LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.52%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, és kiterjesztjük
Gazdaság

Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, és kiterjesztjük

Portfolio
Magyar Péter - az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke - a Kossuth Rádióban fél nyolc után pár perccel, majd az M1 csatornán 8:10-től ad élő interjút, a beszélgetések fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Megosztás

Uniós pénzek

Augusztus végéig eldől, hogy 4 ezer milliárd forintot hazahozunk.

Kétszer egy milliárd eurót már elbukott Magyarország, ez hiányozni fog a magyar gazdaságból. Nemcsak hazahozzuk, hanem hatékonyan fogjuk felhasználni.

Nem "lombkorona nélküli lombkoronasétányokat" fognak finanszírozni az uniós pénzekből, hanem munkahelyteremtő beruházásokat, a kkv-kat támogatják majd. "A helyi méhész, a helyi gazda, a helyi családi vállalkozó, a helyi víz- és gázszerelő fog pénzt kapni" - mondta Magyar.

Ezermilliárdot fogunk költeni energiahatékonyságra, szigetelésre, vállalati és lakossági energiahatékonysági programokra. A vidéki kiskórházakat fejlesztik, régiós csúcskórházakat hoznak lére.

Azt is hozzátette, hogy Varsó és Budapest között is lesz gyorsvasút, megjegyezte, hogy Varsóba vezet az első útja.

Magyar Péter szerint decemberben Orbán Viktor kialkudta az opt-outot, Magyarország kimarad a 90 milliárd forintos hitelkeretből, amelyet Ukrajnának adna az EU. Ennek fejében rábólintott a hitelre Ukrajnának. Felidézte, hogy amikor jön a Barátság kőolajvezetéken az olaj, akkor Ukrajna is megkapja a hitelt.

Megosztás

Rezsicsökkentés

A mi programunk az, hogy kiterjesztjük a rezsicsökkentést a tüzifánál is, felülvizsgálják a négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat.

Cél, hogy a lehető legolcsóbban jussanak a magyarok rezsihez, üzemanyaghoz, fenntartható módon.

A cégeink nem tudtak energiahatékonysági beruházásokat csinálni, és versenyképtelenek a magas rezsiárak miatt.

Megosztás

Családtámogatás

Megtartjuk a családtámogatási rendszert - mondja Magyar.

Megosztás

EU-s pénzek feloldása

Az Európai Bizottság elnökével térgyalt Magyar az EU-s pénzek feloldásáról, négy feltételt vállalt neki:

  • korrupcióellenes intézkedésekettesznek,
  • függetlenné teszik a magyar igazságszolgáltatást,
  • visszaadják a magyar sajtó szabadságát, és leállítják a kormánypropagandát,
  • visszaadják az akadémia szabadságát, a kutatóintézeteketet visszaadjáék a kutatóknak.
Megosztás

Rezsicsökkentés és a kormány teendői

A Tisza kormány megtartja a déli kerítést, és nem fognak Csádba magyar katonákat küldeni.

Megtartják, csak kiterjesztik a rezsicsökkentést, mivel tüzifára nem volt rezsicsökkentés.

2019 óta nem emelte a kormány a szociális tüzifa keretet, pedig annak ára is duplájára emelkedett.

Az lesz a program egyik fő eleme, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, és beindítják a gazdaságot.

Megosztás

Kezdődik a második interjú

Magyar Péter ismét kritikával illette a közmédia képviselőit azért, mert nem hívták be a televízióhoz. Azt ígérte, meg fogják teremteni a független, pártatlan média feltételeit.

A "leköszőnő" köztársasági elnöknek nevezte Sulyok Tamás államfőt, és megjegyezte, hogy hamarosan vele is találkozik.

Megosztás

Hamarosan kezdődik a második interjú az M1-en

8:10-re ígérték az interjút.

Megosztás

Üzemanyagár

Megtartják-e a védett üzemanyagárat, a rezsinél a védett rezsit? - kérdezi a riporter. Magyar erre kitérő választ adott, szerinte még 30 napig ügyvezető kormány van. Amikor a világpiaci ár még alacsonyabb volt, nem vásárolt be az Adria-vezetéken keresztül a magyar kormány, felment a világpiaci ár, és most kezdenek el kapkodni - mondja Magyar.

Az új kormány a diverzifikációt helyezi előtérbe az energiaellátás szempontjából.

A Barátság vezeték is marad, nem tud erről leválni Magyarország, ha akarna sem.

- mondja Magyar. Oroszországi és Magyarország is marad itt földrajzilag, legalább három irányból vannak vezetékek, ellátási lehetőségek. A stratégiai olajkészlet 20%-ra csökkent, óriási felelőssége van Orbán Viktornak abban, hogy a tartalékot visszaépítsék - tette hozzá Magyar.

Az üzemanyagár kapcsán a lehetséges megoldások között említette, hogy Lengyelország például radikálisan csökkentette az áfatartalmát az üzemanyagoknak. Többféle megoldás is van arra, hogy olcsóbb legyen az üzemanyag. A Tisza kormány első napjaiban biztosítani akarják a lehető legalacsonyabb árat, egyeztetnek a Mol vezetőivel és a stratégiai olajellátást végző szervezetekkel.

Megosztás

Sulyok Tamás találkozó

Magyar elmondta, hogy az államfő valószínűleg hamarosan felkéri kormányalakításra, ugyanakkor kritikával illette a köztársasági elnök eddigi tevékenységét, és ismét elmondta, hogy szeretné, ha távozna a tisztségéből.

Megosztás

Energiaellátás

Benzin, gáz tekintetében az olcsó ár lesz a döntő, továbbá a fenntarthatóság lesz a legfontosabb cél

- mondja Magyar Péter. A riporter megkérdezte, hogy Magyar beszélt-e Zelenszkijjel, hogy megnyitják-e a csapot. Magyar erre úgy reagált, még nem ő a beiktatott miniszterelnök, nem tárgyalhat erről Zelenszkijjel.

Megosztás

Családtámogatási rendszer

Minden, ami jó intézkedés, azt meg fogjuk tartani

- mondja Magyar a családtámogatási rendszerről. Sőt, hozzátette, hogy "kiterjesztik a családtámogatásokat", megemlítve, hogy a gyest, a gyetet és a családi pótlékot nem emelte az előző kormány 2008 óta.

Haza fogják hozni az uniós pénzeket, 8 ezer milliárd forintot. Elfogadjék a korrupcióellenes intézkedéseket, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, vagyonosodási vizsgálatot indítanak 20 évre visszamenőleg a képviselőknél és családjuknál. Azt ígérte, az egyetemi rendszert visszaadják az egyetemi polgároknak, a szenátusnak. Az akadémia szabadságát is visszaadják.

Tegnap egyeztetett Ursula von der Leyennel, ám erről további részleteket nem árult el Magyar Péter.

Megosztás

Kezdődik az interjú

A Sulyok Tamás államfővel tartandó tárgyalásról kérdezi Magyar Pétert az interjú elején a riporter. Magyar Péter megjegyzi, hogy 2024-ben járt utoljára a közmédiában.

Elsimételte azt a korábbi ígéretet, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, amint megalapítják a kormányt. Hozzátette:

új médiatörvényt írunk, új médiahatóságot hozunk létre, és a közmédia funkcióját ellátó szervezetet hozunk létre.

Megosztás

Magyar Péter élőben szólal meg

Részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility