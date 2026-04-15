Megindultak a tárgyalások Varga Mihály és a Tisza-kormány közt

Kármán András a jegybankelnök Varga Mihály meghívására ment el a Magyar Nemzeti Bankba, ahol a kormányváltás és az euróbevezetés kedvező hatásairól beszélgettek. Rendszeres egyeztetésekben állapodtak meg, így egyelőre konstruktívnak mutatkozik a viszony.

Kármán András szerdán bemutatkozó látogatást tett a Magyar Nemzeti Bankban, ahol a leköszönő kormány által kinevezett jegybankelnök, és korábbi pénzügyminiszterrel, Varga Mihállyal egyeztettek - derül ki a Tisza várható pénzügyminiszterének bejegyzéséből.

A kétoldalú megbeszélésen megállapítottuk, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére.

- írta Kármán.

Emellett egyet értettek abban is, hogy az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek, valamint, hogy

az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra.

Ez várhatóan segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyamalakulásban - írja Kármán.

Emellett az egyeztetésen arról is tájékoztatta Varga Mihályt, hogy elindultak az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások a Bizottsággal, és hogy

a 2/3-os parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

Kármán szerint abban állapodtak meg, hogy a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartunk hasonló találkozókat.

Varga Mihályról győzelme utáni első nemzetközi sajtótájékoztatóján Magyar Péter nyíltan elmondta, hogy hiába a leköszönő Fidesz-kormány nevezte ki, a forint szempontjából fontos a stabilitás, így megpróbálnak együttműködni vele.

Az MNB azért felel, hogy árfolyam-stabilitás legyen Magyarországon. [...] Úgy látom, függetlenül attól, hogy ki nevezte ki, ő [Varga Mihály] másfajta munkát képzel el. […] Olyan munkát, ami a jegybanki törvény szerint az ő számára a feladat.

- fogalmazott Magyarország következő miniszterelnöke.

Címlapkép forrása: Forrás: Pénzügyminisztérium