Magyar elmondta, hogy az államfő valószínűleg hamarosan felkéri kormányalakításra, ugyanakkor kritikával illette a köztársasági elnök eddigi tevékenységét, és ismét elmondta, hogy szeretné, ha távozna a tisztségéből.

Energiaellátás

Benzin, gáz tejkintetében az olcsó ár lesz a döntő, továbbá a fenntarthatóság lesz a legfontosabb cél

- mondja Magyar Péter. A riporter megkérdezte, hogy Magyar beszélt-e Zelenszkijjel, hogy megnyitják-e a csapot. Magyar erre úgy reagált, még nem ő a beiktatott miniszterelnök, nem tárgyalhat erről Zelenszkijjel.

Családtámogatási rendszer

Minden, ami jó intézkedés, azt meg fogjuk tartani

- mondja Magyar a családtámogatási rendszerről. Sőt, hozzátette, hogy "kiterjesztik a családtámogatásokat", megemlítve, hogy a gyest, a gyetet és a családi pótlékot nem emelte az előző kormány.

Haza fogják hozni az uniós pénzeket, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. Azt ígérte, az egyetemi rendszert visszaadják az egyetmi polgároknak, a szentásunak.

Tegnap egyeztetett Ursula vion der Leyennel, ám erről további részleteket nem árult el Magyar Péter.

Kezdődik az interjú

A Sulyok Tamás államfővel tartandó tárgyalásról kérdezi Magyar Pétert az interjú elején a riporter. Magyar Péter megjegyzi, hogy 2024-ben járt utoljára a közmédiában.

Elsimételte azt a korábbi ígéretet, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, amint megalapítják a kormányt. Hozzátette:

új médiatörvényt írunk, új médiahatóságot hozunk létre, és a közmédia funkcióját ellátó szervezetet hozunk létre.

Magyar Péter élőben szólal meg

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

