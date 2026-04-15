Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.

A LIGA Szakszervezetek Elnöksége együttműködést kezdeményezett a megalakuló kormánnyal a demokratikus intézményrendszer, és benne kiemelten a szociális párbeszéd szerepének megerősítésében.

A szervezet szerint fontos a jogállam alapját képező fékek és ellensúlyok rendszerének megszilárdítása, a magyar nemzetgazdaság versenyképességének és termelékenységének növelése, és ezen keresztül a munkaerőpiac fejlődése is.

A LIGA konkrét javaslatokat is megfogalmazott a megalakuló kormány számára többek között

a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása,

a munkavégzésre vonatkozó szabályozók átalakítása,

a közszolgálati dolgozókra vonatkozó szabályrendszer harmonizálása,

az érdekegyeztetés intézményeinek fejlesztése,

a szakszervezetek működésének elősegítése,

a sztrájkjog korlátozásainak megszüntetése, és

egy önálló munkaügyi minisztérium létrehozása terén.

A Szakszervezetek ezen felül tárgyalást is kezdeményezett az új kormány leendő vezetőjével a javaslatok részletes áttekintése és a szociális partnerek jövőbeni együttműködési kereteinek áttekintése céljából.

