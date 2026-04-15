Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt

Kármán András szerdán bemutatkozó látogatást tett a Magyar Nemzeti Bankban, ahol a leköszönő kormány által kinevezett jegybankelnök, és korábbi pénzügyminiszterrel, Varga Mihállyal egyeztettek - derül ki a Tisza várható pénzügyminiszterének bejegyzéséből.
A kétoldalú megbeszélésen megállapítottuk, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére.
- írta Kármán.
Emellett egyet értettek abban is, hogy az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek, valamint, hogy
az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra.
Ez várhatóan segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyamalakulásban - írja Kármán.
Emellett az egyeztetésen arról is tájékoztatta Varga Mihályt, hogy elindultak az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások a Bizottsággal, és hogy
a 2/3-os parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.
Kármán szerint abban állapodtak meg, hogy a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartunk hasonló találkozókat.
Varga Mihályról győzelme utáni első nemzetközi sajtótájékoztatóján Magyar Péter nyíltan elmondta, hogy hiába a leköszönő Fidesz-kormány nevezte ki, a forint szempontjából fontos a stabilitás, így megpróbálnak együttműködni vele.
Az MNB azért felel, hogy árfolyam-stabilitás legyen Magyarországon. [...] Úgy látom, függetlenül attól, hogy ki nevezte ki, ő [Varga Mihály] másfajta munkát képzel el. […] Olyan munkát, ami a jegybanki törvény szerint az ő számára a feladat.
- fogalmazott Magyarország következő miniszterelnöke.
Címlapkép forrása: Forrás: Pénzügyminisztérium
