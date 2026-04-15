Már csak egy hónap maradt – Székesfehérváron dől el a kkv-k jövője

A vidéki nagyvárosok gazdasági súlya 2026-ra minden korábbinál meghatározóbbá vált, ezek a települések nem csupán regionális központok, hanem a hazai innováció és a kkv-szektor kitörési pontjai.

A Portfolio félnapos székesfehérvári rendezvényének fókuszában kifejezetten a kis- és középvállalkozások állnak, hiszen a 2026-os év kihívásai – a technológiai váltás kényszere és a globális ellátási láncok átrendeződése – komoly döntéskényszer elé állítják ezt a szegmenst.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k? Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk! Információ és jelentkezés

Ez vár ránk 2026-ban

Az esemény rögtön már az elején szakértők segítségével térképezi fel, milyen növekedési pályára számíthatunk 2026-ban, akik konkrét válaszokat keresnek arra, mit tartogat a második félév a kkv-szektor számára.

A résztvevők megismerhetik,

hogyan változnak a finanszírozási lehetőségek,

mire kell felkészülniük a vállalkozásoknak a változó gazdasági környezetben,

miként alakul a kamatkörnyezet és

hogyan hat ez a hazai beruházásokra.

A nyitó szekció keretében kerekasztal-beszélgetés is helyet kap a szakmai programban, ahol a közönség első kézből szerezhet tapasztalatokat a meghívott szakértőktől.

Innováció és profitabilitás: így néz ki a túlélőkészlet

A második blokk a gyakorlati megoldásokra helyezi a fókuszt, ahol a legégetőbb kérdések egyikére keresnek választ:

valódi gyógyír-e a mesterséges intelligencia a munkaerőhiányra, és hogyan váltható a technológia mérhető profitra?

Kiemelt figyelmet érdemel az AI versenyképesség felturbózásáról szóló előadás. A hatékonyság jegyében ezen túl pedig szó lesz az energiapiaci kihívásokról és a legmodernebb energiamegoldásokról, amelyek ma már elengedhetetlenek a költségszint optimalizálásához.

A szekciót egy interaktív beszélgetés zárja "Így fogható meg a profit – Tanulságok és pénzügyileg eredményes vállalati döntések" címmel, ahol a pénzügyileg tudatos üzleti döntések hátterébe nyerhetnek betekintést a résztvevők. A program végén Q&A blokk biztosítja a közvetlen kérdezés lehetőségét.

A konferencia különösen ajánlott mikro-, kis és középvállalkozás tulajdonosoknak és vezetőknek, nagyvállalati döntéshozóknak, valamint a gazdaság versenyképességének növelésében érdekelt gazdasági szakembereknek.

