Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, és kiterjesztjük

Augusztus végéig eldől, hogy 4 ezer milliárd forintot hazahozunk.

Kétszer egy milliárd eurót már elbukott Magyarország, ez hiányozni fog a magyar gazdaságból. Nemcsak hazahozzuk, hanem hatékonyan fogjuk felhasználni.

Nem "lombkorona nélküli lombkoronasétányokat" fognak finanszírozni az uniós pénzekből, hanem munkahelyteremtő beruházásokat, a kkv-kat támogatják majd. "A helyi méhész, a helyi gazda, a helyi családi vállalkozó, a helyi víz- és gázszerelő fog pénzt kapni" - mondta Magyar.

Ezermilliárdot fogunk költeni energiahatékonyságra, szigetelésre, vállalati és lakossági energiahatékonysági programokra. A vidéki kiskórházakat fejlesztik, régiós csúcskórházakat hoznak lére.

Azt is hozzátette, hogy Varsó és Budapest között is lesz gyorsvasút, megjegyezte, hogy Varsóba vezet az első útja.

Magyar Péter szerint decemberben Orbán Viktor kialkudta az opt-outot, Magyarország kimarad a 90 milliárd forintos hitelkeretből, amelyet Ukrajnának adna az EU. Ennek fejében rábólintott a hitelre Ukrajnának. Felidézte, hogy amikor jön a Barátság kőolajvezetéken az olaj, akkor Ukrajna is megkapja a hitelt.