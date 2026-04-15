Már látszik az iráni háború hatása az USA-ban

Nagyot ugrott az amerikai export és import infláció márciusban, mindez az iráni háborúnak köszönhetően. Ezzel együtt viszont jött egy kedvező feldolgozóipari adat is.

Márciusban az amerikai export infláció 5,6% volt éves alapon az előző havi 3,5%-hoz képest. Az import árak éves alappon 2,1%-kal nőttek az előző havi 1,3%-hoz képest.

A New Yorki Empire State feldolgozóipari indexe az előző havi -0,2 pontról 11 pontra emelkedtek.

A várakozásokat meghaladóan emelkedő export árak és a konszenzussal egyező mértékben növekvő import árak egyértelműen az iráni háború hatásait tükrözik. A magasabb nyersanyagárak lehetőséget adnak az amerikai exportőrüknek (energia) a magasabb áron való értékesítésre és ez tükröződik vissza az export árakban.

Hasonló hatás tükröződik import oldalon is, azonban ott az energia részesedése sokkal kisebb, mint export oldalon.

A feldolgozóipari adat bíztató, de csak az USA egy kis szeletére vonatkozik. Ráadul

a növekedés szempontjából most inkább az az elsődleges, hogy mi lesz a fogyasztással és az AI-beruházásokkal.

Ehhez a képhez a mostani feldolgozóipari adat maximum egy halvány háttérinformációt szolgáltathat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images