LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek
Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

A LIGA Szakszervezetek elnöke szerdán levélben kereste meg Magyar Pétert, a TISZA Párt elnökét. Az alakuló kormány miniszterelnökének gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez, és tanácsokat is csaolt az ügyben, hogyan alakítanák a munkavállalók helyzetét.

A LIGA Szakszervezetek Elnöksége együttműködést kezdeményezett a megalakuló kormánnyal a demokratikus intézményrendszer, és benne kiemelten a szociális párbeszéd szerepének megerősítésében.

A szervezet szerint fontos a jogállam alapját képező fékek és ellensúlyok rendszerének megszilárdítása, a magyar nemzetgazdaság versenyképességének és termelékenységének növelése, és ezen keresztül a munkaerőpiac fejlődése is.

A LIGA konkrét javaslatokat is megfogalmazott a megalakuló kormány számára többek között

  • a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása,
  • a munkavégzésre vonatkozó szabályozók átalakítása,
  • a közszolgálati dolgozókra vonatkozó szabályrendszer harmonizálása,
  • az érdekegyeztetés intézményeinek fejlesztése,
  • a szakszervezetek működésének elősegítése,
  • a sztrájkjog korlátozásainak megszüntetése, és
  • egy önálló munkaügyi minisztérium létrehozása terén.

A Szakszervezetek ezen felül tárgyalást is kezdeményezett az új kormány leendő vezetőjével a javaslatok részletes áttekintése és a szociális partnerek jövőbeni együttműködési kereteinek áttekintése céljából.

Women's Money & Mindset Day 2026

