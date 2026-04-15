LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.83%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Már látszik az iráni háború hatása az USA-ban
Gazdaság

Portfolio
Nagyot ugrott az amerikai export és import infláció márciusban, mindez az iráni háborúnak köszönhetően. Ezzel együtt viszont jött egy kedvező feldolgozóipari adat is.

Márciusban az amerikai export infláció 5,6% volt éves alapon az előző havi 3,5%-hoz képest. Az import árak éves alappon 2,1%-kal nőttek az előző havi 1,3%-hoz képest.

A New Yorki Empire State feldolgozóipari indexe az előző havi -0,2 pontról 11 pontra emelkedtek.

A várakozásokat meghaladóan emelkedő export árak és a konszenzussal egyező mértékben növekvő import árak egyértelműen az iráni háború hatásait tükrözik. A magasabb nyersanyagárak lehetőséget adnak az amerikai exportőrüknek (energia) a magasabb áron való értékesítésre és ez tükröződik vissza az export árakban.

Hasonló hatás tükröződik import oldalon is, azonban ott az energia részesedése sokkal kisebb, mint export oldalon.

Már csak egy hónap maradt – Székesfehérváron dől el a kkv-k jövője

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Mit hozhat a nyugdíjasoknak Magyar Péter kormánya?

A feldolgozóipari adat bíztató, de csak az USA egy kis szeletére vonatkozik. Ráadul

a növekedés szempontjából most inkább az az elsődleges, hogy mi lesz a fogyasztással és az AI-beruházásokkal.

Ehhez a képhez a mostani feldolgozóipari adat maximum egy halvány háttérinformációt szolgáltathat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

